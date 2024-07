¿Te robaron el teléfono?: Qué resguardos tener en cuenta cuando esto ocurre

“No solamente tenemos que pensar en qué voy hacer después que me roban el celular, sino que debemos establecer un conjunto de acciones previas, como instalar un localizador para nuestro celular y el doble factor de autentificación para todas nuestras contraseñas, como también dejar preparado el teléfono para hacer los respaldos cuando correspondan. Entonces, cuando ya me lo robaron, puedo bloquearlo, porque las aplicaciones que me lo permiten están instaladas”, explicó el experto.