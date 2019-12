Una de cada 10 personas mayores admite no saber utilizar sus regalos tecnológicos

Durante la temporada de Fin de Año, la mayoría de los consumidores destina miles de pesos en regalos para sus seres queridos. Sin embargo, esta inversión de buena voluntad se desperdicia cuandolos obsequios tecnológicos no son aprovechados por sus receptores, especialmente aquellos de generaciones anterioresquienes no saben cómo operar los dispositivos.

Un reciente estudio de Kaspersky reveló que esto es más realde lo que la gente está dispuesta a admitir el día de Navidad. Después de decir "gracias", muchos padres y miembros mayores de la familia se quedan frustrados, pues no saben cómo aprovechar al máximo sus regalos.

Uno de cada 10 (12%) padres que admite ser principiante en materia de tecnología dice que le ha llevado más de un mes instalar un regalo relacionado con la tecnología. El informe de Kaspersky El Surgimiento de ‘¿Puedes?…’ – la aflicción tecnológica que arrasa a nuestro mundomuestra que sin la ayuda de amigos o familiares más jóvenes, los padres tienen problemas para aprovechar al máximo la tecnología y los aparatos tecnológicos.

Estas conclusiones están bien respaldadas, ya que el 49% de los padres encuestados con hijos mayores de 16 años se clasifica como novato tecnológico. Más de un tercio (35%) de estos padres admite tener dificultades a diario con situaciones tecnológicas sin la ayuda de sus hijos.

Para los “millennials”, la situación también se complica: 64% de los jóvenes encuestados menciona que ha ayudado a personas mayores con soporte técnico, pero 55% de ellos comenta que se ha sentido obligado a ofrecer dicha ayuda. Incluso, 25% admite que evade a sus familiares, cuando sabe que necesitan apoyo para resolver un problema con sus dispositivos.

“La tecnología es una parte importante de nuestras vidas y una gran cantidad de regalos tecnológicos se habrán obsequiado en estos días. Desafortunadamente, muchas de las personas que recibieron estos presentes no podrán hacer uso de ellos, pero no necesariamente porque no les interesen. Simplemente carecen de la confianza para poner sus dispositivos en funcionamiento. Es una pena lo que los padres se están perdiendo de todas las ventajas de estos dispositivos", comenta David Emm, investigador jefe de seguridad en Kaspersky.

Esta temporada, los padres y las generaciones mayores pueden evitar largas y frustrantes horas al tratar de instalar regalos relacionados con la tecnología consultando una serie de guías elaboradas por Kaspersky que les ayudará a familiarizarse con la tecnología y disfrutar de sus regalos.

En un mundo donde vivimos más conectados que nunca, Kaspersky busca promover la conciencia sobre los temas de buen uso de la tecnología y la ciberseguridad, para que todas las personas se beneficien de los dispositivos que buscan facilitar nuestras actividades cotidianas.