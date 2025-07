La mirada de Squella: elecciones se definirán por “posiciones extremas” sin “biografía democrática”

El abogado, académico y escritor Agustín Squella advirtió que las próximas elecciones presidenciales en Chile podrían definirse entre candidatos con “posiciones extremas” y “sin una biografía confiablemente democrática”.

En entrevista con el diario El Mercurio señaló: “Está claro que se resolverá por alguna de las posiciones extremas y que no tienen una biografía confiablemente democrática. Se resolverá por medio de elecciones, seguro, pero hay el fundado temor de que no se intente seguir por ese camino”.

Squella reconoció que votará en blanco en los comicios: “No he votado jamás por la derecha, y ahora menos. De verdad, yo no he visto mucha diferencia entre la UDI, los republicanos y los nacional libertarios. Entonces, no me queda más que votar en blanco. Ese voto tiene una sola interpretación: no me gusta el menú”. Enfatizó que no busca influir en otros electores: “Lo expreso con franqueza, pero sin que por eso esté haciendo campaña en favor del voto en blanco”.

El jurista, identificado con el liberalismo de izquierda, expresó su preocupación por el riesgo de que los gobiernos surjan de elecciones pero no respeten las reglas democráticas posteriormente. “La evidente arrogancia de algunos gobernantes, como la del Presidente Donald Trump, se ha ido transformando en matonaje”, comentó. Añadió que la tentación autoritaria está más presente que nunca: “Se muestran partidarios de desconocer las reglas acerca de cómo ejercer, conservar y renovar el poder democrático, y terminan convenciendo a muchos ciudadanos despistados que algo así está muy bien”.

Respecto a eventuales paralelos con líderes internacionales, planteó: “Siempre se puede esperar lo peor. Y también lo peor de lo peor. Fíjese que Trump vende a otros países a migrantes no comprobadamente ilegales y Bukele los compra y paga por ellos. ¿Qué mundo es ese?”.

Squella también reflexionó sobre su generación, asegurando que muchos mayores han adoptado visiones conservadoras o autoritarias, y rechazó la idea de evitar discusiones políticas o religiosas. “¿De qué se puede hablar entonces? ¿De fútbol, tan malo como está a nivel de dirigencia y jugadores?”.

Consultado sobre si votaría por una candidata comunista, respondió: “No estoy dispuesto a votar por una candidata comunista”. Aunque rechazó las campañas del terror, señaló que el Partido Comunista “abusó del doble estándar”, considerando dictaduras como “blandas” cuando son afines.

Finalmente, sostuvo que todas las elecciones están abiertas hasta el último día y recordó que el comportamiento ante el poder es la prueba más confiable para juzgar a una persona: “Dale algo de poder”.