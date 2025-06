Mayor contra General: la denuncia de bulliyng que remece a Carabineros de Coquimbo

Hola, ¿qué tal? Como todos los lunes nos volvemos a reencontrar. Nuevamente en Aquí Coquimbo te traemos noticias interesantes de nuestra región, de esas que remecen los cimientos y te invitan a mirar con ojos críticos la realidad local. Otra vez hoy nos sumergimos en las historias que importan, esas que revelan verdades incómodas y desafían al que las quiere ocultar.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Coquimbo , así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas todo el acontecer del panorama regional.

quiero invitarte a que compartas , así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te para que no te pierdas todo el acontecer del panorama regional. Desde dentro de Carabineros surge una denuncia formal que sacude la IV Zona: un mayor acusa al general de la región de acoso laboral y tratos humillantes. En efecto, una especie de “bulliyng” y posterior viralización desató que un mayor de la comuna de Vicuña haya golpeado la mesa y generado una acusación en contra del jefe de IV Zona y de otros dos oficiales.

En otro frente, conversamos con una destacada astrónoma de nuestra región, quien reflexiona sobre su camino en las ciencias y de cómo, en pleno 2025, las mujeres siguen teniendo que conquistar espacios que deberían ser igualitarios por derecho.

Y en nuestro tercer tema nos trasladamos al Valle de Elqui, donde los vecinos de El Molle se organizan y presentan un recurso de protección para frenar un proyecto minero que amenaza su entorno. Dicen «basta» a las decisiones impuestas, y apuestan por un futuro sustentable.

Finalmente, te contamos que en una emotiva ceremonia, jóvenes en proceso de reinserción social en el Centro IP-IRC de Coquimbo conmemoraron el We Tripantu , el Año Nuevo Mapuche.

, el Año Nuevo Mapuche. No se diga más y vamos por una nueva edición de Aquí Coquimbo.

Inscríbete gratis

1

Lo trataron de «gordo» y viralizaron su caricatura: mayor acusa a general de Carabineros por humillación y acoso

En exclusiva, Aquí Coquimbo accedió a una denuncia que estremece a la cúpula de Carabineros de la Región de Coquimbo. Se trata de una acusación formal de acoso y humillación laboral presentada por un mayor, que acusa haber sido víctima de burlas por su sobrepeso por parte de superiores y compañeros, incluyendo la participación directa del general Juan Muñoz, jefe de la IV Zona de Carabineros, y de otros dos oficiales. La situación ha escalado hasta derivar en una licencia médica por trastorno ansioso y una notificación de «liberación del servicio», lo que podría significar su baja de la institución.

El denunciante es el comisario de Vicuña, Felipe Barraza, quien detalló en la acusación una serie de incidentes que se agravaron a principios de abril de este año. Según su testimonio, la «cultura institucional» ha normalizado el acoso por años, en función de lo cual era constantemente llamado «guatón» o «gordo» y objeto de bromas sobre su peso, vestimenta y hábitos alimenticios.

El rol del general Muñoz en la humillación pública

El punto de inflexión ocurrió el 8 de abril durante una reunión de coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI) en La Serena. Según lo que pudo recabar Aquí Coquimbo, el comisario asistió sin una prenda de vestir en desuso: el «blusón», lo que desató una serie de burlas. Estas incluyeron un comentario despectivo sobre el tamaño necesario para su talla y una sugerencia humillante por parte del Comisario de Coquimbo, el mayor David Gallardo, de hacerle un «blusón con el mantel». El prefecto subrogante, comandante Juan Escobar, presenció los hechos y no tomó ninguna medida, según acusa Barraza.

Pero la humillación se intensificó. Con el pasar del tiempo y durante las exposiciones junto a la PDI , el mayor Eugenio Olea, comisario de la Sexta Comisaría de Las Compañías, creó y difundió una caricatura del afectado usando inteligencia artificial que «exacerbaba su sobrepeso» y se burlaba de su futura profesión de abogado. Esta caricatura fue compartida en grupos de WhatsApp internos de la institución, con comentarios adicionales del mayor Gallardo, detalla la misma denuncia.

El momento más crítico se vivió durante un almuerzo posterior a la reunión, en la Primera Comisaría de La Serena. Fue en este contexto que la caricatura llegó a manos del jefe de Zona, general Juan Muñoz. Según el afectado, el general Muñoz «lo miró, se rio y se los mostró a todos en la mesa«, provocando la burla generalizada de los presentes, incluyendo a miembros de la PDI.

La denuncia formal contra el general Muñoz se fundamenta no solo en que exhibió y provocó las burlas, sino también en que, como superior, tenía la obligación legal de detener y sancionar estas conductas, y según el círculo cercano al afectado no lo habría hecho, sino que se hizo parte de ellas.

Consecuencias y posible represalia institucional

Tras los incidentes, el mayor buscó ayuda médica institucional, siendo diagnosticado con trastorno ansioso reactivo a situación laboral. Actualmente se encuentra con una segunda licencia médica, calificada como enfermedad profesional.

Paralelamente, el mayor denunció formalmente los hechos a la Dirección de Orden y Seguridad de Carabineros. Sin embargo, en lo que él considera una represalia, fue notificado el pasado 3 de junio de su «liberación del servicio» y una inminente baja de la institución. Además, según los cercanos al oficial, no se han iniciado los sumarios correspondientes por sus licencias profesionales, como lo estipula el reglamento.

Tras la denuncia, el mayor a su vez fue también acusado por maltratar a subalternos y por «hacer uso indebido de su licencia médica”, ya que estando con licencia habría asistido a realizar su práctica profesional de abogado.

Aquí Coquimbo se contactó con Felipe Barraza, pero este declinó hacer algún tipo de declaración a raíz de lo aconsejado por su abogado. Desde Carabineros tampoco quisieron referirse a la situación.

2

Fernanda Milla: la Astrónoma extragaláctica de la región de Coquimbo

La Región de Coquimbo, conocida por sus cielos prístinos, es un epicentro de la astronomía mundial. En este escenario, mujeres como Fernanda Milla Castro juegan un rol fundamental, no solo en la observación y el estudio del universo, sino también en inspirar a las futuras generaciones. Con 33 años es una astrónoma extragaláctica, observadora y operadora de telescopios en el Observatorio Las Campanas, y alumna del programa de Doctorado en Astronomía en la Universidad de La Serena. Su pasión por el cosmos y su compromiso con la ciencia la están convirtiendo en una figura clave en el panorama astronómico chileno.

Aquí Coquimbo conversó con ella para conocer más sobre su trayectoria, los desafíos de la astronomía, sus sueños cósmicos y lo que complejo que es aún para las mujeres ingresar en esta área.

Su historia es una invitación a atreverse y perseguir los sueños, sin importar cuán grandes o lejanos parezcan.

–¿Por qué elegiste la astronomía y cuáles son tus expectativas en la materia?

–Desde niña me fascina todo lo que tenga que ver con el espacio. Mis papás siempre alentaron esa curiosidad: me compraban los Icaritos que venían en el diario y buscaban cualquier enciclopedia donde apareciera el universo. El primero que hablaba sobre el espacio me voló la cabeza; ahí supe que quería entender el universo. Al principio soñaba con ser astronauta, pero después descubrí que, viviendo en un país lleno de observatorios, podía estudiarlo desde acá. Así entré a estudiar la Licenciatura en Astronomía en la Universidad de La Serena, donde hoy en día hago mi doctorado.

Nuestro desafío es aprender a sacarle el máximo provecho a las herramientas tecnológicas, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, para poder enfocarnos en lo que mejor sabemos hacer: ciencia.

-¿Es muy complejo para las mujeres ser parte del mundo astronómico?

–Según mi experiencia, sí, todavía es un desafío. Las carreras STEM han estado históricamente dominadas por hombres y las mujeres seguimos siendo una minoría en muchos espacios académicos y científicos. Eso no tiene que ver con capacidad, sino con estereotipos que arrastramos desde chicos: esa idea antigua de que las mujeres somos más de letras y artes, y los hombres, más de matemáticas y ciencias.

Por suerte, eso está cambiando, aunque no tan rápido como quisiéramos. Hoy hay cada vez más mujeres están liderando investigaciones, operando telescopios, participando en debates científicos. Ya no somos solo la excepción, estamos presentes y aportando desde distintos frentes.

–¿Qué es lo más interesante que te ha tocado vivir en el observatorio?

-Antes tuve la oportunidad de trabajar como observadora en un pequeño telescopio robótico de 0,5 m llamado FALCON, ubicado en el observatorio turístico Mamalluca. Lo más interesante que me ha tocado vivir fue ser parte del commissioning del nuevo FALCON que trajeron desde Estados Unidos, pieza por pieza, y colaborar directamente con la Academia de las Fuerzas Aéreas de ese país para dejar el telescopio instalado y operativo.

Nunca antes había tenido la oportunidad de involucrarme tanto en la parte instrumental: montar, calibrar, alinear el telescopio y ver todo el proceso técnico que hay detrás, antes de poder obtener imágenes científicas.

-¿Algún sueño o expectativa a largo plazo como astrónoma?

–Soy lo que se conoce como astrónoma extragaláctica; es decir, estudio lo que hay más allá de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. En particular, me dedico a investigar algo que llamamos la Estructura a Gran Escala del Universo, que básicamente es como un mapa gigante del cosmos, donde las galaxias no están distribuidas al azar, sino que se agrupan formando una especie de telaraña. Esa telaraña está compuesta por miles de millones de galaxias que se conectan en lo que llamamos filamentos, y entre ellos hay grandes espacios vacíos.

Mi gran sueño es poder colaborar en descubrir y ubicar esas galaxias «perdidas» que están escondidas detrás de la Vía Láctea, y completar ese mapa tridimensional del universo local. Poder ver cómo se conectan esas estructuras gigantes, entender cómo se formaron y cómo evolucionan; es como armar un rompecabezas cósmico, y lo emocionante es que con los nuevos telescopios y el avance de la tecnología, estamos cada vez más cerca de completar ese puzle y entender mejor nuestro lugar en el universo.

–¿Qué mensaje o consejo le darías a niñas o estudiantes que les gusta la astronomía?

-¡Que se atrevan! … Sí, es una carrera difícil, exige mucho estudio, paciencia y disciplina, pero también es una de las cosas más emocionantes que uno puede hacer. La astronomía te permite ser parte de los grandes descubrimientos, de entender cómo funciona el universo.

Así que a las niñas, a quienes sienten curiosidad por las estrellas o el cosmos, les diría: no se queden con la duda, no se dejen intimidar. El universo necesita más mentes curiosas y valientes como ustedes.

3

Vecinos de El Molle buscan revertir aprobación del proyecto minero Arqueros

La Junta de Vecinos de El Molle, en la comuna de Vicuña, presentó una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental para anular la aprobación ambiental del Proyecto Minero Arqueros, impulsado por la Compañía Minera Arqueros S.A., filial de la japonesa Nittetsu Mining Co. La comunidad argumenta que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) rechazó incorrectamente su solicitud de invalidación, a pesar de haberla presentado a tiempo.

Los vecinos basan su demanda en varios puntos críticos, entre ellos la violación de acuerdos internacionales, pues sostienen que la interpretación del SEA contradice tanto el Acuerdo de Escazú como fallos previos de la Corte Suprema. Además, acusan un impacto ambiental subestimado, ya que alegan que la evaluación del proyecto no consideró adecuadamente el trazado de su línea de transmisión eléctrica (LTE). Esta atraviesa áreas con bosques y especies en conservación.

También reclaman por la amenaza al turismo y el paisaje: afirman que el proyecto se ubica en una zona de interés turístico, con hoteles y servicios. La LTE, dicen, dañará el paisaje característico de la zona, valorado por su vista panorámica sin tendido eléctrico.

Otro de los puntos en controversia es la falta de participación ciudadana, puesto que los vecinos denuncian que el SEA no abordó cambios significativos en el proyecto que, según la ley, debieron haber abierto un segundo periodo de participación ciudadana.

Ante ello, la Junta de Vecinos solicita al tribunal que anule las resoluciones y ordene que el proceso de evaluación ambiental se retrotraiga, forzando a la minera a presentar un estudio de impacto ambiental que cumpla con la normativa vigente.

Detalles del proyecto Minero Arqueros

Este proyecto contempla la extracción y procesamiento de cobre mediante una mina subterránea, una planta concentradora y un depósito de relaves. Con una inversión de US$ 200 millones y una vida útil proyectada de 21 años, la iniciativa también incluye infraestructura clave, como sistemas de suministro de agua, energía y accesos viales.

¿Qué sigue ahora?

Con la admisión a trámite de esta reclamación (Causa R-130-2025), se inicia el proceso judicial. El SEA deberá presentar un informe que justifique su decisión de declarar inadmisible la solicitud de invalidación de los reclamantes.

Un mensaje de la U.Central

MBA de la Universidad Central Región de Coquimbo se incorpora oficialmente a ASFAE

En la reciente asamblea de ASFAE se ratificó la incorporación del MBA en Gestión de Negocios de la Universidad Central Región de Coquimbo, dirigido por el Vicerrector Regional Jaime Alonso Barrientos. Con esta membresía plena, el programa se integra formalmente a una importante red académica nacional, lo que representa un reconocimiento al trabajo desarrollado en la región y la macrozona norte.

Esta integración posiciona al MBA como un referente regional, fortaleciendo la formación de sus estudiantes, la vinculación con el sector empresarial y el aporte a la economía y productividad local. La Universidad Central reafirma así su compromiso con la excelencia académica y el desarrollo del territorio.

4

Jóvenes privados de libertad celebran el We Tripantu en emotiva ceremonia ancestral

Con el objetivo de fortalecer la identidad cultural y espiritual de los adolescentes en proceso de reinserción, la escuela Inapewma y el equipo socioeducativo del Centro de Internación Provisoria e Internación en Régimen Cerrado (IP-IRC) de Coquimbo, organizaron una conmovedora ceremonia para conmemorar el We Tripantu, el Año Nuevo Mapuche.

La actividad, que forma parte de las acciones formativas del centro dependiente del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, reunió a jóvenes, educadores y funcionarios en un espacio de encuentro, reflexión y renovación espiritual. La ceremonia no solo simbolizó el comienzo de un nuevo ciclo, sino que también promovió el respeto por las raíces culturales, el sentido de comunidad y la valoración de la diversidad.

Loreto Rebolledo, directora regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Coquimbo, destacó que “la conmemoración del We Tripantu en el centro de justicia juvenil de Coquimbo es un acto de conexión, identidad y esperanza. Este nuevo ciclo que celebramos junto a los jóvenes es una oportunidad para que renueven sus vínculos con su historia, sus raíces y su comunidad”.

Además, agradeció el compromiso del equipo socioeducativo y de la escuela Inapewma, reafirmando que la reinserción se construye desde el respeto y la valoración de la diversidad cultural.

Por su parte, Claudio Mora, director del recinto, resaltó el enfoque educativo de la celebración. Explicó que la actividad se integra en el currículum escolar, especialmente en la asignatura de Historia, a través de metodologías lúdicas y experienciales. «Buscamos que los jóvenes comprendan y valoren el profundo sentido cultural y espiritual del We Tripantu, que marca el cambio de ciclo y el paso del otoño al invierno«, señaló Mora.

La ceremonia contó con la participación de la agrupación Tinkus Machas La Serena, que llenó de color, energía y tradición el evento, enriqueciendo esta experiencia de encuentro intercultural.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.