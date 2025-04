Piden a Contraloría investigar nombramiento de la directora del Servicio de Salud Ñuble

¡Hola, amigos!

Ya se nos está yendo este mes de abril que nos trajo noticias mil. Es que estas semanas se nos han pasado entre degustar castañas, mandarnos uno que otro plato de picarones y correr por distintos puntos de la Región de Ñuble capturando esas sabrosas noticias que siempre les llevamos con especial esmero. Pero bueno, vamos a lo que nos convoca.

Resulta que pasa de todo en el mundo de la salud ñublensina y ahora fue el Servicio de Salud de Ñuble el que sacó el número premiado en materia de investigaciones. Eso, porque el diputado Frank Sauerbaum ofició a la Contraloría Nacional para que le eche un ojo al concurso público que acabó nombrando en 2022 a la actual directora regional del organismo, Elizabeth Abarca. Según se explica en el documento al que Aquí Ñuble tuvo acceso exclusivo, el concurso tendría aristas que pondrían en tela de juicio su correcto proceder. Todo esto y más se lo llevamos directo a usted.

Fíjese que por estas bellas tierras, nadie quiere pasar zozobras durante la temporada de invierno y como ya sabemos de los desastres que pueden dejar las copiosas lluvias, las autoridades se pusieron las pilas con tiempo y pusieron en marcha el llamado Plan Invierno 2025, que viene con hartas cositas necesarias para que la región no quede bajo el agua como en años anteriores. ¿Que cómo se va a desarrollar esta estrategia?, bueno, pues, aquí le contamos todos los detalles.

Y para que se vea que cuando dicen que Ñuble progresa es en serio, recientemente fue inaugurado el primer Centro Comunitario de Cuidado y Protección en la comuna de Portezuelo, el que viene a ser el número 16 del país. Lo bueno de todo esto es que se proyectan dos más para la región, lo que será un potente apoyo para todas aquellas personas que cumplen la noble labor de cuidar a otros que así lo requieren. Si quiere saber dónde estarán ubicados estos nuevos centros, no se desespere que aquí se lo vamos a informar.

¿Se acuerda de que le habíamos contado del caso de agresión de un estudiante a una profesora en Trehuaco? Pues bien, da la casualidad que en Aquí Ñuble nos hemos enterado de dos situaciones similares en otras comunas de la región, aunque no tan graves. Tanto interés nos causó esta situación que nos fuimos veloces como el viento a saber más acerca de las medidas que se van a tomar para minimizar estos riesgos para los docentes y, además, conocer con mayor detalle del funcionamiento de los Programas de Integración Escolar (PIE) en tierras ñublensinas. ¡Ni se imagina lo bien que nos fue escudriñando aquí!, así que si quiere saber más, pase a leer con confianza esta notita.

Bueno, y ya que andábamos de un lado a otro con nuestra bolsita de castañas a cuestas, se nos ocurrió averiguar más sobre la producción de este delicioso fruto invernal que es tan típico de Ñuble y cómo está su participación en los mercados internacionales, ya que se sabe que es altamente codiciado en Europa y no son pocos los inversionistas interesados que llegan por estos rincones. ¿Qué supimos?, pues pase y lea porque lo va a sorprender lo mucho que ha crecido la producción castañera local.

¡Nos vamos entonces con Aquí Ñuble!

1

¡Sorpresa en Ñuble!: solicitan que Contraloría investigue el proceso que acabó nombrando a la directora del Servicio de Salud

Con todas las ingratas sorpresas que han ido apareciendo en la zona y que no han sido pocas, ahora se suma un nuevo episodio que pone el foco en la actual directora del Servicio de Salud Ñuble, Elizabeth Abarca Triviño, por eventuales actos administrativos que contravendrían la Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Seamos más precisos. Con fecha 14 de marzo de este año, el diputado Frank Sauerbaum envió una solicitud de oficio a la contralora general, Dorothy Pérez, pidiéndole instruir una investigación para determinar la legalidad de la participación de Abarca en el proceso de selección para el cargo de directora del SSÑ. En ese sentido, se aduce que la actual autoridad de salud regional habría tomado conocimiento y validado el perfil del cargo en cuestión mientras tenía la intención de participar de dicho proceso de selección, por lo que habría podido tener información privilegiada que le dio cierta ventaja en el concurso.

Además, el oficio precisa que la persona que remitió el perfil validado al Minsal para su posterior envío al Servicio Civil sería amigo personal de la actual directora del SSÑ. Ello vulneraría el principio de abstención contemplado en la Ley N° 19.880, dado que esa misma persona participó posteriormente en la comisión de selección, lo que desembocó en la elección final de Abarca para el cargo en cuestión.

“Adicionalmente, mientras ejercía como primera subrogante del cargo de directora, durante la vacancia de un titular en tal cargo, la señora Abarca Triviño fue notificada de la decisión de renovación de su nombramiento como directora de Atención Primaria (cargo ADP), decisión tomada por un subalterno, sin informar de esta situación al subsecretario de Redes Asistenciales, su superior jerárquico, lo que podría configurar una vulneración al Principio de Probidad, lo que se refleja en que la notificación fue tomada y comunicada por un subalterno de la señora Abarca Triviño y no por el señor Subsecretario de Redes Asistenciales”, reza además el documento en cuestión al que tuvo acceso exclusivo Aquí Ñuble.

Reacciones

Consultado al respecto, el diputado Frank Sauerbaum comentó que “se nos ha consultado en reiteradas ocasiones sobre el proceso de nombramiento de la directora del SSÑ y ante estas preguntas de ciudadanos y varias personas ligadas a esa misma institución, se hizo la consulta a Contraloría para aclarar de mejor manera y de la forma más transparente posible este nombramiento para que no quede duda de aquello y podamos tener la tranquilidad de que las cosas se hicieron adecuadamente”.

Con este saco de información, siendo siempre rigurosos y justos, nos fuimos a solicitarle su versión a la hoy cuestionada directora, quien por vía escrita indicó que “mi nombramiento como directora del Servicio de Salud Ñuble, fue resultado de un proceso de selección riguroso, público y transparente, realizado a través del Sistema de Alta Dirección Pública. Este mecanismo se creó precisamente para fortalecer la función pública, asegurando que los servicios estratégicos del Estado cuenten con liderazgos con probada capacidad de gestión y conducción”.

Y agregó que “en el caso particular del cargo de director/a de Servicio, este proceso lo realiza íntegramente el Servicio Civil en conjunto con el Ministerio de Salud, por lo que nuestra institución no participa en la definición del perfil del cargo ni en la selección de las o los postulantes, limitándose exclusivamente a entregar información técnica de contexto, como las características de la red asistencial y el perfil social y epidemiológico de la región. Mi compromiso es, y seguirá siendo, con la salud pública y con las personas de la Región de Ñuble. Continuaré liderando una gestión cercana, territorial, transparente y orientada a avanzar hacia un sistema de salud más equitativo, resolutivo y centrado en las necesidades de nuestra comunidad”.

2

Arranca el Plan Invierno 2025 en Ñuble: detectan 368 puntos críticos en toda la región

Se acerca la temporada de frío y lluvia para la Región de Ñuble, así que la consigna es que hay que estar preparados para no vivir episodios complejos como los de años anteriores. Y como dicen que el que está avisado también está armado, fue lanzado el Plan Invierno 2025, que incluye el acondicionamiento de diversas estructuras de los sistemas de alcantarillado local y también el reforzamiento de las protecciones de ríos y cauces de agua porque si hay algo que no se quiere por acá es que las emergencias vuelvan a presentarse.

Para ser justos, fue en una reunión del Cogrid regional celebrada en marzo pasado que se comenzó a delinear esta estrategia preventiva. Así lo explicó el delegado presidencial regional Rodrigo García, quien detalló que Ñuble tiene 368 puntos críticos en los cuales el MOP se ha abocado a trabajar para reducir los riesgos.

“Asimismo, el Minsal está desarrollando una campaña de vacunación desde marzo, en la cual ya lleva superado en un 100% lo alcanzado en 2024. Por su parte, Mideso ha tomado medidas también, habilitando cuatro albergues (tres en Chillán y uno en San Carlos) y un plan de Ruta Salud para entregar atención primaria a las personas que se encuentran en situación de calle. Este es un trabajo en conjunto que nos ha permitido también aumentar la cantidad de funcionarios habilitados para llenar la Ficha FIBE, de modo tal que podamos entregar una pronta respuesta en caso de alguna emergencia”, explicó destacando lo integral de la estrategia.

En tanto, el seremi del MOP, Freddy Jelves, indicó que han puesto especial énfasis en la limpieza de las alcantarillas, lo cual es importante si se considera que solo en la intercomuna Chillán-Chillán Viejo existen más de 600 kilómetros de estas estructuras esenciales para el transporte de las aguas domésticas.

“Este es un trabajo que tenemos que llevar adelante junto a la ciudadanía. Los vecinos tienen que colaborar en no tirar al alcantarillado elementos de gran volumen que entorpezcan el curso de las aguas y causen tapones. Los ñublensinos y ñublensinas tienen que estar atentos al cuidado de los servicios y estaremos fiscalizando a través de la SISS (Superintendencia de Servicios Sanitarios) y atendiendo los requerimientos mediante las empresas sanitarias”, comentó.

La autoridad informó además que vienen trabajando un plan especial de emergencia para reforzar las riberas de los ríos, sosteniendo que “hemos trabajado en enrocado y limpieza de los cauces de agua en toda la región. Son más de $13 mil millones para estos fines, los que se suman a lo dispuesto en el Plan Invierno para enfrentar una temporada que, al parecer, será bastante lluviosa”.

Como se puede ver entonces, se está disponiendo de todo lo posible para superar de buena forma este invierno. Eso es importante porque no se imagina lo que se ha encontrado en las redes de alcantarillado, lo cual reafirmó el subgerente zonal de Essbio Ñuble, Roberto Riva, precisando que hasta somieres han tenido que sacar sin explicarse cómo llegan estos elementos a las tuberías.

“El alcantarillado es un sistema concebido para trasladar las aguas domésticas y no para incorporar aguas lluvias. Por ende, las canaletas, por ejemplo, no pueden ser conectadas a estos sistemas. También hemos detectado un mal uso por parte de la comunidad que incorpora elementos extraños como trapos, botellas y palos. La idea es llamar a la comunidad a hacer un uso razonable del alcantarillado”, finalizó.

3

Ñuble inauguró su primer Centro Comunitario de Cuidado y Protección en Portezuelo: se proyectan dos más para la región

Finalmente fue inaugurado el primer Centro Comunitario de Cuidado y Protección de Ñuble: Este tipo de centros son espacios públicos dedicados al bienestar de las personas cuidadoras y la comunidad en general, pero que en la región no existían. La estructura viene a ser la número 16 del país y está emplazada en la comuna de Portezuelo. Se trata de una inversión superior a los $ 400 millones y fue construida en el marco del Sistema Nacional de Cuidados y el programa Chile Cuida.

La actividad contó con la presencia de la subsecretaria de Vivienda, Gabriela Elgueta, quien además de entregar detalles sobre esta nueva obra, adelantó que ya se proyectan dos nuevos centros similares en las comunas de San Carlos y Ránquil, cuyos trabajos se iniciarán por estos días y los que se espera que estén operativos en marzo de 2026.

“Es parte de la meta dejar funcionando cien centros comunitarios de cuidado en todo el país, y al MINVU le corresponde construir y financiarlos. Vamos a sumar dos más prontamente, pero el de Portezuelo va a permitir que las personas cuidadoras puedan tener un lugar para que a ellos los cuiden, contando con una oferta programática de parte del municipio y donde MIDESO también financia para que cuenten con talleres recreativos, culturales y una sala para capacitaciones que también está contemplada”, precisó.

En materia de vivienda propiamente tal, la autoridad informó que recientemente se instaló la Mesa Regional de Vivienda, con la participación de la Federación Regional de Pobladores y diversos comités para seguir avanzando en el Plan de Emergencia Habitacional. Si bien Ñuble ya cumplió su meta, sigue avanzando en una estrategia que a la fecha presenta un 120% de progreso local con más de siete mil viviendas entregadas, lo que no es menor si se considera que a nivel país hay un 73% de avance con 188 mil unidades habitacionales listas.

“Estamos también con muchos proyectos de espacios públicos y otros asociados a equipamiento. Ñuble nos tiene muy contentos porque es una región que tiene una alta inversión pública de parte del MINVU y vamos a seguir trabajando en eso”, señaló.

4

22 mil estudiantes de Ñuble participan de distintos programas de Integración Escolar

Recordará usted que hace unas semanas le contamos de la lamentable noticia de un estudiante diagnosticado con Transtorno del Espectro Autista (TEA) de la comuna de Trehuaco que agredió brutalmente a una profesora. Pues bien, basado en ello es que quisimos ahondar más en los Programas de Integración Escolar (PIE) que se desarrollan en la Región de Ñuble y nos encontramos con elementos bien interesantes respecto de esta realidad.

Actualmente, cerca de 22 mil alumnos de la región están insertos en distintos programas de Integración Escolar, aunque por diversos motivos. Ello significa que no se consideran solo a estudiantes con TEA, sino también con otras neurodivergencias, como déficit atencional y de tipo transitorio. Así lo explicó el seremi de Educación, César Riquelme, especificando que aún siendo una cifra alta, se encuentra dentro del promedio nacional.

“Los programas de integración llevan más de 10 años y hoy no podemos siquiera imaginar escuelas chilenas sin la presencia de profesores de educación diferencial, fonoaudiólogos, psicólogos o asistentes sociales. Son un apoyo tremendamente significativo que en términos prácticos no existen en ningún otro país de América Latina, al menos no con la masividad que hay en Chile”, afirmó.

El secretario regional sostuvo que no soólo es necesario avanzar en el financiamiento de la Ley TEA, sino que también se puede progresar a nivel local con mejores coordinaciones. Es más, en Ñuble existe una mesa de trabajo con padres y apoderados de estudiantes con TEA, donde recientemente acordaron instalar una nueva instancia junto al Colegio de Profesores para definir un camino común que colabore en evitar situaciones tan complejas como la ocurrida en Trehuaco.

Por su parte, el gobernador regional Óscar Crisóstomo anunció que desarrollarán un programa de capacitación a funcionarios de la educación y salud de la región que trabajan con estudiantes con TEA. “Queremos llegar a cerca de 12 mil miembros de las comunidades educativas para que tengan mayores competencias y habilidades en el trabajo que se debe hacer. Esto no solo debe quedar en discursos, sino también en acciones por parte de todos”, expresó, añadiendo que al menos uno de cada 50 niños tiene condición TEA.

Es importante recordar también que no se debe caer en mitos. Por ejemplo, uno de los más comunes es creer que el autismo es una enfermedad que se puede curar, cuando en realidad hablamos de una condición neurológica permanente. También se tiende a pensar que todas las personas TEA presentan los mismos síntomas o tienen habilidades similares, cuando el espectro autista es amplio y diverso. Otro falso concepto es que quienes tienen TEA prefieren estar solos o no tienen interés en socializar, cuando en muchos casos buscan establecer relaciones, aunque enfrenten desafíos de comunicación.

5

Ñuble concentra el 90% de la producción nacional de castañas y abastece a diversos mercados europeos

La castaña es cosa seria para los ñublensinos. Sepa usted que la región tiene a su haber el 90% de la producción nacional de este delicioso fruto otoñal, donde destacan de sobremanera las comunas de El Carmen, Yungay y San Ignacio por su permanente entrega de la variedad conocida como “marrón”, cuya característica principal es no tener tabique central, lo cual hace más sencilla la labor de pelarla. De hecho, es la de mayor demanda en los mercados internacionales como Italia, España y Turquía, países que buscan con avidez proveerse del fruto ñublensino.

Resulta que la comuna de El Carmen es la que concentra el 70% de la producción total de un fruto que hace 30 años no tenía mayor potencial económico y era, literalmente, utilizada para alimentación en la crianza de cerdos. Sin embargo, el alcalde de dicha comuna, Renán Cabezas, explicó que en los últimos años se ha transformado en un producto de enorme demanda, al punto que solo un 20% de la producción total queda para consumo en el país, mientras que el resto emigra al extranjero.

“En los últimos días se estaba pagando entre $800 a $1.000 a los pequeños productores, pero también tenemos en El Carmen agrupaciones de castañeros que ya dieron un paso adelante y están exportando contenedores a Italia sin intermediarios. Tenemos ahí una muy buena experiencia de trabajo asociativo”, indicó el jefe comunal carmelino.

Esto es reafirmado por los productores de castañas, quienes han ido buscando variaciones del fruto para diversificar sus derivados. En ese sentido, no solo han dado grandes pasos en la obtención de harina de castañas, sino también en cremas untables, chocolates y repostería en general. Además, se ha implementado en Ñuble el llamado modelo Food Hub, que es una estrategia integral que busca fortalecer y optimizar la cadena de valor del sector castañero.

“Estamos trabajando en darle un valor agregado a este fruto y estamos produciendo harina de castañas. Ya hay productores organizados que están realizando las exportaciones por cuenta propia, lo que es un gran adelanto para un mercado cuyos precios se fijan en Europa, que es el gran poder comprador para Chile. Hace poco anduvo una delegación de empresarios italianos visitando la comuna”, apuntó el productor Sergio Brevis, precisando que la gran exigencia de los mercados del Viejo Continente es que la castaña se mantenga lo más seca posible, ya que posee tanta humedad como la manzana. Por ende, es vital que el fruto llegue en las mejores condiciones a tierras europeas.

Alex Rivas es también productor de este fruto y está asociado a una de las empresas de pequeños agricultores que ha logrado exportar castañas por cuenta propia. “Hay mucho interés de Europa y no solo hemos recibido clientes de Italia, sino también de Francia y España. Los precios han ido mejorando, sobre todo para la variedad marrón, pero los europeos nos exigen tener un código SAG que indica de qué predio viene el fruto. Nosotros tenemos un cliente fijo en Italia y vamos a continuar trabajando con él este año porque también nos compran la variedad nativa”, comentó.

Así que ya sabe, cuando disfrute de unas exquisitas castañas en esos días fríos, ya puede agradecerle a Ñuble por brindarle un placer por el cual los europeos son capaces de atravesar el planeta para obtenerlo. Y acá lo tenemos al alcance de la mano.

Antes de despedirnos y casi a modo de bonus track, queremos obsequiarles un dato que está bien bueno. Es que recientemente se lanzó la cuarta versión del Festival de Inspiración Científica “Ciencia sin Ficción”, instancia que busca destacar la comunicación científica como camino para fortalecer el pensamiento crítico, algo tan importante en tiempos donde pulula la desinformación casi sin control. El evento está diseñado para jóvenes de establecimientos educacionales de Biobío y Ñuble, y se llevará a cabo el 14 y 15 de mayo próximo en el centro de eventos Suractivo de Concepción. ¿Le interesa asistir?, pues fíjese que las inscripciones están abiertas en el sitio www.2100.cl o en las redes sociales de Chile 2100. Así que ya sabe y dese por notificado de este gran e imperdible evento científico.

Y ahora sí que nos marchamos con la satisfacción del deber cumplido y de ser siempre más inquietos que un manco con piojos. Siempre estamos observando y atentos a lo que pueda suceder porque de que pasan cosas en esta región, pasan y muchas. Eso es lo lindo de vivir en Ñuble, donde como dijo el gran Humphrey Bogart en la icónica película Casablanca: «Siempre tendremos París».

¡Hasta la próxima!

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, estamos para atenderte. Así que puedes escribirme a aquinuble@elmostrador.clque estaremos felices de recibir tus inquietudes.