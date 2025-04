Senadores Socialistas culpan al Presidente Boric y al Segundo Piso por destitución de Isabel Allende

Ambas militantes del Partido Socialista (PS) y familiares del expresidente Salvador Allende fueron impactadas por el mismo caso. El 10 de marzo, se produjo la salida del Ministerio de Defensa de la nieta del exmandatario, Maya Fernández Allende, y hoy el Tribunal Constitucional (TC) destituyó a su hija, la senadora Isabel Allende Bussi.

Este último hecho redobló el golpe al corazón del PS tras la fallida compraventa de la casa de Allende, una idea planteada por el Presidente Gabriel Boric, quien reconoció haber impulsado el proyecto de convertir la residencia en un museo.

El Tribunal Constitucional (TC) acogió los argumentos presentados por los abogados de la oposición, Emiliano García (Republicanos) y Máximo Pavez (Chile Vamos), quienes invocaron el artículo 60 de la Constitución, que prohíbe a los parlamentarios celebrar o caucionar contratos con el Estado durante su ejercicio.

La Moneda se sacude, además porque la coalición gobernante mantiene mayoría en el tribunal, y las miradas socialistas apuntan tanto al Presidente Boric como a sus asesores en el Segundo Piso.

El primero en reaccionar fue el diputado Daniel Melo. “Lamento la decisión del Tribunal Constitucional que el día de hoy ha declarado el cese en el cargo de la senadora Isabel Allende. Quiero solidarizar y valorar todo lo que ha sido su intachable trayectoria política en defensa de los derechos humanos y la justicia social en su trabajo parlamentario”, partió señalando a través de un comunicado.

El parlamentario socialista agregó que “la extrema derecha, con incluso el voto de los representantes del Frente Amplio, deben estar celebrando”.

Endureció el tono el senador Fidel Espinoza, para quien esto no se trata de una desprolijidad solo del Gobierno. “Es una desprolijidad del propio Presidente Boric”, declaró.

Según el legislador, el Mandatario, “en su idea, desde que llegó al gobierno, de convertirse en el segundo Salvador Allende, ha cometido puros errores, y errores que han sido garrafales y que han terminado mancillando el legado y la imagen de Salvador Allende”.

Para el senador Espinoza, el Presidente Boric tiene una responsabilidad directa. “Él fue el que mandató que se realizara esta operación a costa de cualquier cosa, y como está lleno de incondicionales, y no de personas leales, los incondicionales jamás le iban a decir que no a lo que quería, a su sueño”, fustigó.

El militante socialista añadió que el Frente Amplio también tiene una responsabilidad directa y clara “porque muchos de los asesores que visaron esta operación eran del Frente Amplio, y sabían que no se podía realizar”.

Fidel Espinoza lamentó el termino de la carrera política de Isabel Allende. No obstante, dijo que, desafortunadamente, además, hay desprolijidades de la familia Allende, “porque ellos mismos pudieron haber dicho que era inconcebible hacer lo que querían hacer”.

“Es un daño a la historia de los socialistas y deben haber más renuncias”

Se sumó a las críticas el senador Gastón Saavedra, quien enfatizó la responsabilidad del Segundo Piso de La Moneda. “Hay un grupo de asesores que le tienen que advertir al Presidente que las cosas no van por el camino que se quiere y no pasó. O si pasó, no es el caso, pero pareciera ser que no hubo la advertencia, no hubo la prolijidad como para tratar el tema, que en sí es complicado porque tiene que tener a la vista lo que son las leyes”.

El senador Saavedra remarcó que un abogado no se puede decir que no se sabe las leyes, ni menos la Constitución, sobre todo para trabajar en La Moneda. Por tanto, a su juicio, lo ocurrido, “es culpa de todo el equipo del staff de asesores que tenía el Presidente encargado de esto y particularmente el Segundo Piso”.

“Es un daño a la historia de los socialistas y deben haber más renuncias. Aquó que se daña el Partido Socialista y lo más complicado es que se daña la historia de Allende porque es un legado histórico que se ve afectado por una cosa como esta. Pero es tan grande la figura de Allende y la inmensidad de su obra que espero que el pueblo siempre lo mantenga y lo defienda”, concluyó el senador Saavedra.

La presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, solo se limitó a señalar que “no voy a hablar sobre trascendidos”. En conversación con CNN Chile, adelantó que “citaremos a reunión de mesa para hacer el análisis correspondiente del fallo”.

El senador Alfonso De Urresti reiteró la gravedad de los hechos y confirmó que mañana darán una declaración.

Cabe mencionar que la exministra y carta presidencial del PPD, Carolina Tohá, también abordó el tema. En diálogo con Radio Pauta, destacó la trayectoria de la senadora Isabel Allende. “Yo le aseguro que hasta los parlamentarios que presentaron esto tienen de ella la más alta estima”, señaló.

Para Tohá, “es muy triste que, por impericias, por hechos errados de una serie de asesores que intervinieron, termine esto teniendo este impacto en una figura como ella y por lo que representa, por la dignidad que representa la forma en que ha actuado”. La candidata sentenció que en esta situación “se acata el fallo del tribunal y está en su competencia y no hay que relativizarlo en ningún minuto, pero esto no debió haber ocurrido”.