Isabel Allende lamenta fallo del TC: “Siempre actuamos de buena fe y jamás recibimos un peso”

Tras conocerse el fallo del Tribunal Constitucional, que aun esta en redacción y no ha sido oficializado, pero que trascendió durante esta tarde, Isabel Allende Bussi lamentó la sentencia y aseguró que “como familia accedimos y seguimos todas las indicaciones legales para la compra, la que nunca se concretó, tal como lo argumentó nuestro abogado, el Sr. Gabriel Osorio”.

Allende además aseguró: “Siempre actuamos de buena fe y jamás recibimos un peso por un proyecto que no prosperó. Estos argumentos al parecer no fueron recogidos por la mayoría del tribunal. Lo lamentamos”.

Aunque la sentencia del TC aun no es oficial, la hija de Salvador Allende agregó que “la memoria del Presidente Allende permanecerá intacta. El fallo no la mancilla. Hoy no habrá museo, pero seguirán las calles y plazas con su nombre a lo largo de todo Chile y el mundo, así como su legado político y el cariño de millones de compatriotas”.

Cerró su declaración señalando que en sus 30 años de servidora pública jamás usó su cargo para beneficio personal y siempre respetó la Constitución y las leyes.

El fallo del Tribunal Constitucional surge a raíz de su participación en la fallida compraventa de la casa del expresidente y figura más simbólica del socialismo chileno, Salvador Allende, padre de la legisladora, que fue impulsada por el gobierno del Presidente Boric.