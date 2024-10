Niños y niñas en Snapchat: cómo mantenerlos seguros

Contenido inapropiado: Según Snapchat, el contenido de Historias y Spotlight está moderado, pero “algunas publicaciones pueden contener imágenes o pies de foto que no violan explícitamente nuestras Directrices de la Comunidad pero que contienen contenido sensible o sugerente”. Los Snaps individuales también pueden mostrar imágenes o vídeos a los que quizás es preferible que los más pequeños no estén expuestos. El riesgo es quizá mayor con la aplicación MyAI, que puede no entender qué es “inapropiado”.