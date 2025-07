“Sería absurdo”: ministro Montes niega rechazo a viviendas ofrecidas por CChC y ordena investigación

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), desestimó este miércoles que el Gobierno haya rechazado 1.862 viviendas ofrecidas por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) como parte de la reconstrucción tras los incendios de 2024 en la Región de Valparaíso, y ordenó una investigación interna para aclarar los hechos.

“Sería absurdo, si la Cámara Chilena de la Construcción pone a disposición alrededor de 1.800 viviendas, que no se acogieran”, afirmó el secretario de Estado.

La reacción del titular del Minvu se produjo luego de que la CChC expusiera en la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, el pasado 30 de junio, que presentó 31 proyectos habitacionales al Serviu regional para familias damnificadas, sin que estos fueran considerados. Ante ello, Montes instruyó a la subsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta, reunir todos los antecedentes disponibles para aclarar la situación.

“Aquí se construyen imágenes e ideas que no tienen mucho fundamento”, dijo el ministro desde Recoleta, donde realizó un punto de prensa. “Para no seguir en esta discusión así, hoy le he planteado a la subsecretaria que investigue y reúna toda la información, de tal forma de aclararle a las familias, a la opinión pública y a los medios de comunicación cuál es la real situación”, añadió.

Montes explicó que la evaluación de los proyectos considera múltiples factores —como precio y tamaño de las viviendas— pero insistió en que no se pueden emitir juicios sin información completa. “Yo pido que, cuando hay familias que están sufriendo en una reconstrucción como esta, no se hagan caricaturas sin reunir todos los antecedentes”, sostuvo.

La instrucción a la subsecretaria Elgueta contempla una acción indagatoria —no un sumario— que debe identificar los hechos, responsables y una cronología detallada del proceso. El objetivo, señaló Montes, es responder con precisión a las inquietudes generadas por la intervención de la CChC en el Congreso.

“Nunca hay satisfacción por el ritmo”

Respecto al avance de la reconstrucción, el ministro reconoció que siempre existe presión por acelerar los plazos, pero defendió el trabajo en curso: “Estamos construyendo y avanzando en proyectos para muchas familias (…) Nunca hay satisfacción por el ritmo, porque hay familias que han perdido sus viviendas”.

Montes también destacó los desafíos técnicos del proceso, debido a las condiciones del terreno en sectores afectados. “Las viviendas definitivas tienen sus complejidades, especialmente en realidades con las características de pendiente, suelo y quebradas que hay en ese sector”, explicó. No obstante, aseguró que al término del actual gobierno “todas las obras de viviendas afectadas estarán al menos iniciadas”.

Ayer, la diputada Camila Flores (RN), integrante de la Comisión Especial Investigadora por la reconstrucción tras los incendios en Valparaíso, dijo que el Serviu, que depende directamente del Minvu, tiene que dar explicaciones claras y asumir responsabilidades. “No basta con declaraciones genéricas ni con culpar a terceros. Queremos saber quién tomó esta decisión y por qué. Y si el ministro Montes no estaba al tanto, es grave; y si estaba, es peor”. La parlamentaria opositora por la región sentenció que “aquí alguien tiene que responder por esta negligencia criminal que ha condenado a miles de familias a seguir esperando una solución que ya estaba al alcance”.

Por su parte, el también diputado por Valparaíso, Tomás Lagomarsino (Partido Radical) respaldó el anunció del ministro de Vivienda. El parlamentario oficialista valoró que Montes haya iniciado un sumario “por la no respuesta, sino que llanamente el rechazo a las 1.862 viviendas que ofreció la Cámara Chilena de la Construcción en febrero de 2024”. Sin embargo, señaló que “no basta aquello, sino que tiene que levantarse un nuevo catastro en conjunto con la CChC de viviendas disponibles hoy, y ponerlas a disposición de los damnificados para los cuales no se ha avanzado ni un milímetro, ni un centímetro en sus procesos de reconstrucción”. El diputado Lagomarsino sostuvo que “le damos una respuesta hoy a esos damnificados que llevan ya prácticamente un año y medio esperando una reconstrucción que va lenta como caracol”.