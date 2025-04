Derecha aplaude fallo del TC contra Isabel Allende y apunta a rol de Boric en fallida compraventa

La derecha celebró al unísono la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de destituir a la senadora del Partido Socialista (PS), Isabel Allende, debido a su rol en las gestiones de la fallida compra, por parte del Estado, de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende. El requerimiento ante el TC fue presentado por diputados del Partido Republicano y Chile Vamos.

En un punto de prensa realizado desde la sede de la UDI, el abogado Max Pavez, que representó a Chile Vamos en el tribunal, enfatizó que “hay una prohibición flagrante de que un senador en ejercicio celebre un contrato con el Estado”. En ese sentido, señaló que “la senadora Allende concurre a este contrato sabiendo, o no pudiendo menos que saber, que existe una prohibición que rige desde 1925”.

Pavez remarcó que “la causal es precisa, clara y breve. No se puede, siendo senador en ejercicio, celebrar un contrato patrimonial con el fisco”.

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, añadió que “hoy que he demostrado que las instituciones en Chile todavía están en pie y todavía funcionan”. El timonel gremialista sentenció que el TC “tiene la obligación de fallar conforme a la constitución y no conforme a consideraciones políticas”.

Ramírez aprovechó la instancia par cuestionar el rol de La Moneda. “Para nosotros es importante que se esclarezca si fue el Presidente (Gabriel Boric) el que empujó esta operación”.

Cabe mencionar que el 16 de marzo pasado, en medio del escándalo por la compraventa de la residencia de Allende, el Mandatario reconoció que él planteó la iniciativa del proyecto de convertir la casa en un museo e impulsó su compra.

El timonel de la UDI resaltó que la investigación penal continúa y que la Fiscalía ha citado a declarar al Presidente Boric.

Lamento por fracaso de AC contra exministra Fernández

Desde la bancada de diputados de RN también valoraron la “histórica” decisión del Tribunal Constitucional, destacando que la presentación fue realizada por diputados del bloque, entre ellos Camila Flores, Paula Labra, Hugo Rey y Frank Sauerbaum.

El diputado Sauerbaum, uno de los firmantes ante el TC, lamentó que se haya rechazado la acusación constitucional en contra de la exministra Maya Fernández (quien presentó su renuncia el 10 de marzo), “porque eran los mismos argumentos y los parlamentarios debieron haber votado a favor de esta acusación, así como lo hizo el Tribunal Constitucional”.

Cabe mencionar que el libelo, que se había despachado al hemiciclo con informe negativo, fue rechazadó por 70 votos en contra y 64 a favor, sumando un nuevo fracaso para la oposición, que no logró conseguir el apoyo de sectores no alineados, como la DC.

“Ellos tendrán que dar explicaciones por qué no lo hicieron, teniendo todos los elementos a la vista, igual que el Tribunal Constitucional. Lamento profundamente que una senadora que haya ocupado el cargo por mucho tiempo desconociera las normas o simplemente haya tratado de engañar a los chilenos con la complicidad del gobierno. chilenos”, agregó Sauerbaum.

En esa misma línea se manifestó el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. El diputado Johannes Kaiser dijo que “los parlamentarios que rechazaron la acusación constitucional contra la ministra Fernandez, han quedado en evidencia. Su falta de apego a la ley ha sido descubierta por el fallo del TC respecto de la senadora Allende. Su verguenza entrará a la historia”.

Matthei: “Nuestra Constitución se debe cumplir y respetar siempre”

Quien también abordó el fallo del TC fue la candidata presidencial de Chile Vamos, la exalcaldesa Evelyn Matthei. A través de su cuenta de X, valoró el trabajo del abogado Máximo Pavez. “Su alegato fue increíble”, dijo.

“Me imagino que para el PS y la familia Allende debe ser doloroso”, añadió. No obstante, Matthei recalcó que “nuestra Constitución se debe cumplir y respetar siempre. El gobierno no se apegó ni respetó las leyes. No hay lugar para excepciones ni privilegios para nadie”.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, hizo lo propio, también valorando la decisión del Tribunal Constitucional en su cuenta de X. “La Constitución se respeta: ayer, hoy y siempre. Ahora esperamos que el Presidente Boric explique en detalle su participación en esta operación inconstitucional”, comentó.