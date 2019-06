Innovar en un negocio significa crear nuevos productos y servicios, pero también, añadir nuevos procesos y mejorar los existentes. Innovar implica en algunos casos, implementar nuevas formas de comunicación con los públicos o modificar la propuesta de valor de una empresa o un producto en un mundo cada vez más cambiante.

La innovación es posible a través de la utilización de diferentes herramientas al alcance de los equipos y las empresas. No toda la innovación está afuera del negocio, de hecho, en ocasiones es más eficiente aprovechar la fuerza y conocimiento de los equipos internos, para -encontrando los desafíos e incentivos correctos- impulsar la transformación de procesos, o crear de nuevos productos o servicios.

Todavía existen empresas y empleados que se resisten al cambio y se aferran a modelos de negocio o productos que alguna vez tuvieron éxito. Sin embargo es necesario reconocer que ahora las ventas son mucho más tecnológicas que antes, e innovar no es solo vital para capturar mercado, sino para mantenerse en él.

Lo cierto es que hay que adaptarse a los cambios, pero también innovar y para eso, lo primero es hacer un análisis del estado actual de la empresa para luego idear una estrategia de la que Socialab, expertos en negocios de impacto, sugieren estas acciones para comenzar a innovar:

Crear nuevos productos

Si tu negocio no es tan grande, es normal que no puedas darte el lujo de lanzar nuevos productos o servicios al mercado de forma continua. Sin embargo, no te enfrasques únicamente en vender tu producto estrella, ya que al diversificar un poco tu oferta puedes aumentar el flujo de clientes nuevos. Para esto es vital involucrar a las personas de la empresa que están relacionadas en distintos niveles con los productos o servicios.

Conformar un modelo de negocio responsable

Las empresas están poniendo en práctica la responsabilidad social como una forma de innovación. Aquí entra la llamada innovación social que pretende no solo impactar en ventas, sino en lo ambiental y/o social.

Una muestra de esta práctica es la marca de ropa interior femenina MADI Apparel que dona una pieza por cada artículo que vende, además de ser sostenibles y duraderos ya que emplean tela de bambú. Esta empresa encontró una forma de incrementar sus ventas a la vez que aborda una problemática social, ya que la ropa interior es uno de los recursos que menos se donan y son los que más escasean en los refugios y organizaciones de caridad. La fundadora de la empresa, Haley Besheer afirmó para el 2017 que sus ventas habían aumentado un 25% cada trimestre después de 3 años en funcionamiento, asegurando que este modelo puede ser rentable y responsable a su vez.

Otro ejemplo es como, en el 2018, Melón y Socialab comienzan un trabajo en conjunto motivado por un interés mutuo basado en el desarrollo de procesos y productos innovadores y de gran impacto: social, ambiental y económico. Esto para no solo generar más ventas, sino también guiar orientar todas las aristas del negocio a un lado más responsable, a través de la innovación social.

Diseña y promociona elementos complementarios

Una forma de aumentar el volumen de ventas por transacción es ofrecer a tus clientes “combos” o paquetes de productos o servicios que se complementen entre sí. Por ejemplo, si se trata de un salón de belleza, puedes ofrecer como servicios individuales el corte, aplicación de tinte e hidratación. Sin embargo, una opción más inteligente es hacer de los 3 servicios un solo combo con una oferta irresistible. Por otro lado, cuando se trata de productos es mucho más atractivo y útil para el consumidor cuando le recomiendas artículos complementarios a su compra. Por ejemplo, si el cliente añade un móvil a su carrito de compra, puedes elaborar un combo que contenga un cargador portátil, protector de pantalla y audífonos inalámbricos.

Son productos que probablemente comprará después de forma individual, pero al ofrecerlos en un combo y mediante promoción, motivas al cliente a aprovecharlo y te anticipas a sus necesidades.

Vende soluciones en vez de productos

Cuando un potencial cliente se encuentra ante una nueva marca está pensando por qué debería adquirir ese producto o servicio que ofrece. ¿Qué va a aportar a su vida para que realmente lo considere necesario? Plantéate si lo que ofreces representa una solución concreta a alguna “dolencia” o problema de tus usuarios. Para esto es muy importante mantenerte al día en cuanto a las características de tu mercado meta, y no nos referimos sólo a datos demográficos. Saber qué les gusta, las actividades que realizan y el estilo de vida que llevan son datos claves para anticiparte a sus necesidades y adaptar tu producto a ellos, incrementando sus ventas.

Aprovecha al máximo las herramientas tecnológicas

En la gestión de ventas es muy común encontrar aplicaciones y softwares que automatizan tareas que antes nos quitaban tiempo y dinero, alejándonos de los procesos más importantes. Tu empresa no tiene que ser grande para que puedas incorporar las nuevas tecnologías a tus procesos de venta. Todo lo contrario, a medida que crece tu negocio es importante liberar tiempo para tomar las decisiones vitales en tu organización. Ahora existen herramientas como el software CRM para ventas diseñadas para recopilar, organizar e incluso analizar datos de tus prospectos, permitiendo conocer sus preferencias, hábitos y comportamientos de compra de una manera fácil, oportuna y efectiva.

El Mobile Commerce es inminente

Adapta tu tienda online y física a los múltiples métodos de pago que existen en la actualidad. Si antes tener un punto de venta en tu negocio era obligatorio, ahora lo es mucho más el dar a los clientes la opción de pagar con su móvil. El smartphone se ha

convertido en una extensión de nosotros a la hora de comprar, ya que lo utilizamos para tareas como:

Buscar información sobre algún producto.

Localizar tiendas cercanas.

Examinar y comparar opiniones y reseñas sobre cada producto.

Las compras online han ganado terreno porque el consumidor ya no siente desconfianza de proveer sus datos en internet y las mejoras tecnológicas han permitido construir plataformas seguras para el usuario. Esta decisión podrá parecer un pequeño cambio, pero representará una gran diferencia en el resultado de tus ventas.