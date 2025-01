Aquí Ñuble: propuestas anticorrupción, la defensa del pan y el combate de incendios forestales

¡Bienvenidos amigos!

Aquí estamos nuevamente para entregarles una nueva edición del newsletter Aquí Ñuble, que viene con varias cositas interesantes desde una región donde el sol se siente tan cómodo que no da tregua y menos quiere irse. A estas alturas, creemos ya que tenemos vocación de camello, porque estamos un poquito más aclimatados y hasta nos estamos haciendo amigos del calor. No tanto como para contarnos chistes en todo caso y tampoco nos salió una joroba, pero ya hay más entendimiento. Algo es algo.

Pero como se imaginarán y con los termómetros superando los 30°, no nos hemos detenido y salimos con todo a buscar la crema y nata noticiosa. Fue así que reflexionando bajo un arbolito de buena sombra acerca de lo fuerte que la corrupción ha golpeado al país y en particular a los ñublensinos, nos dimos cuenta de que teníamos medio botados a los parlamentarios de la zona y, por lo tanto, partimos a preguntarles sus recetas para combatir este flagelo que ya está a la misma altura que comer humitas en verano, o sea, no sorprende en lo absoluto. Ahí nos contaron de sus fórmulas, propuestas, ideas, hechizos y demases, los cuales usted juzgará, querido lector, si le llenan o no el paladar político.

Acto seguido, mientras atacábamos sin remordimiento una buena y crujiente marraqueta en el desayuno, nos preguntamos cómo está la situación del trigo, porque la vida no ha sido fácil para este cereal que se lo pasa dependiendo de las variaciones de precios y otros ingredientes que le ponen la realidad cuesta arriba. Aquí nos enteramos que Ñuble tomó el liderato en este tema e instauró la primera Mesa Regional del Trigo en el país, en la cual participan autoridades junto a molineros, agricultores y próximamente representantes del mundo panadero, para plantear sus problemáticas y buscar soluciones. Y si la falta de poder comprador era un taco, en la misma nota le contamos novedades al respecto para que el pan siga siendo parte de la mesa de los chilenos a un precio razonable y usted pueda seguir disfrutándolo sin contratiempos.

Como también tuvimos una semana bien cargadita a los incendios forestales, quisimos averiguar más de cómo se está enfrentando esta situación en Ñuble, aunque optamos por mirar la otra cara de la moneda y hablar con el mundo privado sobre su aporte a la permanente lucha que se le da por acá a las llamas. Así fue que supimos de la llegada de dos potentes helicópteros, y también de distintas estrategias que se están implementado en materia preventiva. Había que saberlo y lo supimos.

Desde el punto de vista turístico, que es un tema al que se le saca harta viruta en verano por estos cálidos terruños, nuestras vueltas nos llevaron a saber más de una capacitación que realizó Sernatur al personal de Carabineros, con el objetivo de que sean parte importante en la fiscalización a los operadores turísticos que ofrecen servicios en la zona montañosa de Ñuble, vale decir San Fabián y Valle Las Trancas. Y fíjese que la idea es bastante buena, porque no falta el personaje que en el afán de ganar unos pesos extra funciona en la ilegalidad y se pasa por buena parte las exigencias necesarias para trabajar de forma correcta. Aquí el personal policial estará bien activo para detectar y sancionar esas situaciones porque, dicho sea de paso, ya cuentan con el listado de operadores autorizados y certificados. Así que ya saben los que se pasan de listos, para que no digan que no les avisamos.

Para terminar, nos zambullimos en un problema que también nos ha afectado a nosotros y que tiene que ver con conciliar el sueño por las noches con tanto calor en el ambiente. Por eso nos fuimos donde los especialistas de la salud para saber más de las complejidades que acarrea un mal descanso y que, de paso, nos regalaran algunos consejos para dormir mejor. Eso, para que vea que nuestro servicio de utilidad pública funciona como reloj y una ayudita en ese sentido no viene mal, porque ya son varios los que nos han contado de lo mucho que les cuesta conciliar el sueño con los termómetros disparados.

Como pueden ver, queridos amigos, tuvimos una semana bien animada. No se crea en lo absoluto que nos pasamos los días boca arriba en alguna piscina y con algún brebaje refrescante en las manos. Nada que ver. Acá seguimos corriendo en busca de las buenas noticias y descubriendo temas de interés, lo que por cierto nos ha traído varias felicitaciones. Es verdad que el calor nos tiene menos peleadores, pero lo puntudos no se nos quita. Estamos con el radar activado y más atentos de lo que aparentamos.

Antes de comenzar,quiero invitarte a que compartas Aquí Ñuble. Así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas los análisis y noticias de la región.

Inscríbete gratis

1

Las fórmulas de los parlamentarios de Ñuble para pisarle el freno a la corrupción

A juzgar por la no despreciable cantidad de casos de corrupción que nos hemos acostumbrado a ver en distintas reparticiones públicas y que ya nos están haciendo perder la capacidad de asombro, es válido preguntarse por el rol fiscalizador que deben cumplir los parlamentarios, especialmente los diputados y diputadas que, para ser francos, han andado algo flojitos en ese aspecto y, en muchos casos, han visto desde la tribuna cómo se deshilvana la madeja en tribunales.

Y es que entre sus atribuciones no sólo está legislar y representar, sino también vigilar las actuaciones de los demás poderes del Estado y el correcto actuar del aparato estatal, en el caso de quienes forman parte de la Cámara Baja. Entonces, como somos buenos para la pregunta incómoda y nos gusta meter el dedo en la herida, partimos a preguntarles cómo enfrentarán este año en materia fiscalizadora y qué proponen para que el circo de la corrupción termine por guardar sus payasos de una vez por todas.

El senador Gustavo Sanhueza (UDI) fue el primero en recoger el guante, indicando que se hace necesario a estas alturas tomar medidas como el fortalecimiento de la labor de Contraloría y el trabajo que desarrolla también la Fiscalía persiguiendo este tipo de situaciones, que en Ñuble han llegado a formar un barro bien espeso.

“Hay que aumentar la cantidad de fiscales, porque con la cantidad de delitos que ocurren actualmente, es imposible hacer un trabajo más acucioso en ese sentido. Los partidos tienen responsabilidad también en esta materia, al ver quiénes son las personas que proponen para que nos representen. Eso es algo que va a tener que verse en las próximas elecciones parlamentarias. No podemos mirar para el lado, pues todos tenemos que hacernos responsables de esta situación”, apuntó, añadiendo que es importante también aumentar la capacidad fiscalizadora de los diputados, agregando obligatoriedad de asistencia a las comisiones investigadoras y sanciones en caso de negarse a participar.

Nuestra siguiente escala nos llevó donde el diputado Felipe Camaño (Ind-DC), para quien el 2024 fue un año marcado por la corrupción en municipios y gobiernos regionales. En ese sentido, lamentó que Ñuble brillara, por ejemplo, en el caso Cuentas Corrientes, que terminó con dos alcaldes destituidos y en prisión preventiva por actos reñidos con la transparencia.

“Esto nos demuestra lo importante que es Contraloría a la hora de fiscalizar, y la necesidad de fortalecerla a nivel regional con más recursos y personal. Esa es la única forma de que podamos estar encima de las gestiones y garantizarle mayor transparencia a la gente. Los parlamentarios no tenemos funciones de fiscalización sobre los municipios ni los gobiernos regionales, pero sí podemos pedirle a Contraloría que investigue alguna materia. Sin embargo, el rol crucial lo tiene siempre este organismo”, añadió.

El legislador recordó que el año pasado se impulsaron distintos proyectos de ley para fortalecer la transparencia y dar más atribuciones a Contraloría para investigar. En ese sentido, precisó que “algo que quedó de manifiesto fue que el mecanismo más usado por los alcaldes y los Gores para desviar recursos son las fundaciones y las corporaciones municipales, que al ser entes privados no son fiscalizables por Contraloría. Esto hace que muchos alcaldes y gobernadores desvíen fondos por esa vía, por lo que transversalmente se impulsaron proyectos para que se pueda fiscalizar también a esos organismos y podamos contar con administraciones más transparentes”.

Endurecer las penas

El diputado Frank Sauerbaum (RN) fue clarito al indicar que se ha hecho evidente que las atribuciones de los consejeros regionales y concejales para vigilar el actuar de gobiernos regionales y municipios respectivamente son bien raquíticas. En ese sentido, afirmó que “es necesario fortalecer ese rol fiscalizador en estas autoridades para que los recursos sean utilizados correctamente y de manera transparente. Eso no sólo requiere mayores atribuciones para ellos, sino también una dedicación mayor. Esa es la diferencia con el Congreso, pues los diputados tenemos dedicación exclusiva a la actividad y eso marca una diferencia importante en el rol que juega cada uno”.

En tanto, el diputado Cristóbal Martínez (UDI) fue al grano, dejando claro que el primer palo tiene que llegarle al que causó el problema y no acabar dando la vuelta larga. “Hay que dejar en claro que los responsables de todos estos actos de corrupción son quienes los cometen. Por más que aumentemos los controles y fiscalizaciones, no estamos ajenos a que existan personas que busquen cometer estos delitos. Por eso es que el foco debe estar en aumentar las sanciones contra los responsables, endureciendo las penas y también las prohibiciones, como el proyecto que impide que puedan volver a ejercer como funcionarios o autoridades públicas”, dijo

Transitando por la misma línea, la diputada Marta Bravo (UDI) planteó que “dado el aumento de estos casos, es perfectamente posible pensar en proyectos de ley que aumenten las atribuciones y facultades, no sólo de la Contraloría, sino también de la fiscalía y las policías para que podamos perseguir de mejor manera estos delitos. Al mismo tiempo, es fundamental endurecer las penas para que nunca más quede la sensación de que los casos de corrupción terminan en la impunidad en nuestro país”.

2

¡A defender el pan!: Ñuble instaló la primera Mesa Regional del Trigo en el país

Nada más rico que disfrutar el desayuno con una marraqueta fresquita y crujiente con mantequilla, huevo, palta o lo que se le antoje ponerle. Si usted es de los nuestros y le rinde honores al sabroso pan, esta noticia le va a interesar porque en Ñuble se constituyó la primera Mesa Regional del Trigo, con el firme objetivo de trazar acciones para impulsar el desarrollo sectorial y regional en el cultivo de este cereal que es siempre fijo en la dieta de los chilenos.

La verdad es que está la escoba con el trigo, pese a que es un drama que se arrastra desde hace años. La crisis con este grano considera varios factores como la falta de agua, la escasez de dicho cereal en el mundo y el mercado argentino penetrando con fuerza en Chile, lo cual ha ido socavado la producción nacional, además de debilitar la cadena trigo-harina-pan y la propia competitividad en el mercado.

En su rol de coordinador de la instancia en la que participaron autoridades, agricultores y molineros, el delegado presidencial regional, Rodrigo García, explicó que “esta es una mesa que se constituyó para fortalecer esta cadena de producción y se vio cuáles eran los puntos más importantes que se requería apoyar y fortalecer. También se acordó una próxima reunión para mediados de marzo, donde se va a establecer una agenda de trabajo y se va a constituir un comité ejecutivo con representantes de los agricultores, de los molinos y, esperamos también, del sector panadero y de Minagri”.

La autoridad precisó que esta es una iniciativa inédita en el país, por lo que espera se convierta en un referente para el resto de las regiones como Araucanía, Biobío y Maule, donde la producción triguera es fuerte, agregando que la instancia es positiva para todos los actores que participan en esta cadena que parte con el cultivo del grano y acaba en la panera que usted pone en su mesa cada día.

En esa misma línea, el seremi de Agricultura, Antonio Arriagada, sostuvo que “estamos haciendo políticas públicas de protección de un rubro muy importante y fundamental para Chile y nuestra región como es el sector triguero. La agricultura local puede y va a cambiar, pero el sector triguero va a seguir funcionando. En la región tenemos una capacidad molinera que no hay que perder y, por lo tanto, estamos haciendo un gran avance en los temas agrícolas para el desarrollo regional”.

Luciano Ducó, del gremio de molineros de la Región de Ñuble y asociado a Molineros del Sur, expresó: “Tengo la mejor impresión de la reunión. Fue muy fructífera y hay mucha voluntad de solucionar los problemas, especialmente a los pequeños agricultores de la zona con los problemas que tienen y que son más o menos graves en su comercialización. Estamos buscando soluciones para la seguridad de ellos, que puedan tener una comercialización segura y que puedan financiar su cosecha por algunos instrumentos que se pueden conseguir, tanto de Indap como en la banca privada”.

Por su parte, Nelson Garrido, presidente de la Agrupación de Cerealeros del Dañicalqui, sostuvo: “Me parece excelente y absolutamente necesario que los actores que participamos de este mercado podamos estar en una mesa donde exponer nuestros problemas. Como quedó visto en la definición de esta instancia, falta el último tramo de esta cadena, que serían los panaderos, porque así vemos quiénes producen el trigo y quiénes le hacen el proceso intermedio para que finalmente participen también los que entregan el producto final, ya que nadie siembra trigo si no es para hacer pan”.

La crítica de la discordia

Si bien la Seremi de Agricultura en Ñuble está impulsando un plan de acción integral que considera fortalecer la fiscalización, generar informes semanales de cosecha y promover la agricultura por contrato, entre otras medidas, se propuso también que la empresa estatal Cotrisa actúe como compradora de trigo. Ahora bien, esto ocurriría solamente si el precio del cereal se desajustara de los valores internacionales, y como los números están más altos que en temporadas anteriores, se mantendrá un monitoreo constante al respecto.

Aquí no tardó en aparecer la crítica por parte de parlamentarios de la UDI, quienes acusaron al Gobierno y a las autoridades del mundo de la agricultura por la lentitud en activar el poder comprador de Cotrisa. Aquello, porque a mediados de noviembre pasado, la subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández, había anunciado la decisión de abrir un poder comprador de trigo en Ñuble para revertir la tardanza con la que Cotrisa ha actuado en años anteriores. Sin embargo, los parlamentarios de dicho sector acusan que esta acción no se ha ejecutado.

“Si revisamos la evidencia, constatamos que no se ha logrado solucionar un problema estructural en el mercado del trigo ñublensino. Mientras avanza la importación del cereal, miles de productores, la mayoría pequeños en tamaño, están a la deriva frente a la inoperancia y la tardanza del Gobierno”, sostuvo el senador Gustavo Sanhueza.

La pelota fue rápidamente bajada al piso por el mismo seremi de Agricultura, Antonio Arriagada, quien adelantó que Cotrisa ya dispuso de bodegas en Ñuble y todo estaría listo para salir a comprar trigo, por lo que lamentó las críticas venidas del gremialismo. “A mi juicio son declaraciones oportunistas porque al menos yo nunca he recibido ningún mensaje en ese sentido de parte de los parlamentarios frente a la problemática del trigo. No he visto que los parlamentarios de la UDI estén preocupados por la situación del trigo en la región, por lo que no me parecen esos dichos. Seguramente ya saben que el Minagri está en condiciones de salir a comprar y no quisieron quedarse abajo, tratando de ganar ellos la noticia en lugar de contribuir al desarrollo regional y estar en la Mesa del Trigo”, remató.

3

¡Aquí todos se cuadran! El aporte de la empresa privada al combate de incendios forestales en Ñuble

Con los incendios forestales apareciendo por cada rincón de Ñuble es inevitable pensar sólo en los recursos de Conaf para combatir las voraces llamas que ya sitúan a la región como la quinta del país con mayor superficie afectada. Sin embargo, la empresa privada también ha hecho lo suyo con una preparación de meses que ha incluido estudios de proyección y el potenciamiento de las flotas de combate terrestres y aéreas, transformándose en un puntal clave a la hora de enfrentar los siniestros.

A principios de enero, Arauco trajo a la zona dos helicópteros Erickson Aircrane, los que fueron adquiridos mediante la empresa Ecocopter y que se unieron a la fuerza de combate de la industria para ser un aporte en las regiones de Ñuble y Bío Bío. Las aeronaves destacan por su capacidad de carga de hasta 10 mil litros de agua, permitiendo efectuar hasta 10 descargas por hora, con una recarga que sólo tarda 45 segundos. Las naves tienen una autonomía de 246 millas náuticas y un diámetro de rotor de 21,2 metros con seis aspas y un completo sistema para combate de incendios a través de un snorkel para la carga de agua mediante succión, diseñado especialmente para ser utilizado con agua del mar.

El subgerente de Protección de Incendios de Arauco, Ramón Figueroa, señaló al respecto que “los dos helicópteros llegaron por barco desde Grecia, tras operar en la temporada del hemisferio norte. Son las aeronaves estadounidenses más grandes de su tipo y están diseñadas para evitar que los incendios complejos se conviertan en emergencias mayores, ya que su capacidad les permite atacar directamente la cabeza del incendio, ralentizando su avance y facilitando que otros medios circunscriban rápidamente el perímetro para avanzar hacia su contención y control”.

Pero el tema va más allá, pues aquí existe una preparación de varios meses. La firma realiza análisis de incendios forestales cada año, labor en la que cuentan también con el apoyo de la institución australiana C-siro, que cuenta con un equipo de más de cinco mil ingenieros para tareas de investigación. En cada temporada, el organismo realiza minería de datos y entrega informes con aquellos puntos que deben ser mejorados. Paralelo a ello, Arauco desarrolla procesos internos de prevención y levantamiento de información, aportando una serie de mejoras a implementar que comparten también con sus asociados.

“También establecemos mejoras a los programas implementados. Para ello ya estamos en la tercera versión del proyecto D-Raíz, donde hacemos un levantamiento de todas las brechas y generamos grupos de trabajo para mejorar aspectos de prevención, coordinación, seguridad, manejo de bosques, etc. Eso nos ha permitido mejorar el programa cada año, pues aparte del combate, la iniciativa se apoya también en la prevención social desde 2017. Arauco invierte US$ 15 millones cada año en manejo de bosques”, explicó Figueroa.

El presidente de Corma Biobío y Ñuble, Alejandro Casagrande, valoró la llegada de los helicópteros, destacando su rol clave en la estrategia de prevención y combate de incendios, pues con la incorporación de estas nuevas aeronaves se completa el programa de las empresas socias de Corma, sumando 68 equipos aéreos y más de 4.400 brigadistas preparados para la presente temporada de incendios forestales.

“El verdadero desafío está en prevenir y lograr que estos equipos no tengan que entrar en acción, que no vuelen. Esto requiere reducir a cero la ocurrencia de incendios. Tenemos varias regiones incluidas en la macrozona forestal donde la ocurrencia de incendios está disparada. Por ejemplo, en la Región del Biobío tenemos un 11 % menos de ocurrencia, pero hay comunas con mucha intencionalidad, como es el caso de Curanilahue, Lebu, Penco y Tomé, donde 8 de cada 10 incendios son intencionales. La alianza público-privada con Conaf está funcionando, pero ahora necesitamos que se sumen las personas. No podemos permitir que Chile siga enfrentando esta realidad y necesitamos el compromiso de todos para evitar tragedias”, apuntó.

Según lo visto esta temporada, los entendidos del mundo forestal coinciden en que prácticamente el 100 % de los incendios forestales tiene su origen en la acción humana. En ese sentido, se valora el aporte en equipos y brigadistas, pero queda claro que la comunidad también debe hacer lo suyo y colaborar. A fin de cuentas, prevenir siempre será más barato que reconstruir y en eso nadie se puede perder.

4

Se van a poner más pesados: Sernatur y Carabineros se unen para fiscalizar los servicios turísticos en San Fabián y Valle Las Trancas

En Ñuble la tienen clara: el turismo es una de las fortalezas de la región y eso se defiende con uñas, dientes, muelas y a palos si es necesario; y como la consigna es que los turistas se lleven una buena experiencia y vuelvan lo más pronto posible a visitar la zona, es que tener operadores turísticos de calidad y debidamente formalizados con todas las de la ley es clave para que el servicio sea bueno y nadie se vaya pelando.

En ese sentido es que el trabajo fiscalizador debe ser a ojo de lombriz y Carabineros es una pieza clave en este engranaje. Eso lo tiene claro Sernatur, que desarrolló una capacitación al personal policial de la Subcomisaría Fronteriza de San Fabián y la Tenencia de Valle Las Trancas, en la comuna de Pinto, para velar porque todas las empresas que ofrecen servicios de alojamiento, gastronomía y entretención, entre otros, estén con su documentación en regla y no se estén embolsillando la ley a placer.

Al respecto, el director regional de Sernatur Ñuble, Augusto González, mencionó: “Con esta actividad buscamos unificar criterios y que los funcionarios puedan realizar siempre el registro de los turistas que realicen actividad de turismo aventura o trekking a las montañas, además de recomendar que este tipo de experiencias siempre se realicen con guías registrados en Sernatur, velando de este modo con el cumplimiento de la Ley de Turismo y la seguridad de quienes nos visiten. También pudimos dar a conocer a través de nuestro informador turístico un Taller de Turismo Atiende, nuestro canal de atención que funciona en nuestras oficinas y de manera telefónica”.

Desde Carabineros, fue el subprefecto de los Servicios de Ñuble, teniente coronel Julio Beltrán, quien explicó que cuentan con los equipos necesarios, logística y preparación para atender cualquier emergencia en la montaña. Asimismo, profundizó en la importancia de ahondar en la dinámica turística de los servicios que ofrece la cordillera ñublensina, a fin de promover la prevención de los visitantes desde la planificación del viaje.

«La conciencia de la seguridad parte desde el visitante, informándose sobre el clima, la geografía, los puntos de auxilio, así como los implementos, vestuario y condiciones físicas que debe tener para realizar alguna actividad en la montaña; por eso es relevante este tipo de capacitación y coordinación, porque son requerimientos trascendentales para que el viaje y la experiencia sean placenteros. Del mismo modo, seguiremos reforzando el registro obligatorio, previo al acceso, en la Subcomisaría San Fabián y Tenencia Las Trancas, que está establecido en ordenanzas municipales, y que permiten a Carabineros monitorear la subida y bajada de turistas, y conformar patrullas de rescate en caso de ser necesario», apuntó.

Dicho sea de paso, Carabineros ya recibió el listado oficial de cuáles son los operadores turísticos certificados y que cumplen con la normativa vigente. Y como la cuestión de la seguridad es mucho más amplia, las autoridades de la región precisaron que recorrerán también los distintos balnearios costeros y del interior fortaleciendo no sólo la seguridad de la gente en la temporada estival, sino también reforzando aspectos como la prevención de incendios forestales y demases.

5

¿Tiene problemas para dormir? Anote estos consejos para conciliar el sueño en días de calor extremo

Jornadas que superan los 30 grados y noches en las que el termómetro marca poquito menos han sido la realidad de los habitantes de Ñuble durante los últimos días. Esta situación puede provocar que muchas personas tengan problemas para lograr el descanso necesario que permita recuperar energía y enfrentar un nuevo día, por lo que no crea que usted es el único que pasa las noches dando vueltas en la cama sin dormir. Así andamos varios.

La cuestión no es cómoda, porque cuando más se necesita descansar, el calor se niega a irse, después de haberse acumulado durante todo el día en el hogar. Pues bien, como también somos buena onda y nos preocupamos por su buen dormir, nos fuimos a pedirle consejos a los especialistas para hacerle una finta al calor y poder conciliar el sueño como se debe porque, incluso, esto podría traer algún problema de salud que a todas luces queremos evitarle.

La neuróloga y subdirectora médica (s) del Hospital de San Carlos, Dra. Natalia Hernández, explicó que “el sueño es vital y un buen dormir permite regular múltiples funciones fisiológicas de nuestro cuerpo; por lo tanto, no dormir adecuadamente puede predisponer a mayor dificultad para memorizar y aprender tareas, mayor ansiedad y cambios de humor, aumentar riesgo de padecer enfermedades metabólicas, cardiovasculares e inmunológicas, entre otras”.

La especialista agregó que “durante el verano se puede presentar mayor dificultad para conciliar o mantener el sueño debido a las mayores temperaturas. Sin embargo, algunos cambios en la rutina pueden optimizar la higiene del sueño. Por ejemplo, ventilar previamente la habitación, tomar una ducha antes de dormir, vestir ropa holgada y de algodón, oscurecer y silenciar el ambiente evitando uso de pantallas y/o estimulantes como bebidas, nicotina, cafeína, alcohol y comidas abundantes. Mantener horarios regulares para dormir y despertar también es clave”.

Consejos para dormir mejor

El subdirector de Gestión Asistencial del Servicio de Salud Ñuble, Dr. Max Besser, detalló que el calor del verano puede dificultar el sueño, pero seguir ciertas recomendaciones ayudaría mucho. En ese sentido, recomendó mantener el dormitorio fresco utilizando ventiladores o aire acondicionado, si se puede. De ser seguro, abra las ventanas por la noche y durante el día cierre las cortinas para bloquear el calor del sol.

“Hay que mantenerse hidratado durante el día, pero evitar beber mucho líquido antes de dormir. Opte por cenas ligeras y evite comidas pesadas o picantes. Apague las pantallas al menos 30 minutos antes de acostarse y asegúrese de que el ambiente sea oscuro y tranquilo para descansar mejor”, afirmó, recordando la importancia de evitar la automedicación, porque cualquier fármaco para dormir debe ser recetado por un profesional de salud y su mal uso puede afectar la calidad del sueño y, a la postre, generar efectos secundarios riesgosos.

Ojalá que estos datitos le ayuden y permitan que concilie el sueño como lo merece, mire que aún queda verano y la idea es que lo disfrute, no que ande por ahí a cabezazos. De paso, le contamos altiro que nosotros ya nos pusimos en campaña porque tenemos que andar bien despiertos para agarrar las noticias al vuelo, ¿o no?

PRESENTADO POR:

Y es así que entre noticia y noticia se nos está yendo el primer mes del año. Cierto es que la intensidad informativa suele relajarse un poco durante la temporada estival, pero como nosotros no tenemos vacaciones, seguimos vigilando atentos el devenir de la Región de Ñuble.

Sin embargo, debemos confesarles que en Aquí Ñuble nos estamos poniendo cada vez más creativos. No sabemos si son los helados con los cuales combatimos el calor o la sobredosis de agua mineral que nos estamos aplicando a diario, pero lo cierto es que nos hemos tornado más preguntones. No queremos asustar a nadie, pero ya hay autoridades que nos ven llegar y ponen cara de “¿en que andará ahora?”. Pero como nos debemos a nuestro público y la gente no sólo quiere saber, sino que creemos firmemente que debe hacerlo, seguiremos rondando y escarbando para felicidad de algunos y la incomodidad de otros.

Continuamos, entonces, trabajando para hacer carne nuestra máxima de que Santiago no es Chile porque, además del placer que aquello proporciona, es justo y necesario que así sea. No necesitamos más motivación que eso.

¡Nos vemos!

Inscríbete gratis

Si tienes algún comentario, duda o información que quieres compartir, puedes escribirme a aquinuble@elmostrador.cl.