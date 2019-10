Premio a la sustentabilidad reconocerá envases ecológicos

El primer concurso de innovación en packaging realizado en nuestro país es el Packaging Innovation Award, un premio que busca impulsar una industria más sustentable y empaques más ecológicos, en el actual marco en que el Pacto Chileno por los Plásticos busca precisamente disminuir o el uso de este material.

Según explica Iván Urbina, organizador del premio y gestor tecnológico de envases y embalajes Co-Inventa, “hasta el momento han llegado múltiples postulantes que demuestran que existe no solo la voluntad e interés de visibilizar avances en esta industria, sino también que innovar en envases y embalajes es un tema central que va de la mano de las nuevas tendencias de consumo y legislaciones en temas de sustentabilidad”.

Estos avances en gran medida van de la mano de nuevos diseños, incorporación del concepto de valorización del envase en su fin de vida y utilización de nuevos polímeros con menor impacto ambiental.

Respecto a los postulantes, Rodrigo González, gerente de Co-Inventa cuenta que “principalmente están compitiendo empresas que tienen en el mercado soluciones de packaging con menor impacto medioambiental, que van desde el reemplazo de plásticos de un solo uso, por materiales de papel y cartón reciclables y/o biodegradables, hasta envases para alimentos hechos a base de material 100% reciclado”.

Los tres finalistas serán seleccionados por un jurado compuesto por Alan Garcia (Sofofa), Rocío Fonseca (Corfo), Guillermo González (Departamento de Economía Circular MMA), Magdalena Balcells (Asipla) y María José Galotto (de la Usach/Laben Chile y Co-Inventa).

Packaging Innovation Day

La premiación de este concurso será en el marco de la 3a versión del Packaging Innovation Day, un evento que reúne a expertos de la industria y presenta todas las innovaciones disponibles en el mercado del packaging y que se realizará este 10 de octubre.

En la oportunidad se mostrarán las nuevas tendencias y desarrollos en envases y embalajes del mundo, además de contar con conferencistas de primer nivel, tales como Selcuk Yildirim Z., de la School of Life Sciences and Facility Management Centre for Food Production and Packaging de Alemania; Marisa Padula, del Instituto de Tecnología de Alimentos ITAL – Centro de Tecnología de Embalajes, Cetea de Brasil y la Doctora María José Galotto, Directora de Co-Inventa y de Laben Chile.

También expondrán Gustavo Compagnone, manager producto Development en Amcor Flexibles Europe; Andrés Pesce, VP Fundación Chile y del Pacto Chileno por los Plásticos; Ignacio Cobo de SOFOFA y Ana Carolina López, de Laben Chile y Co-Inventa.