Jara le abre la puerta a la DC tras visita a Boric: candidata reiteró llamado a “coalición amplia”

En un gesto simbólico tras su triunfo en la primaria oficialista, la candidata presidencial del Partido Comunista —ahora de la coalición gobernante—, Jeannette Jara, acudió este lunes al domicilio del Presidente Gabriel Boric, en el Barrio Yungay, para sostener un saludo protocolar y político mientras el Mandatario se encuentra haciendo uso de su postnatal tras el nacimiento de su hija, Violeta.

El encuentro, que incluyó una once preparada por el propio Boric y la presentación de la recién nacida, tuvo también un claro contenido político. A la salida, Jara enfatizó que uno de los desafíos clave es ampliar la base de apoyo de su candidatura. “Creo que va a ser una buena cosa que tengamos una coalición amplia que apoye la candidatura. Mañana vamos a tener actividades con los otros partidos, y espero que se sigan sumando, la Democracia Cristiana y otros (…), estoy a disposición para escucharles”, afirmó a la prensa.

La exministra también valoró la realización de las primarias dentro del oficialismo. “Estuvimos conversando desde lo humano hasta lo político. Como sabemos, nuestro Presidente es una persona muy afectuosa, así que recibí su saludo con mucho cariño y afecto; y de lo político, valoro que bajo su liderazgo se pudo realizar una primaria en la centroizquierda chilena, no como en la derecha”, destacó.

Consultada por si recibió algún consejo de Boric para enfrentar la carrera presidencial, reveló que el Mandatario le recomendó mantener la calma durante la campaña. “El Presidente me dijo algo bien sabio: que uno tiene que entregar todo en estas contiendas, pero siempre mantenerse tranquila”, contó.

Por su parte, el Presidente Boric confirmó el encuentro a través de sus redes sociales. “Recibimos a Jeannette en nuestra casa con Paula y Violeta para entregarle nuestro apoyo, cariño y admiración. No me cabe duda de que ella será mejor de lo que yo he sido con creces. Mi mejor apoyo en lo que viene es trabajar firme hasta el último día desde la tremenda responsabilidad de ser Presidente por este Chile que queremos tanto”, expresó.

Más allá del tono distendido del encuentro, el mensaje quedó claro: la candidata busca ensanchar su base, abrir el diálogo con la Democracia Cristiana y otros sectores del denominado centro político, y proyectar una coalición más amplia para enfrentar a la derecha en la carrera a La Moneda.

El Consejo Nacional de la DC, instancia previa a la Junta Nacional que ratifica las decisiones y que había definido su apoyo a Carolina Tohá —quien sufrió una fuerte derrota en la primaria—, se reunirá este lunes para evaluar su posición tras la victoria de Jara. En declaraciones a El Mostrador, Nicolás Preuss, consejero nacional del partido, reiteró la distancia con la carta comunista, ya expresada por el presidente de la falange, Alberto Undurraga: “No vamos a estar con Jeannette Jara. Pensamos diametralmente opuesto, no somos lo mismo”.