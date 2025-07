Gobierno ingresa reforma al sistema político: aumenta requisitos para conformación de partidos

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que el Ejecutivo presentó en el Senado un proyecto de reforma al sistema político, luego de extensas negociaciones con las bancadas. Esta iniciativa busca combatir la fragmentación política mediante medidas que no requieren rango constitucional y pueden ser reglamentadas por ley.

El proyecto establece que los partidos políticos deberán contar con presencia en al menos ocho regiones, contiguas o no, reemplazando la norma actual que exige presencia en tres regiones contiguas. Asimismo, se duplica el número de firmas requeridas para la constitución de partidos, volviendo al estándar previo a la reforma de refichaje.

Elizalde explicó que “las firmas para constituir partidos políticos fueron disminuidas cuando se realizó el proceso de refichaje en una reforma aprobada hace un par de años. A través de esta iniciativa se vuelve a la norma original”.

Además, se incluye una restricción que impide a los fundadores de un partido ser candidatos por otra colectividad durante los cuatro años posteriores al inicio del proceso de constitución del partido, independientemente de si logra conformarse.

No obstante, estas modificaciones no aplicarán a las elecciones de este año. “Este proyecto no va a cambiar las reglas del juego respecto de las elecciones en curso. Hay normas de transición que permitirán que estas disposiciones se apliquen después del proceso electoral actual”, aseguró el ministro.

En cuanto a los comités parlamentarios, el proyecto otorga rango legal al reglamento que los regula. Quienes postulen por un partido, ya sea como militantes o como independientes patrocinados, deberán integrarse al comité correspondiente. Además, el financiamiento público será exclusivo para las colectividades que hayan participado en procesos electorales parlamentarios.