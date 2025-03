El 40% de todos los contagios por mal de Chagas se dan en Coquimbo

Presentado por:

¿Saben dónde están? ¡Están en la jungla, lectores, despierten! Comenzamos parafraseando a Axl Rose con su intro de la canción «Welcome to The Jungle» de Guns N’ Roses. Hoy no están en la jungla, literalmente, pero sí están en la jungla de las noticias ocultas o incómodas que Aquí Coquimbo, el único newsletter de la región, está comprometido en develar.

quiero invitarte a que compartas , así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te para que no te pierdas los análisis y descubras los secretos de la región. Iniciamos esta nueva edición trasladándonos hasta la provincia de Choapa , específicamente a Los Vilos. Allí está por cerrarse la investigación que lidera la Fiscalía sobre la explosión ocurrida el año pasado en la sala de gastronomía del Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas . Una profesora que resultó con el 45 % de su cuerpo quemado, interpuso una querella en contra del alcalde de la comuna, Chirstian Gross , quien podría ser formalizado a corto plazo. Conoce esta impactante historia aquí.

, específicamente a Los Vilos. Allí está por cerrarse la investigación que lidera la Fiscalía sobre la explosión ocurrida el año pasado en la sala de gastronomía del Liceo . , quien podría ser formalizado a corto plazo. Nuevos antecedentes se suman a la denuncia por abuso sexual que sacude al alcalde de Paihuano, Hernán Ahumada. También la semana pasada ingresó una denuncia en Contraloría en contra del jefe comunal por la filtración de información privada de la víctima. La investigación del Ministerio Público sigue en marcha, ya se tomaron declaración a los involucrados y testigos, y solo faltan las pericias psicológicas.

También la semana pasada ingresó una denuncia en Contraloría en contra del jefe comunal por la filtración de información privada de la víctima. En nuestra tradicional entrevista conversamos con Romina Bové, santiaguina pero coquimbana de corazón, que hoy hace patria en Alemania. Romina es periodista y se ganó un doctorado que está a punto de terminar. Llegó hace ocho años a tierras germanas y nos cuenta cómo vivió hechos históricos desde allá: el estallido social, la pandemia y la guerra.

En nuestro cuarto tema, abordamos la preocupación que existe en la Región de Coquimbo por ser la zona del país con más casos relacionados con la enfermedad de Chagas . Autoridades y académicos se reúnen para generar alianzas que les permitan bajar estos índices.

. Autoridades y académicos se reúnen para generar alianzas que les permitan bajar estos índices. También, les contamos que los dirigentes de los sistemas de Agua Potable Rural de las tres provincias están contentos. El Consejo Regional de Coquimbo aprobó una reasignación presupuestaria dentro del Plan de Emergencia Hídrica 2024, pasando de $ 570 millones a $ 2.640 millones , dineros que irán a favor del fortalecimiento del abastecimiento de agua potable en zonas rurales.

, dineros que irán a favor del fortalecimiento del abastecimiento de agua potable en zonas rurales. Finalmente, tratamos la polémica que se dio tras la nota de este newsletter la edición pasada acerca de las acusaciones de conflicto de interés y maltrato laboral que pesan contra la directora regional del Registro Civil, Daniela Jacob. Funcionarios públicos de la misma repartición aparecen en un inserto pagado firmando y defendiendo la gestión de Jacob. El problema es que el inserto lleva el logo oficial de la institución y causó controversia.

la edición pasada acerca de las acusaciones de conflicto de interés y maltrato laboral que pesan contra la directora regional del Registro Civil, Daniela Jacob. Funcionarios públicos de la misma repartición aparecen en un inserto pagado firmando y defendiendo la gestión de Jacob. No se diga más. Vamos por una nueva edición de Aquí Coquimbo.

1

Caso explosión de Liceo de Los Vilos: se acerca formalización del alcalde

Una explosión -por una fuga de gas- ocurrida al interior de la sala de gastronomía del Liceo Nicolás Federico Lohse Vargas de Los Vilos dejó a la profesora Marcela Cortés Figueroa con el 45% de su cuerpo quemado. A eso de las 08:05 de la mañana del jueves 25 de abril de 2024, la docente encendió la cocina para preparar una salsa de tomates. Sobre esto sería la clase práctica que daría esa mañana: los estudiantes aprenderían a realizar una salsa pomodoro.

Nadie imaginaba que el encendido de un fósforo para calentar agua en la cocina lo cambiaría todo. En microsegundos vino una explosión dantesca que terminó con la destrucción de la sala de clases, con quemaduras en gran parte del cuerpo de la profesora y con 18 alumnos lesionados de forma leve (muchos aún no ingresaban a la sala).

La “profe” Marcela resultó ser la más damnificada, pues tuvo que ser ingresada al Hospital de Los Vilos horas después de ocurrido el accidente por la gravedad de sus quemaduras. Más tarde fue trasladada de urgencia a Santiago al Hospital de la ACHS, donde estuvo internada cerca de dos meses.

En mayo de 2024, la profesora, a través de su abogado Alejandro Mendoza, interpuso una querella por cuasidelito de lesiones graves en contra del alcalde de Los Vilos, Christian Gross (PS); el jefe de educación de esa época, Renato Galleguillos, y en contra de la directora del Liceo, Cristina Frost, todos en calidad de coautores por un delito consumado.

La investigación del caso la está llevando la Fiscalía de Los Vilos. Según los antecedentes recabados por Aquí Coquimbo, el proceso ya estaría en las últimas diligencias.

Desde el Ministerio Público señalaron a este medio que han realizado distintas acciones tendientes a reunir las pruebas para sustentar una formalización de cargos. «La Fiscalía informó que resta por recibir antecedentes clínicos que ya fueron solicitados respecto del carácter de las lesiones de los afectados por el siniestro, con el objetivo de determinar de manera precisa quiénes resultaron víctimas del cuasidelito derivado de la explosión y así tomar una determinación sobre el camino judicial que podría tomar la causa».

Según fuentes cercanas a Aquí Coquimbo, sería inminente que la Fiscalía tome una decisión, y la más probable sería la formalización de los querellados.

La pena asignada a este delito es de 540 días de relegación o presidio menor en su grado mínimo, así como también la pena accesoria: suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.

Incumplimiento de la normativa SEC

Aquí Coquimbo conversó con el abogado querellante, Alejandro Mendoza, quien señaló que el liceo no tenía el sello verde autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC) para operar una sala de gastronomía. “Tenía el certificado SEC vencido del año 2020. Por tanto, acá nosotros creemos que también hubo una falta de servicio, poca rigurosidad en la fiscalización por parte de la municipalidad, lo que en definitiva llevó a que se produjera este accidente”.

La superintendenta de Electricidad y Combustible, Marta Cabeza, en una entrevista a Chilevisión -en octubre del año pasado- señaló que la causa de la explosión se debió a no tener el sello verde. “Esa es la explicación, porque al no tener el sello verde no había conocimiento de cómo estaba esa instalación. Los hechos demostraron que la instalación estaba mala y que además se había manipulado”, explicó.

Anteriormente a la explosión, en 2023 la Superintendencia de Educación ya había cursado una multa de 54 UTM al establecimiento por no contar con la normativa vigente; sin embargo, jamás se realizó la regularización.

El abogado Alejandro Mendoza también agregó a este medio que “se ha realizado una serie de diligencias por parte de la Fiscalía, declaraciones, prueba documental, declaración a los apoderados, también de los respectivos alumnos que resultaron con diferentes lesiones de carácter menos graves, leves también. Estamos a la espera de que ya la investigación entre en tierra derecha y se proceda eventualmente a formalizar al alcalde, al exjefe del DAEM o a la directora”.

Paralelamente a la querella, el abogado Mendoza también presentó una demanda por accidente del trabajo en el Tribunal Laboral de Los Vilos y tiene audiencia de juicio para fines de marzo del presente año.

Aquí Coquimbo quiso contactar al alcalde de Los Vilos, Christian Gross, pero desde el Departamento de prensa del municipio señalaron que no se iba a referir al tema, y enviaron la siguiente declaración: «La causa señalada aún se encuentra en proceso de investigación, por lo que cualquier solicitud o precisión del estado de la misma debe ser consultada al agente persecutor que es el Ministerio Público. No obstante, la Municipalidad de Los Vilos proporcionará toda la información que se le requiera con la finalidad de poder lograr el establecimiento de los hechos, que es algo que de todas maneras es de interés de la Administración».

2

Querella y denuncia en Contraloría: abogada busca suspender a alcalde de Paihuano por abuso sexual

El pasado 20 de febrero, la abogada Bianca Pfeng Leal -en representación de una funcionaria municipal de Paihuano- interpuso una querella por abuso sexual en contra del alcalde de esa comuna, Hernán Ahumada. La querella se suma a una denuncia -por el mismo delito- que la víctima ingresó en diciembre de 2024 en la Fiscalía de Vicuña y que también abordamos en nuestro newsletter (ver nota aquí).

Pfeng, con autorización de su clienta, conversó con Aquí Coquimbo. La abogada explicó que la querella se interpuso con posterioridad a un polémico audio del abogado defensor del alcalde, Carlos Silva, quien habría vulnerado derechos de la víctima en la grabación, como por ejemplo, dar su nombre públicamente y dar a conocer hechos personales de la denunciante, entre ellos, motivos de licencias médicas.

Ante este accionar, la abogada manifestó que “ahí hay una infracción a la ley de género, que es la Ley 21.675, y también hay infracción a la Ley de Protección de la Vida Privada, que es la Ley 19.628. La Ley de Violencia de Género establece que en ningún caso se pueden generar acciones que impliquen una revictimización, hostigamiento o actos vejatorios”.

La jurista también descartó que su representada busque una ganancia secundaria, tal como lo señaló su colega Silva en el polémico audio. “La víctima está adherida al proceso, tiene un relato que es claro, que es preciso, que es coherente, no existen ganancias secundarias. Y nosotros esperamos que esta causa llegue hasta el final, que sería una audiencia de juicio oral”.

La parte querellante solicitó a Fiscalía que pidiera medidas de protección al Tribunal, como la reserva de identidad de la víctima, garantizadas por ley. Consecuentemente, el Tribunal accedió a esta petición.

Respecto a las diligencias que está realizando Fiscalía, la jurista comentó que «se le tomaron declaraciones a la víctima y al testigo. Falta que se realicen las pericias de daño psicológico”, complementó Pfeng.

“Yo creo que los antecedentes que se están haciendo llegar al Ministerio Público van a permitir que se celebre esta audiencia de formalización de cargo. No existen antecedentes para pedir un sobreseimiento definitivo, que es lo que señaló la defensa (…) en este caso se pueden pedir medidas cautelares especiales, pero lo que nosotros pretendemos es al menos solicitar la suspensión del cargo del alcalde mientras dure la investigación”, puntualizó la abogada querellante.

La víctima recibió hostigamiento de funcionarios municipales

La denunciante se encuentra actualmente con licencia médica, dado que -aparte de los hechos que se denuncian- habría sido víctima de hostigamiento por parte de funcionarios de la municipalidad, a propósito de que se reveló su identidad.

La funcionaria municipal está siendo apoyada de forma privada por un psiquiatra y también recibe apoyo de uno de los Centros de la Mujer de SernamEG.

Los hechos de la denuncia y querella por abuso sexual presentado por la funcionaria municipal habrían ocurrido en la misma comuna de Paihuano a finales de 2023 durante una actividad en un recinto privado donde había más personas.

Paralelamente, la abogada Bianca Pfeng Leal interpuso en la Contraloría una denuncia para que se inicie un sumario “como consecuencia de la filtración y entrega de datos de salud de la querellante, que son sensibles y amparados por la ley de protección de la vida privada”, concluyó la jurista.

3

La historia de la periodista “coquimbana” que vive en Alemania

Santiago-Coquimbo-Santiago-Alemania: quizás así podríamos graficar someramente una especie de línea de tiempo vivencial de la periodista Romina Álvarez Bové.

Romina no nació en la región de Coquimbo, pero tiene vínculos familiares e históricos relevantes con la zona. Llegó definitivamente a echar raíces a la ciudad puerto en el 2001 y luego estudió periodismo en la Universidad de La Serena, donde se tituló.

Su práctica profesional la realizó en Santiago durante el 2006, específicamente en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, lugar que cambiaría su vida. Allí, a esta coquimbana adoptiva le fue bien. Tras terminar su práctica y titularse, se quedó trabajando en dicha facultad. Se especializó en la materia y postuló a un doctorado en Alemania, país al que arribó en abril de 2017.

Y pese a que llegó sin hablar alemán, y solo se comunicaba en inglés, con el paso del tiempo aprendió el idioma y hoy lo habla perfectamente.

Actualmente vive en la ciudad de Gera. Desde allá, Romina conversó con Aquí Coquimbo. En esta entrevista comenta su paso por Alemania, lo difícil que fue para ella ver el estallido social desde lejos, cómo se vivió la pandemia en ese país, y además aborda las complejidades que vivenció cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania.

–¿Por qué decidiste ir a estudiar a Alemania?

-Llegué a Weimar en abril de 2017 para iniciar un doctorado en Estudios Urbanos en la Bauhaus-Universität Weimar. Aunque ese fue el momento de partida, el camino que me llevó hasta ahí empezó mucho antes. Te cuento cómo fue.

Mi labor como periodista en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile consistía en entrevistar a académicos y estudiantes, asistir a charlas y seminarios de las tres carreras, y subir todo ese contenido al sitio web de la facultad.

Con el tiempo, quise especializarme más en esas áreas, así que empecé a cursar diplomados en la misma facultad y luego cursé un magíster en Hábitat Residencial.

Mientras escribía la tesis del magíster, y después de terminarla, comencé a trabajar como investigadora en proyectos de profesores de la facultad. También empecé a hacer clases en cursos electivos y como ayudante en cátedras. En ese período tuve la certeza de que mi siguiente paso sería un doctorado.

Un año antes de partir a Alemania, en 2016, me dediqué a preparar todo: buscar universidades, conversar con profesores sobre sus experiencias en distintos países, reunir los requisitos para postular a becas. Finalmente, me decidí por Alemania, atraída por la interdisciplinariedad que ofrecía la Bauhaus. Ese año gané una beca y, en 2017, me mudé.

–¿Cómo fue el proceso de instalación en Alemania?

-Mudarse a otro país, o migrar, es un desafío enorme. El primer año es agotador: lidias con un segundo o tercer idioma, un cambio cultural profundo, la soledad y otros factores que dependen de las condiciones en las que llegas. Además, es un año muy burocrático. En Alemania, todo funciona como una cadena de eslabones: si te falta un papel, no avanzas, y puedes pasar meses esperando un solo documento. Creo que ese primer año fue el más difícil. Estás conociendo gente, haciendo trámites, adaptándote al idioma (inglés o alemán, en mi caso) y enfrentando las exigencias académicas del doctorado. Es un proceso de adecuación constante y requiere mucha paciencia.

–¿Cuáles son tus expectativas respecto al doctorado que estudias?

-Pronto defenderé mi tesis doctoral, titulada «Entre expectativas ficcionales y disonancia habitacional: imaginarios urbanos de la compra de una vivienda en contextos altamente densificados en Santiago de Chile». Esta investigación analiza el proceso de adquisición de viviendas en altura en Santiago, enfocándose en la densificación urbana y los imaginarios proyectados por la publicidad inmobiliaria. Tiene un enfoque interdisciplinario que combina sociología urbana, economía y estudios de medios. Allí exploro cómo el marketing seduce a los compradores, quienes luego enfrentan una «disonancia habitacional» al habitar esos espacios. En síntesis, ofrece una mirada fenomenológica a cómo las tensiones entre las expectativas creadas por el marketing y la realidad de vivir en altura afectan la experiencia residencial en ciudades densificadas. Es un trabajo extenso que me tomó años, y del que me siento profundamente orgullosa, porque no fue fácil.

En otro ámbito, a fines de 2022 nació mi hija, Emelina, mi única hija. Eso cambió mis prioridades por completo. Quise vivir la maternidad a fondo, así que tomé dos años de posnatal. Cuando ella creció y entró al jardín, retomé lentamente mis pendientes académicos y terminé de escribir la tesis. Mi próximo paso es postular a una posición postdoctoral en la misma universidad, para habilitarme como profesora.

–Estallido social, pandemia, guerra, ¿cómo viviste esas coyunturas con un doctorado a cuestas?

-El proceso tuvo sus desafíos. En 2019, durante el estallido social en Chile, ya estando en Alemania, fue impactante verlo todo mediatizado desde acá, en un lugar con una calidad de vida casi idílica. Salía a la calle y todo estaba tranquilo, pero al llegar a casa veía a mi país en una revolución, con toques de queda. Pasé semanas pegada al televisor, al igual que muchos chilenos en Weimar. Luego vino la pandemia, que aquí empezó un poco antes que en Chile. Alemania cerró fronteras, suspendí conferencias y pasantías, y la universidad pasó a un sistema online que al principio no funcionaba bien. Más tarde, la guerra entre Rusia y Ucrania también me marcó; vengo de una generación que veía las guerras como algo histórico, no tan cercano. Alemania acogió a ucranianos y rusos, y en la universidad, con muchos estudiantes rusos, se desplegaron ayudas para ellos.

¿Qué extrañas de Coquimbo?

-Mi relación con Coquimbo es histórica y familiar. Por el lado de mi papá, Rolando Álvarez, hay una conexión profunda. Mi tatarabuelo, José del Rosario Álvarez y Flores, instaló la imprenta La Favorita en calle Las Heras, frente al Domo. Mi bisabuelo, Reinaldo Álvarez Cunoz, fue candidato a alcalde por el Partido Radical y tuvo negocios como una agencia de vapores. Mi bisabuela, Emelina Granda Alday, nació en La Serena, hija de un español de Cádiz. Tras una relación con Lorenzo Salaüe, con quien tuvo dos hijos, él se fue a Francia, y ella conoció a José Reinaldo Álvarez Cunoz. Juntos tuvieron a las tías Berta, Graciela, Lucy y a mi abuelo, Rolando, quien trabajaba en el Banco Español (hoy Santander) en calle Aldunate. Frente al banco, mi abuela era secretaria de Hugo Zepeda Barrios, un conocido abogado y político chileno.

Hoy, mi papá y mis hermanos viven allá, así que mi lazo con la ciudad sigue intacto. Extraño las playas: La Herradura, Totoralillo, Guanaqueros, Tongoy. El Valle del Elqui entero, con esa conexión especial que tengo con la naturaleza de la IV Región. Y la gastronomía, que para mí es de las mejores del mundo.

4

La Región de Coquimbo tiene la tasa más alta de contagios por enfermedad de Chagas en el país

Con una tasa de casos notificados de 52 contagiados por cada 100 mil habitantes, la Región de Coquimbo presenta el número más alto de afectados a nivel país con esta enfermedad, la cual es parte de las enfermedades zoonóticas que se transmiten de animales a humanos, en este caso por causa de las vinchucas o chinches. Del total nacional, cerca del del 40% de los casos ocurre en la región.

Ante esta situación y con el fin de avanzar en estrategias y proyectos que incorporen en etapas de investigación y divulgación la enfermedad de Chagas, se desarrolló un encuentro entre autoridades de la Seremi de Salud junto a directivos y docentes de las carreras de Enfermería, Tecnología Médica y Técnico en Veterinaria de la Universidad Santo Tomás, sede La Serena.

“Fue una reunión colaborativa, planteando el tema de la enfermedad de Chagas, lo que es relevante para nuestra región, dado que concentra la mayor cantidad de pacientes y también los casos nos complican (…) lo que hemos conversado hoy son acuerdos de mediano y largo y plazo, por lo que van a beneficiar también a la población y no solo a la institución; y no solo es un compromiso desde lo científico, sino también con la salud de las personas en la región”, destacó Alejandra Rojas, jefa del Departamento de Salud Pública de la Seremi de Salud.

Por su parte, Verónica Villalobos, encargada el programa de Chagas de la Seremi de Salud, detalló que “nosotros en la región tenemos casi el 40% de los casos a nivel país, entonces la cantidad de pacientes es importante, y lo que estamos haciendo acá con la jefa de Salud Pública es tratar de buscar apoyos para enfrentar esta enfermedad. Creemos que la academia con todo el conocimiento científico que pueden producir es muy valiosa”.

Estas palabras se sumaron a las del director de Enfermería de la UST, Héctor Herrera, quien se refirió al aporte de su carrera en los futuros proyectos. “Es un área prioritaria para lo que son nuestros proyectos de investigación. Nosotros en Enfermería tenemos estudiantes que hacen investigación y tesis, así que nuestra colaboración a partir de lo que pide la Seremi de Salud, con respecto a la problemática del mal de Chagas, la incidencia, cuál es el nivel de prevalencia que existe, nos permite aportar, generando conocimiento, en una región donde se sabe que tiene alta prevalencia”.

Foto cedida: reunión entre profesionales de la Seremi de salud y académicos.

5

Gremio de APR destaca recursos para fortalecer abastecimiento de agua en zonas rurales

En respuesta a la crisis hídrica que afecta a la Región de Coquimbo, el Consejo Regional aprobó un aumento de recursos para fortalecer los Servicios Sanitarios Rurales (SSR). A través de la reasignación presupuestaria dentro del Plan de Emergencia Hídrica 2024, la inversión pasó de $ 570 millones a $ 2.640 millones, permitiendo la adquisición de equipamiento clave como medidores inteligentes, bombas, cloradores, tuberías y generadores, entre otros.

La noticia fue tomada con alegría y optimismo por los dirigentes de los APR. Luis Alfaro, presidente de la Asociación Gremial de los APR de la provincia de Limarí, señaló que esta medida representa un avance fundamental en la lucha contra la crisis hídrica:

«Es una gran esperanza para nosotros porque nos permitirá avanzar en la problemática del agua en Limarí, la provincia más golpeada por la sequía. No sabemos qué ocurrirá el próximo verano, pero esta inversión nos ayudará a fortalecer los sistemas de agua potable, instalar medidores inteligentes y asegurar una distribución más equitativa. Además, permitirá dotar de tecnología a muchos APR que aún no cuentan con computadores o acceso a internet, algo esencial en pleno siglo XXI», explicó Alfaro.

El gobernador regional, Cristóbal Juliá, destacó el compromiso con los comités de Agua Potable Rural (APR). «Tal como nos comprometimos hace unas semanas, aumentamos de $ 570 millones a $ 2.640 millones los recursos disponibles para los SSR. Esto permitirá mejorar las condiciones del servicio en distintos sectores de nuestra región”.

La redistribución de recursos, inicialmente asignados a ayuda social a través de gift cards, tiene como objetivo optimizar el suministro de agua potable en sectores rurales, asegurando una mejor gestión y acceso equitativo.

Desde el Consejo Regional, Francisco Corral, presidente de la Comisión de Aguas y Recursos Hídricos, aseguró que “estas organizaciones requieren urgentemente apoyo para mejorar sus instalaciones, y trabajaremos para que los recursos se entreguen de manera adecuada y en los plazos necesarios, beneficiando a las tres provincias y sus respectivos servicios sanitarios rurales”, cerró.

6

Controversia genera inserto con logo del Registro Civil para defender a directora regional

Distintas repercusiones tuvo en la región la nota de Aquí Coquimbo, publicada en la pasada edición y titulada “Acoso laboral, conflicto de interés y falta a la probidad: las acusaciones que pesan en contra de la directora del Registro Civil”. Incluso otros medios regionales abordaron la noticia y creció la polémica. Sin embargo, una extraña y grave situación se generó ayer domingo cuando en un medio impreso de circulación regional se publicó una información pagada a página completa, en la que aparecen los nombres de distintos funcionarios públicos que firman y defienden la gestión de la directora regional, Daniela Jacob. Hasta ahí todo bien, pero el problema y la controversia es que el inserto lleva el logo oficial del Registro Civil y de Identificación.

¿Es un inserto pagado por particulares o es un inserto pagado por la institución? Al llevar el logo institucional la situación no queda clara, pero es evidente que no se pueden usar recursos fiscales para defender denuncias de carácter particular.

La publicación -en la que firman 81 funcionarios públicos del Registro Civil- generó distintas reacciones polémicas. Una de ellas es la opinión de Natalia Santander, exfuncionaria del Registro Civil quien acusa de maltrato laboral a Jacob. Ella publicó en redes sociales: “Me parece indignante que se anule a las víctimas de acoso laboral porque son casos “aislados”. Además, uso del logo oficial para fines particulares. ¿Registro civil está avalando una publicación pagada para defender a quién esta acusada? Insólito”.

Otra de las exfuncionarias de la institución que reaccionó fue Constanza Navea, quien en sus redes manifestó: “Servicio público desacreditando denuncias, qué grave, qué violento, qué nefasto”.

Hemos llegado al final de esta entrega. Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

