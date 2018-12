Francisco Velasco, conductor de Euromaxx: "Los chilenos pensamos que las cosas se hacen mejor en Estados Unidos o en Europa y no siempre es así"

Luego de que Francisco se titulara de periodista de la Universidad Diego Portales, realizó una pasantía en CNN en Estados Unidos. Su espíritu de viaje lo trajo a Chile nuevamente pero pronto partió a Canadá para perfeccionar su inglés.

Con los años entró a cursar un master de psicocreatividad de la Universidad Autónoma de Barcelona hasta que se integra a Deutsche Welle para conducir Euromaxx, un programa que busca mostrar Europa en toda su diversidad, con sus estilos de vida, tendencias, cultura y sociedad.

-¿Ves algún cambio en las nuevas generaciones de lo que ha sido la tradición europea desde el punto de vista del turismo y la gastronomía?

-Yo creo que, quizás te lo digo como chileno o viniendo del país que sea, es súper complicado separarte de la comparación. Uno siempre piensa cómo se hacen las cosas en Chile y cómo se hacen las cosas donde estoy viviendo ahora, y para mí es un orgullo defender a Chile y darme cuenta que aquí se hacen muchas cosas que son positivas comparadas con las que se hacen en Europa, aunque generalmente se piense que las cosas se hacen mejor en Estados Unidos o en Europa.

-En qué sentido...

-Yo creo que las diferencias principales quizás que hay con el viejo continente, relacionadas con Chile, están en que hoy en día los cambios sustanciales que pueden transformar una sociedad se generan gracias a los jóvenes, desde el colegio. Creo que ahí tienen mucha influencia en los cambios. Ponte tú, si hoy día tenemos una mayor cantidad de jóvenes en Europa que están dedicando su emprendimiento o sus motivaciones, tiene que ver un poco con lo que han aprendido en el colegio. Te pongo un ejemplo, si tenemos un grupo en Berlín, que es donde vivo yo, que está super enfocado hoy en día a realizar cambios, a innovar en todos los campos que se te ocurra, desde la gastronomía, desde la lectura, los restaurantes, están preocupados siempre del medio ambiente, esa es una cuestión que está super generalizada en Europa y eso es porque el colegio, sobre todo en países que son más al norte, dentro de las carga académica de los colegios hay clases que tienen que ver con medio ambiente, con ecología, con sustentabilidad. Entonces los cabros hoy en día salen del colegio sabiendo que esto no es algo que tienen que aprender o algo especial que tienen que agregar a lo que hacen día a día, sino que es normal, es un desde ahí hacia arriba, entonces eso te genera un cambio mucho más sustancial, algo al final más profundo.

-¿Cuánto influye hoy el tema orgánico en Europa? ¿Las nuevas generaciones están eligiendo alimentos y está yendo a restaurantes que están preocupados por el medio ambiente o es más un tema marketing?

-Yo creo que ahí, quizás no es tan bueno hablar de Unión Europea, la generalización que se hace hoy en día de la Unión Europea no es tan certera, porque efectivamente sí hay muchos países donde realmente se nota lo que tú dices y hay realmente una preocupación por el tema del medio ambiente y la gente consume lo que ofrece quienes se preocupan del medio ambiente y realmente sabe lo que están haciendo y te lo retribuyen de alguna manera. Por ejemplo, la gente que va al restaurante donde el huevo viene de gallinas felices, va con una predisposición diferente, porque agradece de alguna manera el esfuerzo que está haciendo el dueño del restaurant, en vez de comprar una cuestión más barata. Pero eso no pasa en todos lados, yo creo que si tengo que pensar en donde he estado, eso pasa mucho quizás en el norte, en Irlanda del Norte, donde tu arriendas un auto y vas hacia donde se te ocurra porque super bien conectado y ves gallinas felices, animales felices, un país muy contento, muy innovador...

- Y eso que uno podría pensar que es un país conflictivo por todo lo que pasó antes...

-Para nada. Irlanda del Norte es un país que ha sabido hacer muy bien las cosas, donde hay una responsabilidad muy grande por el medio ambiente y también por la sociedad, por entender que al final depende de nosotros el construir un planeta mejor, en todo sentido, desde cómo tratamos a los seres humanos, desde cómo consumimos, de cómo agradecemos el esfuerzo de los demás y eso se nota no solamente en el servicio que te entregan, sino también en cómo te comunicas con la gente. Es lejos de todos los países en donde yo he estado, el lugar donde la gente ha sido más amable, más preocupado de ti, de ofrecerte ayuda, de llevarte aunque no te conozcan, entonces yo creo que hay lugares dónde sí, hay un cambio profundo que viene desde mucho antes, como te decía desde el colegio, pero hay otros países donde no pasa, donde no hay una preocupación tan grande, como Italia por ejemplo, que yo creo que puede ser un poco más desordenado, no creo que no haya una preocupación, pero a lo mejor no hay una economía todavía muy consistente para poder lograr ese tipo de cosas, como podría pasar con Chile. En mi opinión, sí hay un interés por el medio ambiente en Chile y todos somos consientes de los recursos naturales, de cuando tenemos que vender Chile a un extranjero no le podemos vender monumentos, tenemos que vender la naturaleza, el sur, el norte. Entonces hay una concepción de lo que tenemos, pero creo que tenemos más problemas sobre esas concepciones del medio ambiente, cosas que hoy en día están solucionadas en algunos países desarrollados de Europa. Y claro, depende de otros factores porque cuando te preocupas del medio ambiente o quieres generar un cambio y quieres invertir millones en una ciclovía, ponte tú, y hay alguien que te pueda decir que aún tenemos el problema de la educación, es válido, aún no hemos resuelto problemas que quizás pueden ser anteriores.

-Tú has logrado hablar en los programas de Euromaxx el problema del medioambiente a los lugares en que estás yendo y de qué va a pasar en el futuro. Cuando vienes a Chile ¿ves una responsabilidad pública de que se están haciendo mejor las cosas en la protección medioambiental?

-Yo creo que hay una preocupación, hay un tema que hoy en día está en la retina, en el inconsciente colectivo, pero aún hay una irresponsabilidad. Tengo un ejemplo, en esta semana en Chile, estuve haciendo un reportaje relacionado con el medioambiente, innovación y sustentabilidad, con tratar de conocer empresas que están preocupadas de producir un impacto, un triple impacto. Y estuvimos con los creadores de la primera bolsa plástica que se disuelve en agua, que es una innovación a nivel mundial, donde además están teniendo un éxito mucho más potente afuera de Chile que acá, lo que a mí ya me dice algo. Ellos me contaban que cuando han ido a negociar a Estados Unidos o Europa, por ejemplo, la respuesta del empresario de un gran comercio o supermercado, cuando le muestran lo que hace esta bolsa, que simplemente es meter la bolsa en agua y se disuelve y después te puedes tomar el agua, la respuesta del comercio es que la quieren. Lo que ha pasado en Chile, es la misma respuesta, con el añadido que les encanta, "pero cuando la ley me obligue". Y eso es más que nada, porque si estamos pensando en un comercio que tiene veinte locales en Santiago, con una entrega de 100 mil bolsas diarias plásticas, tienen un proveedor que es muy potente, con el que tienen todo el trabajo hecho desde hace muchos años, con el que saben como negociar, entonces cambiarte a un sistema nuevo, con un nuevo proveedor, claro que afecta, por eso esperan a hacerlo obligado, que se distancia mucho de la concepción en Europa o en Estados Unidos, cuando no necesitas que te obligue una ley, simplemente lo hacen porque les parece que es bueno para el medioambiente, para mejorar como empresa y la sociedad. Entonces sí, Chile está hoy en día preocupado, hay una concepción, me parece que hay políticas públicas buenas, que está super instalado en las políticas de gobierno, pero nos falta mucho como sociedad responsable, concepto de la responsabilidad, está muy, muy en pañales.

-Tú trabajas en un grupo de medios que es uno de los más importantes de Europa. ¿Cómo ves el cambio digital? Hay medios que ya están transformando la TV digital a una plataforma digital. ¿Cómo ves tu los cambios en Europa vs. América Latina?

-Yo creo que, quizás te va a sorprender la respuesta, creo que América Latina está mejor que Europa, sobre todo Chile que ha hecho un muy buen trabajo respecto de la concepción y el entendimiento de lo que significa hoy día crear una plataforma digital y no solamente un medio digital, algo mucho más global. En mi opinión como Chile es un país que tiene menos habitantes, es más fácil a lo mejor entender la demografía, la manera de pensar de la sociedad y saber quizás qué es lo que quieren. A mí me parece que en Alemania aún están demasiados apegados a como se viene haciendo todo desde hace mucho tiempo, les cuesta entrar al mundo digital, a entender que hoy en día, el manejo de información ya no es lineal como era antes, sino que es más cíclico, hoy en día hay un emisor y un receptor igual de activo que tu emisor, entonces tienes que buscar la forma de crear un complejo sistema de comunicación donde la comunicación pueda emitirse, desde los dos polos. Me parece que en Chile, hoy en día, se hace mucho más que en Europa.