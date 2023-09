Ex Presidente Piñera en la UNAB: “Nuestra generación enfrenta el desafío por la sobrevivencia”

El cambio climático es el mayor desafío que enfrenta el mundo y, pese a toda la evidencia disponible, el mundo no ha sido capaz de consensuar medidas efectivas para poner freno a esta amenaza. Así de claro fue el ex Presidente Sebastián Piñera durante su exposición en el primer encuentro del Ciclo Presidencial “La UNAB mira al futuro: Chile y los próximos 50 años”.

En su exposición, el ex mandatario hizo un profundo análisis sobre los desafíos que enfrenta el mundo en materia de medioambiente: “Nosotros somos la generación que enfrenta el desafío más grande de toda la humanidad, que es la batalla por la supervivencia del ser humano, que es la gigantesca amenaza del colapso climático. Y no lo estamos haciendo bien”.

Piñera exhibió evidencia contundente sobre el tema: “Estamos apuntando a un aumento de la temperatura de entre 3 y 4 grados y eso es catastrófico. Estamos viendo el colapso todos los días, las olas de calor, los huracanes, los derretimientos de los hielos en el ártico y en la antártica y la desoxigenación de los océanos. En 30 años hemos destruido más que en toda la historia de la humanidad, el 50% de los corales ya no existen, hemos destruido un tercio de la Amazonía”.

“Estamos emitiendo más gases de efecto invernadero que en toda nuestra historia. Un derretimiento total del Ártico supone siete metros de aumento del nivel del mar y desplazamientos forzados de millones y millones de personas. Caminamos directamente hacia el precipicio”, agregó.

A la hora de identificar a los responsables de consensuar soluciones al respecto y las diferencias que impiden avanzar, el ex Presidente fue claro y categórico en que el debate es sobre quién financia las medidas necesarias y, en esa materia, el mundo político está en deuda: “La primera cumbre fue la de Río en 1992. Fue la primera vez que la humanidad tomó conciencia de que íbamos por mal camino y aún no tenemos una institucionalidad (global) para enfrentar el cambio climático (…) Los compromisos que se adquirieron en la COP 25 no son suficientes y no se están cumpliendo. No hemos logrado avanzar y el colapso climático sigue”.

Con posterioridad a la presentación del ex Presidente, se desarrolló un panel moderado por la Dra. Carolina Torrealba, vicerrectora de Investigación y Doctorado UNAB, y del que fueron parte Gonzalo Muñoz, Champion de la COP25; y Olga Barbosa, doctora en Ecología y académica de la Universidad Austral de Chile.

Este evento –que fue organizado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello (IPP UNAB) en el Campus Casona de Las Condes– contó con la presencia del rector de la casa de estudios, Julio Castro; el presidente de la junta directiva, Juan Antonio Guzmán; el vicepresidente de la Junta Directiva y presidente de la Fundación Educación y Cultura, Jorge Selume; el director del IPP UNAB, Raúl Figueroa, y diversas autoridades académicas e institucionales.

El ciclo continuará en octubre y noviembre próximo con la participación de los ex Presidentes Eduardo Frei y Ricardo Lagos, respectivamente, y contempla también la participación de la ex mandataria Michelle Bachelet.

“Para mirar adelante, nos hemos querido subir a los hombros de quienes han tenido la responsabilidad de liderar nuestro país, para que nos nutran con su experiencia y su visión respecto a los temas en los que la universidad no puede estar ausente y en los que Chile necesita avanzar para asegurar una sociedad libre y justa”, indicó Figueroa.

A 50 años del quiebre de la democracia

En marco de su participación en este ciclo presencial, el ex presidente Sebastián Piñera también se refirió al clima político que ha rodeado la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.

“El doloroso quiebre de la democracia, hace 50 años atrás, es una gran oportunidad para unir a los chilenos, pero nunca nos vamos a poner de acuerdo sobre cuáles fueron las causas, quienes tuvieron las responsabilidades que condujeron al doloroso quiebre de la democracia, pero sí podemos y debemos ponernos de acuerdo en ratificar nuestro firme y permanente compromiso con la democracia y el estado de derecho, con el respeto de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas en toda circunstancia y con la condena y combate a la violencia en todas sus formas. Esta oportunidad no debiéramos dejarla pasar y desgraciadamente hemos tenido malas experiencias”, señaló Sebastián Piñera.

A juicio del ex mandatario, es positivo para Chile recordar, pero con un sentido claro: “¿Para repetir los mismos errores, revivir los mismos odios o para aprender de esos errores y poder juntos enfrentar con mayor sabiduría el futuro?, sí”.

Consultado sobre su firma del documento elaborado por el Gobierno del Presidente Boric denominado Compromiso por la Democracia, Piñera aseguró: “Yo firmé el documento junto con el Presidente Frei, el Presidente Lagos, la Presidenta Bachelet y el Presidente Boric, porque esa declaración refleja exactamente un firme compromiso con la democracia y el estado de derecho, con la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas y con combatir y condenar la violencia. Pero no voy a la Moneda porque el clima que se ha producido esta semana es de tanta confrontación y división que no lo hizo posible”.