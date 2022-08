Un 50% de los datos filtrados de las empresas son datos de consumidores

Durante los últimos dos años a causa de la pandemia y la adopción masiva del teletrabajo, los volúmenes de datos se dispararon y crecieron de forma acelerada. Misma situación con los riesgos asociados con su protección.

Y es que las amenazas cibernéticas están a la orden del día y las organizaciones de todo el mundo -y de todos los tamaños- se enfrentan diariamente a importantes peligros si no son capaces de blindar sus sistemas.

A pesar de que cada vez hay más conciencia de que los datos son parte crítica del negocio y de que algunas empresas han aumentado sus presupuestos de ciberseguridad, más del 95% de las organizaciones no protege adecuadamente sus datos según estimaciones de NovaRed.

Incluso, en Chile durante el año pasado, el 70% de las empresas sufrió una violación de datos según registro de la firma de ciberseguridad. Las filtraciones se dan principalmente por ataques maliciosos, phishing, malware, ransomware y brechas de datos.

Costos de una filtración

Debido a los cambios operativos que las organizaciones tuvieron que realizar desde inicios de la pandemia, los incidentes de seguridad relacionados a filtraciones de datos, se han vuelto cada día más costosos.

Estudios revelaron que en 2021 el costo de las filtraciones de datos alcanzó niveles históricos. De hecho, el informe global de IBM Security “Cost of a Data Breach” señaló que a nivel global las filtraciones de datos tuvieron un costo de US$ 4,24 millones y que en América Latina cada incidente cuesta a las empresas un promedio de US$ 1,82 millones.

“Si bien, los costes económicos tras una filtración de datos se ven mayormente el primer año de ocurrido el incidente, es cierto que los efectos se mantienen con el tiempo y podrían seguir causando pérdidas económicas incluso tres años después”, explica Hermann Obermöller, gerente de servicios gestionados de NovaRed.

Asimismo, desde NovaRed señalan que al menos un 30% del coste tras una filtración de datos proviene de la pérdida por daño reputacional.







Por ello “mientras los ataques cibernéticos se tornan cada día más sofisticados y resultan más difíciles de prevenir, es importante que las empresas cuenten con tecnología y soluciones de respaldo y recuperación de datos, pero además resulta fundamental que capaciten a todos sus colaboradores para enfrentar los desafíos de esta era digital”, señala el experto de la firma de ciberseguridad.

En ese sentido, se hace un llamado a las empresas a tener cuidado y fortalecer sus servicios en materia de ciberseguridad para evitar posibles ataques.