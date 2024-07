Lanzan nueva institucionalidad y proyectos para la seguridad hídrica en la cuenca del Maipo

Ya se puso en marcha el Organismo de Cuenca del río Maipo (OdCM), primera experiencia en Chile de gobernanza a nivel de cuenca hidrográfica, implementada de acuerdo con recomendaciones internacionales. La nueva institucionalidad fue respaldada por más de 40 organismos vinculadas al agua, las que se dieron a conocer en el marco de este lanzamiento.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, comentó que “en los últimos años, el cambio climático y la situación de mega sequía nos ha golpeado en forma importante, por lo que es evidente para nosotros la necesidad de avanzar e infraestructura hídrica”.

Por eso se ha potenciado la construcción de embalses y desaladoras, junto a desarrollos como los planes maestros de aguas lluvias. “Con esta iniciativa nos hemos dado cuenta de que no hay posibilidad de resolver los problemas hídricos en Chile, si no estamos todos los agentes interesados en la mesa, no sólo los propietarios de derechos de agua”, agregó.

“La constitución de este Organismo de Cuenca del río Maipo, inédito en Chile, se pone a tono con los principales modelos y buenas prácticas internacionales de la OCDE, construyendo así una carta de navegación para los próximos 20-30 años en la Región Metropolitana”, sostuvo el gobernador de Santiago, Claudio Orrego.

“También hemos trabajado en la entrega de artefactos de eficiencia hídrica para los hogares, un sistema de riego eficiente en parques urbanos y bosques de Santiago, un proyecto de infiltración de agua en el río Maipo y otros 30 proyectos más que están en diseño para pasar del diagnóstico a la acción”, complementó.

Asimismo, el ministro (s) del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, destacó que “hoy más que nunca tenemos la necesidad de avanzar en la gestión íntegra de cuencas, que es una deuda que tenemos como país. La seguridad hídrica es un desafío global, que exige respuestas locales efectivas, y más en nuestro país, por su diversidad climática”.

“Después de haber visto el inicio del piloto hace dos años, es emocionante ver esta enorme iniciativa que va acompañado de una cartera de proyectos, que creo que es fundamental para la acción en seguridad hídrica”, dijo.

Durante el evento, también se lanzó la cartera de proyectos Maipo Resiliente, con 34 soluciones para la seguridad hídrica de alto impacto positivo a escala regional, además de 627 proyectos comunales, que fueron entregados directamente en los 50 municipios participantes.

De los diagnósticos a la acción

El énfasis del proceso liderado por el Gobierno de Santiago y el Consejo Regional Metropolitano, con la asesoría técnica de Escenarios Hídricos 2030 de Fundación Chile, ha estado en superar la etapa de los diagnósticos, para pasar a la ejecución de soluciones concretas, potencialmente replicables.

Así lo sostuvo el presidente de Fundación Chile, Pablo Zamora: “Esperamos que el conjunto de aprendizajes construidos en este primer Organismo de Cuenca, y en el proceso de Maipo Resiliente, sirva de modelo demostrativo y replicable para otras cuencas y regiones, así también como insumo para el debate y la formulación de políticas públicas. Ponemos a disposición esta experiencia para generar un cambio de paradigma en la gobernanza hídrica del país, que pueda acelerar las acciones ante el riesgoso panorama hídrico que vive Chile hoy”.

Como demostración de este impulso hacia la “acción colaborativa”, la directora de Escenarios Hídricos 2030 de Fundación Chile, Ulrike Broschek, expuso los proyectos ejecutados en el marco de la iniciativa Maipo Resiliente y que serán la base del futuro trabajo del Organismo de Cuenca para alcanzar la seguridad hídrica.

“Se invirtió en la ejecución de los primeros tres proyectos replicables. El primero estuvo destinado a la eficiencia hídrica y culminó con la entrega de más de 14 mil dispositivos para el ahorro de agua en cinco comunas; en tanto, el segundo tuvo como objetivo la recarga del acuífero, a través de obras de infiltración en el cerro Chena, de San Bernardo. Un tercer proyecto de jardines de lluvia en la ribera del canal San Carlos, está en proceso de ejecución, y va en línea con la actual tendencia de las ciudades esponja, que permiten contener inundaciones, islas de calor y a la vez recargar las napas subterráneas”, detalló.

“Además, cabe destacar que ya tenemos las primeras empresas que se han sumado al desafío, financiando la implementación de soluciones mediante el mecanismo de Agua Positivo”, resaltó Ulrike Broschek.

Más allá de los proyectos escalables, el Gobierno de Santiago financió la ingeniería de detalle para la tecnificación y automatización en parques urbanos con riesgo de escasez hídrica (parques O’Higgins, en Santiago; Mahuidahue, en Recoleta, y Huechuraba en la comuna del mismo nombre) y la construcción de piscinas de infiltración en ribera de río, para evitar desbordes en la confluencia de los ríos Maipo y Mapocho. Todo ello para facilitar la ejecución de estas iniciativas.

Al concretar las 34 iniciativas a escala regional, se proyecta una disminución de la brecha hídrica de 28%, abarcando un 15% de la cuenca del Maipo, con beneficio para una población estimada en 6 millones de personas.

Esto significa la recuperación y ahorro de más de 564 millones de m3/año de agua, lo que equivale a poco más de 2,5 veces el agua posible de acumular durante un año en el embalse El Yeso.