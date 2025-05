Se agudiza paro en la UTA: 10 mil estudiantes sin clases

Ya estamos en mayo y casi cumplimos 9 meses junto a ustedes. Por primera vez, la región observa desde muy lejos una alerta de tsunami en el país, aunque algunos precavidos igual prefirieron no ir a la playa ante la alerta que había en la Región de Magallanes, incluso mientras trotaba a esa hora, los vi inquietos mirando el viernes pasado el teléfono por si les llegaba la alarma del Sistema de Alerta de Emergencias (SAE).

Afortunadamente, a nuestros compatriotas sureños no les pasó nada grave. Y mientras Magallanes vivía su propia emergencia, aquí durante la misma madrugada del viernes la Cuesta de la Cultura Chinchorro se encargaba de recordar que estaba viva, registrando un nuevo derrumbe como dando la bienvenida al nuevo director regional nuevo de Vialidad importado desde Santiago. El directivo habría sido «premiado» por la Dirección Nacional, tras su gestión en ese fallido contrato que aún no ha logrado contener los deslizamientos de tierra en la ruta que conecta Arica con el resto del país.

Y mientras estabilizan el cerro que «lagrimea» rocas y arena y nada se sabe de la licitación del estudio prometido para una solución definitiva, mejor les presentamos lo que esta edición trae:

Iniciamos este número con la nota sobre el paro general que fue declarado en las sedes de la Universidad de Tarapacá de Arica e Iquique , el primero posestallido social. El motivo central: alzas entre 500 mil y 1 millón 500 mil pesos en los aranceles de 2025, superando el 4,5% del IPC de 2024.

, el primero posestallido social. El motivo central: alzas entre 500 mil y 1 millón 500 mil pesos en los aranceles de 2025, superando el 4,5% del IPC de 2024. En un segundo tema damos a conocer una radiografía de los campamentos en la región que contiene el catastro de Techo-Chile 2024-2025. Allí se reconoce un incremento de un 23,5 de estos asentamientos en el periodo 2022-2025.

Allí se reconoce un incremento de un 23,5 de estos asentamientos en el periodo 2022-2025. Incluimos una nota sobre una nueva baja en el equipo de confianza del gobernador regional, Diego Paco. Esta vez decidió no recontratar al encargado de la Unidad de Relaciones y Asuntos Internacionales (URAI), Diego Sotelo por fallas en la organización del Comité de Integración Chile-Perú.

por fallas en la organización del Comité de Integración Chile-Perú. De a poquito avanzamos para estar en la agenda de las autoridades de Gobierno que visitan la ciudad. Sí, porque esta vez la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner hizo un alto en su visita a la ciudad y nos concedió una entrevista donde pone foco a la continuidad de la zona franca y el retroceso de la economía regional.

donde pone foco a la continuidad de la zona franca y el retroceso de la economía regional. Y cerramos con otra experiencia que regocija el alma. En esta nota les contaremos sobre el proyecto «Voces para la inclusión» que con el apoyo de la Fundación Olivo, permitió la producción de 2 radioteatros en los penales masculino y femenino de Arica.

Antes de comenzar, es imposible resistirse a un juguito de maracuyá del mismo valle de Azapa. Ahora que no puede salir de la región por la Mosca de la fruta, hay que aprovechar este perfumado fruto.

1

UTA: 10 mil alumnos en primer paro general por alza de aranceles

Un conflicto de proporciones afecta desde hace más de 2 semanas a la Universidad de Tarapacá (UTA). Mientras su rector Emilio Rodríguez Ponce era propuesto como candidato a senador en una asamblea general del partido Renovación Nacional (RN) el pasado 15 de abril, poco a poco las distintas carreras existentes en las sedes de Arica e Iquique comenzaban a sumarse a un paro general de actividades en protesta por el alza aplicada a los aranceles anuales que se cobran a cada estudiante.

En total, serían más de 10 mil estudiantes sin clases, cuyos centros de alumnos optaron por movilizarse a raíz de que el incremento en los valores anuales de las carreras habría llegado a un 17%, incumpliendo el compromiso de no superar el 4,5% del Índice de Precios al Consumidor de 2024. En Arica la movilización fue convocada por el Consejo de Estudiantes, dado que no existe una federación estudiantil desde el 2019; mientras que en Iquique el movimiento es liderado por la Federación de Estudiantes de la UTA de Iquique (Feduti).

Este sería el primer paro general que enfrenta la Rectoría desde el estallido social el 2019. El presidente de la Mesa Directiva del Consejo de Estudiantes, Matías Cáceres explicó a Aquí Arica que si bien la movilización general ya cumplió 2 semanas, la carrera de Ingeniería Civil Mecánica y Mecatrónica llevan un mes y medio de paralización. El alza de 1 millón 500 mil pesos aplicado al arancel anual, además de la falta de infraestructura y equipamiento actualizado para su formación profesional serían las principales razones que impulsaron esta movilización.

«Hace dos semanas el vicerrector de Administración y Finanzas nos citó a conversar y nos dijo que a los alumnos ingresados hasta el 2024 nos congelaban los aranceles con un alza de un 4,5% y que el resto del incremento lo solventaría la universidad. Nosotros le dijimos que lo íbamos a pensar. Pero desde la Vicerrectoría Académica, sorpresivamente y sin nuestro consentimiento, emitieron un comunicado dando por hecho que el acuerdo estaba listo cuando no era así. Además, enviaron esta misma comunicación a todos los correos de los estudiantes, lo que generó una tremenda confusión. Fue por eso que convocamos a un Consejo de Estudiantes y se levantó una moción de ir a paro general que fue votado por todas las facultades», aseguró Cáceres.

El dirigente dijo que si bien la propuesta de la autoridad universitaria era atractiva, «no era del todo suficiente, porque dejaba fuera a los alumnos ingresados este 2025, porque igual en este grupo hay personas con dificultades para pagar. A nosotros nos preocupaba que se incluyera a la totalidad del alumnado y que esta política se sostuviera en el tiempo».

Cáceres señaló que dentro del petitorio figuran exigencias como el compromiso de la Rectoría para la recuperación de los procesos de evaluación y sus clases, además de medidas de seguridad para evitar asaltos a los estudiantes y la subsanación de falencias e infraestructura y equipamiento en cada una de las facultades.

Asimismo, reconoció que el conflicto estudiantil se agudizó aún más, a raíz de que en estas últimas semanas comenzaron a circular publicaciones por redes sociales sobre los sueldos millonarios percibidos por el rector y la plana mayor de autoridades de la casa de estudios.

Ante ello, el 17 de abril pasado, la Rectoría emitió un comunicado público donde acusó desinformación y confusión respecto de los montos referidos a las alzas practicadas. En el comunicado expresó que «con fecha 03 de abril de 2025, abordó esta temática directamente con los representantes del estudiantado, y procedió a explicarles los motivos de la actualización de los aranceles regulados que son fijados de conformidad a la Ley 21.091. Ahora bien, atendiendo la preocupación por nuestro estamento estudiantil, se determinó que ningún estudiante de una cohorte anterior al 2025, tendrá que pagar más que la inflación en los aranceles que corresponden a sus planes de estudios«.

Salida del vicerrector académico

Extrañamente y, en medio del conflicto, el pasado 21 de abril el rector Emilio Rodríguez decidió remover al vicerrector académico, Gonzalo Valdés, quien debía ser el interlocutor para negociar con los estudiantes.

La vicepresidenta del Consejo de Estudiantes, Marta Soto señaló que esta decisión «nos sorprendió y nos parece que es el reflejo de la voluntad de no negociar o de no atender nuestras peticiones. Hasta ahora no nos hemos reunido con la autoridad y lo que estamos haciendo es finiquitar el petitorio para entregarlo al rector y esperar que nos llamen para conversar».

Según indicó, el pliego incluirá la solicitud de no aumento de los aranceles por sobre el IPC y un congelamiento de estos; medidas de flexibilidad para alumnos que son padres y madres; que la evaluación docente sea vinculante; plan de seguridad para evitar asaltos a estudiantes dentro y fuera de los campus; y una serie de mejoras de infraestructura que incluyen desde el arreglo de baños colapsados por aguas servidas y actualización de los laboratorios de las distintas carreras.

2

Catastro TECHO: Arica registra un alza de 23,5% en campamentos

Están a la vista. En medio de arenales y mayoritariamente en cerros y pampas del sector norte de la ciudad y donde abunda el olor a humo por la quema incesante de cables robados para la extracción de cobre, se levantan 21 campamentos según el Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 de TECHO-Chile en la ciudad de Arica..

La cifra resulta preocupante de acuerdo a este informe, a raíz de que la Región de Arica y Parinacota es una de las más llamativas dado que entre el periodo 2022-2025, «pese a registrar una disminución del 34,8 % en el número de familias, presentó un aumento del 23,5 % en la cantidad de campamentos».Esta caída en la cantidad de familias se debería a las políticas de cierre o desalojo aplicadas en el periodo.

¿Dónde están? El catastro señala que los 21 campamentos están «todos localizados en el área urbana y su extensión hacia el norte de la ciudad de Arica». De estos, hay 9 con amenazas de desalojo donde viven 1.912 familias.

¿Cuántas personas viven? En estos asentamientos, viven actualmente 2.931 familias en total, en las cuales hay 3.726 niños, niñas y adolescentes menores de 14 años; mientras que 623 personas son adultos mayores y 95 habitantes se encuentran en situación de discapacidad.

¿Quiénes son? En estos asentamientos, 615 familias pertenecen a pueblos originarios, siendo un 21% del total. Asimismo, dentro del total de familias en campamentos de la región habitan 1.726 familias inmigrantes, las que representan un 58,9%. La comuna de Arica no figura dentro de las 5 que concentran el mayor número de familias migrantes del país, donde sí aparecen Alto Hospicio, Antofagasta, Copiapó, Colina y Puente Alto, las que concentran un 53,2%.

¿Cuándo nacieron? La mayoría de los campamentos activos se formaron a partir del año 2010 y 6 de los 21 existentes fueron creados desde el año 2020 en Arica. Según el informe, este dato revela que hay un sostenido aumento de la demanda por vivienda en el sector y que uno de los problemas de acceso es el alto costo de los arriendos y los bajos ingresos, además de la falta de empleo y la cesantía. De los 11 campamentos formados entre 2010 y 2019, un 81,8% se pobló principalmente entre el año 2020 y 2022, es decir en medio de la pandemia.

¿Cuál es el acceso a servicios básicos? Un 52,4% de los campamentos acceden a electricidad mediante un generador propio o comunitario, mientras que la otra mitad lo hace través de una red pública sin medidor, red pública con medidor propio u otra fuente. Con respecto al abastecimiento de agua potable, en el 71,4% de los casos se realiza mediante camiones aljibe, lo que corresponde a 15 campamentos. Y en cuanto a los servicios sanitarios, casi la mitad de los casos están conectados a una fosa séptica, mientras que la otra mitad utiliza letrinas o cajones sobre un pozo negro, acequia o canal.

Acciones desde el Minvu

Sobre el Catastro de Techo-Chile, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo indicó a Aquí Arica que en la región hay una profunda vulnerabilidad, dado que casi el 60% de la población se encuentra dentro del 40% más vulnerable, según los datos de última Encuesta Casen.

Teniendo en cuenta ese dato, este organismo señaló que ha priorizado «la ejecución de políticas habitacionales para dichos sectores a través de la postulación al DS49, con lo que buscamos atender a todos y todas quienes se encuentran en esta condición, sin discriminar si se encuentran viviendo en un terreno de forma irregular o en condición de allegamiento con un familiar».

La Seremi precisó que, para atender a los ocupantes de campamentos o asentamientos irregulares, cuenta con un sistema «que permite evaluar la pertinencia de mantener a dichas familias en los sectores que habitan, con el fin de tener acciones responsables y que no perpetúen la vulnerabilidad de estas comunidades».

Del total de los 21 campamentos registrados por el informe, el Minvu solo tiene reconocidos a 4, «quedando fuera de esta categoría los restantes que menciona el informe por emplazarse en territorios que no cuentan con diferentes factibilidades, motivo por el cual como ministerio hemos decidido impulsar la conformación de comités que permitan atender de manera definitiva a dicha familias. En ese sentido y con el fin de evitar falsas expectativas o exponer a las personas a estafas, las familias han sido instadas, orientadas y acompañadas en la formación de comités que permitan acceder a un terreno hábil de ser atendido y apuntar a contar con una solución habitacional definitiva».

3

Otra baja en el Gore: Encargado de asuntos internacionales no sigue tras comité Chile-Perú

Un nuevo traspié en su equipo de confianza tuvo el gobernador regional Diego Paco Mamani, luego de que en marzo decidiera remover al jefe de la División de Infraestructura y Desarrollo, Claudio Cornejo Segovia por una fallida licitación de pavimentación de 23 calles de la ciudad.

Esta vez le tocó al encargado de la Unidad Regional de Asuntos Internacionales (URAI) y profesional de la División de Fomento e Industrias (Difoin), Diego Sotelo Ortiz, traductor bilingüe, ingeniero de ejecución en Administración de Empresas, excandidato a concejal en Arica por la Unión Demócrata Independiente (UDI) en las elecciones pasadas y férreo activista en la campaña electoral de Paco, además de un gran amigo del alcalde de Camarones, Cristian Zavala Soto (DC).

Al más puro estilo de los disconformes de RN con las decisiones adoptadas por el gobernador, Sotelo siguió el ejemplo de la concejala Carolina Medalla (RN), cuando en enero ella recibió un portazo al compromiso de Paco de contratar a su marido y funcionario del Fosis, Juan Mancilla Gamboa como jefe de la Difoin y publicitó su enojo en una de sus historias de Instagram. En un desahogo y dejando atrás su compromiso con la campaña electoral de Paco, el exencargado de la URAI también difundió su salida el miércoles pasado, subiendo un video en la misma plataforma donde señaló lo siguiente:

«Hola, hola, ¿cómo están? ¿Ustedes han escuchado ese dicho que dice que todo lo que uno hace en esta vida se da vuelta en algún minuto? Oye, sólo contarles que ya no trabajo en el Gobierno Regional, así es que una lástima, una lástima por la región, por las gestiones que se estaban haciendo y que estaban generando frutos. Pero bueno, hay veces que las decisiones que se toman, a mi juicio, no son las correctas, pero vamos, está bien, el mundo sigue, no ha pasado nada, así es que éxito a todos, y nos vamos a estar viendo pronto», señaló mientras caminaba solitario.

Sobre la salida del funcionario, el Gore se excusó de comentar esta decisión, así como también el video publicado por Sotelo en redes sociales.

URAI polifuncional

Sotelo fue reclutado el 15 de enero como encargado de la URAI y profesional de la Difoin, bajo la modalidad de un contrato a honorarios con un sueldo de 2 millones 399 mil pesos. Su contrato duraba hasta marzo y la administración decidió renovarlo sólo por el mes de abril y con una advertencia: le bajarían el sueldo porque el gobernador estaría haciendo ajustes para el ingreso de nuevos militantes RN.

Extrañamente, la gestión del gobernador Paco eligió el formato polifuncional para este cargo, pese a que en la historia del Gore el jefe de URAI era de dedicación exclusiva al fomento de las relaciones internacionales, teniendo como foco el mantenimiento de lazos con Perú, Bolivia, Argentina y Brasil como zonas de interés para la región.

Así, según el Portal de Transparencia del Gore, el funcionario despedido fue encomendado para «labores de coordinación y seguimiento de actividades de asuntos internacionales, participar en actividades de fomento asignadas por la jefatura informando periódicamente a gabinete sobre desarrollo de las mismas, apoyo y seguimiento técnico fondo regional para la productividad».

Dicha plaza inicialmente habría sido de interés de la jefa de Gabinete del gobernador, la ingeniero en Prevención de Riesgos, Marcela Gálvez Delgado (ex Evópoli). Sin embargo, habría desistido al ver el sueldo que ganaría versus el que hoy tiene y que totaliza los 3 millones 304 mil pesos. Además, la funcionaria habría conseguido que fuera contratada a honorarios su pareja, el ingeniero en Maquinaria y Vehículos Automotrices, Fabián Moraleda Ortuño desde el 22 de enero como apoyo en la vinculación con organizaciones sociales por 1 millón 754 mil pesos en la División de Desarrollo Social y Humano (Didesoh).

Lo mismo ocurrió con el excandidato a consejero regional por RN y ex PDI, el ingeniero comercial Sebastián Araya Aravena, quien también fue tentado, pero rechazó la URAI al ver el sueldo y prefirió seguir con sus emprendimientos en el área privada.

Al final, Paco habría optado por ofrecer como «premio de consuelo» este puesto a un candidato perdedor de la UDI en las elecciones, obviando un criterio básico: la experiencia y estudios sobre relaciones internacionales para una función estratégica que, habitualmente, debe relacionarse con miembros de cuerpos diplomáticos de países vecinos muy experimentados.

Por lo visto, con Sotelo adentro del Gore, más bien, se intentó acallar cualquier reclamo de la UDI por no haber sido convocada a cargos de primera línea. Sin embargo, este diseño nunca gustó a la superior directo de Sotelo, la jefa de la División de Fomento e Industrias, Mirtha Arancibia Cruz, quien habría protagonizado episodios de maltratos a Sotelo, tales como la no asignación de sus tareas en esa unidad y desconfianza hacia sus capacidades.

Baches en comité de integración

La prueba de fuego para Sotelo fue el XIII Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo Chile-Perú efectuado los días 24 y 25 de abril en Arica.

Según fuentes diplomáticas, el evento «tuvo hartos baches y desorden. Probablemente esto se debió a que era el primer gran evento de una administración que asumió en enero y se encontró con esto encima. Sin embargo, al interior del Gore había funcionarios con vasta experiencia en este tipo de actividades masivas y protocolares y no se entiende porqué no los utilizaron».

La misma fuente comentó que hubo problemas de subestimación de la audiencia, ya que llegaron al menos unas 300 personas y no había credenciales, ni sillas disponibles para esa cantidad de público. La situación fue considerada un tanto bochornosa, debido a que estaba en juego la imagen-país, al tratarse de un evento binacional con Perú y que había sido postergado el 2024, a causa de las elecciones de gobernadores que se realizaron el año pasado.

El desorden experimentado en la apertura del encuentro binacional hizo que la propia jefa de la Difoin asumiera el control de la actividad, para evitar que ella tuviera que pagar las consecuencias. Arancibia hizo valer su influyente muñeca en las decisiones del gobernador, la cual ha logrado «vetar» la llegada de militantes RN al Gore que no son de su agrado. Ella nunca habría aprobado que le asignaran a un UDI en su espacio, sabiendo que Sotelo apoyaría en las próximas elecciones parlamentarias al senador José Durana. Su intención, más bien, sería tener funcionarios de confianza afines al administrador regional José Palma Sotomayor, militante reciente de su partido y que pretende postularse como candidato a senador.

Pero en los pasillos del Gore señalarían que el desorden en el comité binacional, no sería atribuible solo a Sotelo. Más bien las críticas apuntarían directamente al gobernador y a su equipo directo de asesores, acusando falta de visión política en su agenda. Al respecto, indicarían que a este evento no se le otorgó la importancia y la dedicación que ameritaba, dejando su organización en manos de personas inexpertas.

Al parecer, para la autoridad habría sido más atractivo generar un punto de prensa en Bolivia, viajando a una reunión con ejecutivos de la aerolínea estatal BoA, para pedir la incorporación de Arica dentro de sus rutas. Sin embargo, a la semana de esa reunión, la empresa -que exhibe una cuestionada calidad en su servicio y un decomiso de droga a cuestas-, efectuó el primer viaje entre Iquique y Santa Cruz el 26 de abril, dejando en suspenso el tramo con Arica.

Lo mismo ocurriría con el deseo del gobernador de ser incorporado en el comité multilateral que está trabajando en torno al Corredor Bioceánico del Trópico de Capricornio. Pese a que participó en febrero en un encuentro en Brasil sobre este tema, aún no logra ser incorporado oficialmente. Es más, en la reciente gira del Presidente de la República Gabriel Boric a Paraguay para el lanzamiento de esta iniciativa, el discurso presidencial puso a Iquique como el centro de este proyecto que considera a Chile, Argentina, Brasil y Paraguay.

Equipo en campaña

Por estos días las prioridades del Gore estarían, más bien, girando hacia la campaña presidencial y parlamentaria. Pese a las críticas que el propio Paco hizo a su antecesor Jorge Díaz Ibarra (DC), por tener a todo su equipo de confianza en campaña durante el 2024, hoy parece repetirse una situación similar.

Primero su administrador regional, el abogado José Palma Sotomayor, ratificó el 15 de abril en una asamblea general su intención de ser candidato a senador por Renovación Nacional (RN), colectividad donde milita hace menos de un año. En sus redes sociales, tímidamente el alto funcionario ha comenzado a aparecer con acciones de propaganda como la reunión con el estamento femenino de su partido o con fotografías con la candidata presidencial Evelyn Matthei y el exintendente regional, Rodolfo Barbosa.

4

Subsecretaria de Hacienda: «Queremos cambiar el modelo de concesión de la zona franca»

En muy contadas veces ministros o subsecretarios de Hacienda han visitado la región, cuestión que permanentemente ha sido reclamada por gremios empresariales que ven la necesidad de dialogar con la autoridad responsable de las finanzas públicas y también del manejo de los beneficios tributarios.

Esa tendencia de mirar con distancia a la región ha sido quebrada por la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner Herrera, quien lleva 2 visitas a Arica durante este Gobierno y otras tantas durante el mandato de Michelle Bachelet cuando era subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

Su foco hoy: la renovación y mejora del modelo de concesión del sistema franco a Zofri S.A., una empresa con un 99% de participación estatal. El 2030 será el término de la concesión a esta sociedad y lo que se busca es una renovación o prórroga, pero con ajustes a los tiempos que corren. En medio del diálogo que sostuvo con gremios y autoridades regionales el lunes pasado, la autoridad concedió una entrevista a Aquí Arica.

-¿Qué es lo que está en juego con la zona franca?

Estamos trabajando en un nuevo convenio de concesión con la administración del recinto franco. Lo que quisimos hacer fue escuchar a todas las voces. Esto lo venimos haciendo desde hace tiempo y en marzo comenzamos unos diálogos en Iquique donde han participado actores de las regiones de Tarapacá y de Arica y Parinacota.

Estas conversaciones no sólo han sido con quien administra el recinto franco que es Zofri S.A, sino también con los usuarios, trabajadores. Se realizaron 5 diálogos temáticos relacionados con inversión en infraestructura, sistemas de gestión y trazabilidad, sistema tarifario, relaciones laborales, y temas de seguridad.

-¿Qué se obtendrá de esos diálogos?

A partir de ellos se obtuvo un informe preliminar de resultados que decidimos exponer en Arica con los gremios empresariales, alcalde, Asinda, Gobierno Regional, entre otros. La idea es levantar otro informe de esta región que nos señale las diferencias y consideraciones que debería tener un nuevo modelo de concesión del sistema.

-¿Por cuántos años será la próxima concesión del sistema franco?

Eso es parte de lo que tenemos que conversar. Todo esto tiene que ver con el tipo de modelo que se le encarga la concesión a la empresa. La actual legislación lo que hizo fue entregar por 40 años la administración del recinto a la empresa Zofri S.A. Esta concesión viene con un estándar del año noventa que es bien distinto al estándar de hoy. Eso es parte de lo que debemos revisar, dada la inversión que se le va a pedir a la empresa en sistemas de gestión e infraestructura. Considerando es que debemos definir cuánto será el periodo para dar certeza a la inversión y lo que creemos sí que será menos que los 40 años de la actual y que está fijada por ley. Las condiciones que pactemos deberán asegurar una mejor gestión.

-¿Qué sentido tiene mantener vigente el modelo de zona franca, considerando que en el mundo los aranceles han caído por la vía de acuerdos bilaterales o multilaterales de comercio?

El sistema franco es más que solo aranceles, porque hay distintos tipos de beneficios para la inversión. Si uno mira los distintos tipos de beneficios establecidos en el Decreto con fuerza de ley N° 2 y que tienen su inicio el año 1977 allí hay más que beneficios arancelarios. Hay beneficios de exención de impuestos a la renta; los propietarios de las empresas acogidas al régimen de transparencia tributaria, tienen derechos a un crédito tributario de un 50% del impuesto a la renta contra los impuestos finales, exención de IVA al ingreso de las mercaderías desde Chile y el crédito fiscal para el exportador.

Uno entiende que en ciertos lugares estratégicos del país se justifica poder atraer inversiones, no sólo por un tema de crecimiento económico, sino también de soberanía. En Chile existen zonas francas en el norte como en el sur del país, con una visión de polos de desarrollo y más estratégica.

-¿Está superada la visión geopolítica impulsada en los setenta que fortaleció a Iquique con la zona franca comercial en desmedro de Arica, bajo la óptica de que esta ciudad debía ser entregada en caso de un conflicto con Perú?

Lo que nació de una forma, ha ido teniendo múltiples cambios. El sistema hay que mirarlo un poquito más allá. Si bien el DFL 2 que crea la zona franca es de 1977, con el paso del tiempo ha tenido modificaciones y la última es de 2020. Hay modificaciones sobre ingreso y salida de mercaderías o sobre la sociedad administradora, o la misma Ley Arica es bastante posterior y lo que buscó fue potenciar la zona franca, para que fuese utilizada como polo de desarrollo para la región. De hecho la Ley Arica es bastante posterior y está vigente con sus incentivos hasta el 2035 y la recuperación del crédito a la inversión se puede efectuar hasta el 2055.

-¿Cómo se acogerá la petición de autonomía de la zona franca de Arica?

En estricto rigor, una administración distinta, requiere modificación legal. Lo que nosotros estamos proponiendo hoy es que, en particular, queremos cambiar el convenio de concesión y que en ese convenio se le pida a la administradora, lo necesario para que pueda atender de manera correcta las necesidades de la zona franca de extensión de Arica. El convenio que viene del año 90 no hace ninguna diferencia de lo que ocurre en Arica y en Iquique.

-¿Cuáles son esas brechas?

Hay brechas en el sistema tarifario que es bastante opaco. Como en cualquier contrato de concesión se debe establecer de manera transparente el sistema tarifario que se les cobra a los usuarios. Lo mismo ocurre con el sistema de información y trazabilidad, porque para los usuarios de Arica cualquier trámite relacionado con la apertura de un negocio, se demora unos 8 meses y eso no debería ser así, pues el tiempo debería ser mucho menor.

-¿En qué pie está el Parque Industrial Chacalluta en Arica?

Vemos allí un foco importante en torno a la logística, especialmente por la relación del comercio del Pacífico con el Asia. El parque tiene una ubicación bien estratégica, por lo que es posible generar mayores externalidades y sinergias. La forma de potenciarlo es tener una administración distinta que funcione en base a metas claramente establecidas. En el parque hay empresas de comercio, industria de acero, producción de asfalto, cambios de volante, transportes, armado de tractores. Hay 38 empresas en el parque.

Caída del PIB regional

-La región registró los 2 últimos trimestres de 2024 un decrecimiento en el Producto Interno Bruto ¿cómo puede revertirse esta situación?

Es una señal de alerta, pero no necesariamente eso significa que va a continuar en ese mismo ritmo, en particular porque no son cifras estacionalizadas. Cuando se ve el año completo uno ve un decaimiento de -0,9%. Lo que se ve es una disminución del sector construcción, además del caso particular de la empresa minera local.

En el caso de la construcción hemos estado trabajando para revertir eso, a través de un proyecto de ley que subsidie en un 0,6% la tasa de interés a personas naturales para la compra de viviendas y que eleve las garantías a las empresas. Hay un stock importante que no se ha vendido y mientras no se vendan, no van a iniciarse nuevos proyectos.

Para potenciar el turismo también tenemos un proyecto de ley que genera un fondo de marketing internacional, por un lado, devolviendo el IVA y generando exención de IVA para todos los servicios que la industria audiovisual extranjera que decida hacer películas en Chile. Adicionalmente en estos beneficios se agregó al turismo de eventos.

5

Desde la cárcel hombres y mujeres plasman sus historias en radioteatros

Sin miedo y con mucho convencimiento sobre la necesidad de abrir una ventana de expresión y esperanza para hombres y mujeres recluidos en los penales masculino y femenino de Arica, nació la iniciativa «Voces para la inclusión» impulsado por la antropóloga María Paz Espinoza y la geógrafa Karem Pereira.

Con el financiamiento de la Fundación Olivo -organización creada por Patricia Matte- ambas profesionales cumplieron con todas la exigencias de Gendarmería de Chile y comenzaron el proyecto en julio del año pasado. Trabajaron por separado en cada penal, capacitando a los participantes incluyendo a disidencias sexuales, en la composición de radioteatros hasta que lograron que los internos e internas, comenzaran a expresarse con mayor facilidad. Fue así que construyeron los guiones de los 2 radioteatros que fueron presentados el miércoles pasado en la Casa Cultural Yanulaque.

Esta no era la primera vez que María Espinoza y Karem Pereira trabajaban en ambos penales. Antes habían ejecutado un proyecto de fomento al lector, donde capacitaron a grupos de reclusos en el conocimientos de los géneros literarios para incentivar la lectura. Esa experiencia les permitió pesquisar el entusiasmo por el teatro y diseñar el proyecto «Voces para la inclusión», centrándolo en la técnica del radioteatro.

Al final, concitaron más de una decena de participantes en las jornadas de 2 horas una vez por semana en cada centro penitenciario. En los 2 grupos se sumaron chilenos, colombianos, peruanos y mujeres bolivianas.

El producto final: la obra femenina titulada «La primera vez» y la producción masculina «El anhelo de los presos», cada una de 20 minutos. Ambos grupos se autobautizaron como «Compañía Aires de Libertad». Los guiones fueron elaborados íntegramente por los internos e internas sobre sus experiencias carcelarias y los temores respecto del futuro que les espera. Los textos fueron revisados previamente por Gendarmería para que fuesen coherentes con el proceso de reinserción que busca la institución.

«Este fue un proceso largo donde semana a semana todos fueron avanzando y soltando la mano para escribir sus guiones. Luego vino la etapa de ensayos hasta que en febrero y marzo llevamos al sonidista para grabar las voces. Tuvimos que habilitar artesanalmente un estudio, poniendo hasta colchonetas, cartones o frazadas para aislar el ruido en una pequeña sala que nos facilitaron. Nos tuvimos que ajustar a las horas limitadas que nos daba Gendarmería. Fue muy emocionante para ellos esta etapa de la grabación», explica María Paz Espinoza.

Hay tanta noticia dando vueltas, que cuesta armar cada semana el newsletter.

Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir pueden escribir a aquiarica@elmostrador.cl.