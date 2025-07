Experto en litio, Domingo Ruiz: revertir acuerdo Codelco-SQM “sería un retroceso de 4 o 5 años”

El académico de la USACH y experto en litio, Domingo Ruiz, advirtió que deshacer el acuerdo entre Codelco y SQM sería un error técnico y estratégico.

Ante los cuestionamientos surgidos desde el Congreso y figuras presidenciales como José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Jeannette Jara, sostuvo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler: “Tal como está la situación en el mundo hoy día con el litio, me parece que sería un retroceso de 4 ó 5 años. No me parece prudente”. Agregó que “hay mucha ignorancia respecto de cómo se genera, cómo se produce el litio en Chile” y desaconsejó avanzar en una vía “tan política respecto de un tema que es estrictamente técnico”.

Ruiz destacó que la expertise de SQM es “única en el mundo”, ya que “no hay dos salares iguales”, y enfatizó que “esto no es llegar y poner una manguera”. Según explicó, los procesos están “hechos a la medida, es un guante a la medida para ese salar y solo para ese salar”, por lo que reemplazar a la empresa implicaría paralizar la producción por varios años.

“¿Vamos a dejar de producir carbonato de litio 3, 4, 5 años por esta situación? A mí no me parece muy producente”, dijo, añadiendo que “el conocimiento que tiene SQM, tanto de las cuencas hidrogeológicas, de la química del salar, de los procesos productivos, es un conocimiento que son muchos años de experiencia”.

A su juicio, reducir el debate al nombre de Julio Ponce Lerou “me parece que es un poquito corto” y una “falta de respeto con todo el personal que trabaja en SQM y que hace muy bien su trabajo”. Ruiz recalcó que, antes del acuerdo, “SQM era una caja negra” sin intervención estatal, mientras que ahora “con este acuerdo, tú pasas a tener un Estado, no un gobierno, un Estado, que es parte de las decisiones”.

Afirmó que el acuerdo público-privado es positivo: “Yo sigo pensando que es un muy buen acuerdo tener al Estado de Chile junto con los privados en esta comunión, produciendo un producto que es relevante hoy por hoy”. Para Ruiz, entregar toda la explotación al sector privado podría generar más producción, pero con menor control estatal: “Dejas al Estado simplemente recibiendo un royalty que es mínimo”.