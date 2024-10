Temuco fue sede de seminario internacional sobre los efectos actuales del cambio climático

En el marco del proyecto Alianza 100K para la Acción Climática (100K CLIMA), liderado por la Universidad Católica de Temuco (UCT) y la University of Missouri-Kansas City, se desarrolló el Seminario Internacional “Challenges for Climate Change and Sustainability: The Role of Scientific Research in Supporting Decision-Making”.

La actividad, que congregó a estudiantes de magíster y doctorado, académicos y estudiantes de pregrado de la UCT, fue organizada por la Facultad de Recursos Naturales, la Dirección de Relaciones Internacionales y la Escuela de Posgrado.

Este seminario destacó por la participación de profesores de la University of Missouri-Kansas City, quienes se trasladaron a Temuco para llevar a cabo diversas actividades en el marco del proyecto 100K Clima. El decano de la Facultad de Recursos Naturales, Miguel Escalona, subrayó la importancia de la iniciativa: “Estamos recibiendo a los profesores de esta universidad norteamericana, y una de las actividades es este seminario de cambio climático. Es fundamental que los estudiantes interactúen con profesores de otras universidades y se familiaricen con diversas experiencias relacionadas con los efectos actuales del cambio climático”.

Por su parte, Daniel Rozas, académico de la misma facultad y organizador del evento, destacó la relevancia del encuentro: “Este seminario fue un espacio clave para el intercambio de ideas entre los profesores invitados y nuestros estudiantes de posgrado. En la actividad se abordaron temas cruciales como medio ambiente, sustentabilidad y los desafíos futuros tanto en el ámbito ambiental como en la salud humana”.

Entre las ponencias destacadas se encuentran la del Dr. Fengpeng Sun, quien abordó el tema “Urban Heat and Mitigation Potential in the Kansas City Metropolitan Area: Insights from Integrated Heat Mapping and Numerical Modeling”; la Dra. Sirisha Naidu, con su presentación “Climate Change in the Indian Himalayas: Navigating Crises of Social Reproduction under Capitalism”; el Dr. Alison Graettinger, quien expuso sobre “Community Engagement in the Collection of Climate Data”; y la Dra. Caroline Davies, con su ponencia “Linking Past, Present, and Future to Address Environmental Health and Sustainability”.

Este seminario refuerza el compromiso de la UCT con la investigación científica en apoyo a la toma de decisiones en torno al cambio climático y la sostenibilidad, generando redes internacionales que enriquecen el quehacer académico.