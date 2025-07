Jarry “destruye” a Tien y suma cinco partidos seguidos ganados en Wimbledon

El tenista nacional Nicolás Jarry destruyó al estadounidense Learner Tien por 6-2, 6-2 y 6-3 y continúa su gran Wimbledon, en el que ha ganado tres encuentros en la fase previa y dos del cuadro final.

Jarry no ganaba dos partidos seguidos en Grand Slam desde el US Open en 2023, cuando aún estaba entre los 25 mejores del mundo, mientras que no alcanzaba la tercera ronda de Wimbledon desde hace dos años, cuando le frenó en cuatro sets el a la postre campeón Carlos Alcaraz. Ese es su tope en Wimbledon.

El chileno, que no tuvo que enfrentar ni un punto de ‘break’ en contra en todo el partido y que ganó el 87 % de primeros servicios, consiguió uno de sus triunfos más plácidos en los últimos tiempos y se asegura acabar Wimbledon como mínimo alrededor del puesto 115 del ránking. Un triunfo más le permitiría volver a estar entre los 100 mejores del mundo.

Es la segunda vez en toda la temporada que Jarry encadena triunfos en un cuadro final desde Brisbane, a principios de enero.

Su próximo rival será el brasileño Joao Fonseca o el estadounidense Jenson Brooksby. Nunca se ha enfrentado a ninguno de ello.