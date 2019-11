Regeneración naturalmente guiada, la nueva alternativa de tratamiento para lesiones y heridas complejas

La terapia de regeneración naturalmente guiada consiste en tomar una muestra de sangre del paciente, sin agregar aditivos ni ningún tipo de químico, y extraer de ella todos los materiales regeneradores como por ejemplo las plaquetas. Luego de eso concentrarlos y aplicarlos directamente en la zona donde existe una lesión para de esa forma, entregar las condiciones óptimas para la regeneración. Este mecanismo innovador permite regenerar algunos de los tejidos que se encuentren dañados, utilizando nuestros propios recursos celulares.

Justamente RNG es una empresa biomédica creada con la intención de proporcionar una alternativa de tratamiento a lesiones y heridas complejas. Su objetivo es hacer que estos procedimientos sean una opción viable y que tengan siempre como meta principal la mayor simpleza y la menor invasión y agresión posible de los tejidos involucrados.

El equipo comenzó especializándose en heridas complejas, como pie diabético y úlceras venosas, para luego ampliar sus objetivos a diversas áreas. Entre ellas se encuentra la traumatología, reumatología, cirugía plástica, odontología, veterinaria, entre otras.

El concepto fue creado hace un tiempo por el chileno Nelson Pinto, quien desarrolló la técnica para el manejo de heridas crónicas y agudas mediante la aplicación de membranas de Fibrina Rica en Plaquetas y Leucocitos. El doctor la definió como “una forma distinta de pensar y tratar al paciente”, en la cual “se busca lograr regeneración de tejidos duros y blandos mediante los mecanismos de estimulación, diferenciación e inducción celular, utilizando el potencial reparativo tisular de cada individuo”.

A partir de esta técnica, la apuesta de RNG implica conocer, comprender y respetar los procesos naturales mediante los cuales un organismo es capaz de regenerar algunos de sus tejidos que se encuentren dañados, utilizando sus propios recursos celulares.

La directora del equipo es Catalina Carvajal, Ingeniera Civil en Biotecnología con más de 5 años de experiencia en fabricación e investigación de concentrados plaquetarios y su aplicación en salud humana.

La empresa cuenta con un equipo multidisciplinario que está preparado para responder las preguntas y guiar a los pacientes para encontrar las mejores alternativas de tratamiento porque su compromiso es hacer sentir a las personas lo más cómodas posible a lo largo de todo el proceso.

La meta para un futuro es poder llevar este tratamiento innovador a todo el que lo requiera, tanto en instituciones privadas como públicas, y trabajar para seguir incrementando la lista de patologías para tratar.

¿Cómo funciona?

Cuando nuestro cuerpo recibe algún daño, se activan mecanismos naturales que están orientados a reparar el tejido lesionado. Uno de los elementos más importantes que cumplen con esta función son las plaquetas, células que circulan por la sangre que cuando encuentran una lesión y se fijan a la zona para repararla. Así, se activan mecanismos inflamatorios y los vasos sanguíneos cercanos llevan componentes que irán a reparar el tejido dañado.

El fibrinógeno circulante en la sangre comienza a formar redes de fibrina, atrapando plaquetas, leucocitos, citoquinas, células mesenquimales, entre otros componentes y los deja fijos en la zona.

Las plaquetas liberarán sus factores de crecimiento, los cuales promueven la regeneración del tejido.

Muchas veces no es necesario que hagamos nada para que nuestro cuerpo sane una lesión, pero en ciertas ocasiones, el cuerpo no es capaz de realizar dicha función. Esto se puede producir por diferentes motivos como por ejemplo una lesión muy grande o compleja, o porque se encuentra en una zona donde los mecanismos de reparación no pueden llegar. Otros factores son que muchas veces la reparación es más lenta que el avance del daño, o por otras enfermedades o condiciones que puede presentar el paciente.

En estos casos, se puede utilizar la técnica de La Regeneración Naturalmente Guiada que toma como ejemplo este mismo mecanismo natural y lo aplica en la zona de la lesión sin aditivos ni sobremanipulación.

La RNG extrae la sangre del paciente y la procesa para obtener los componentes que participan en los mecanismos de regeneración, los concentra y luego deja que continúen realizando su función natural en la zona específica donde se encuentra el tejido dañado. Las plaquetas liberarán sus factores de crecimiento lenta y sostenidamente durante una semana aproximadamente, permitiendo al organismo mantener condiciones óptimas para la regeneración por un periodo prolongado.

Entre las ventajas de este tratamiento se encuentra que puede complementar técnicas convencionales existentes, potenciándolas y disminuyendo el riesgo de complicaciones. Al mismo tiempo, se puede utilizar sola consiguiendo resultados equivalentes a técnicas tradicionales, pero en menos tiempo, con un menor costo y con muy buena aceptación por el paciente. Es un mecanismo simple y predecible, no requiere la adición de injertos o biomateriales exógenos y permite obtener tejidos duros y blandos en cantidad y calidad suficiente.