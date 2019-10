“Aborto Libre: materiales para la lucha y la discusión en Chile”: el compilado de Karen Glavic

La lucha por el aborto en Chile no es nueva, no lo es en su historia de militancias ni como materia de salud pública. No es tampoco una reivindicación propia de las protestas de la última década ni exclusiva de la marea feminista que se ha esparcido por varios lugares del mundo y que en Argentina se ha teñido particularmente de verde, contagiándonos con la fuerza de sus pañuelos.

Por lo anterior, Karen Glavic bajo las interrogantes de ¿qué hablamos al mencionar aborto libre?, y ¿hacia dónde apunta esa libertad? compiló los relatos de distintas mujeres para plasmar lo que se posiciona hoy como un derecho limitado a tres causales específicas y acotadas, que luego de largos años en total prohibición, devolvió a las mujeres un pequeño espacio de autonomía sobre sus cuerpos.

“Quisimos plantearnos una compilación que pudiera circular por distintas voces, que tuviera a activistas, acompañantes, a militantes de partidos, a historiadoras, a filósofas, a psicoanalistas, médicas y matronas que trabajan en salud pública, que introdujera miradas transversales, en perspectiva histórica, situadas y coyunturales”, señala la compiladora.

"Aborto Libre: materiales para la lucha y la discusión en Chile” reúne testimonios y análisis. "Todo desde un relato coral que no espera ser exhaustivo, pero sí contribuir a la discusión y a la lucha por un aborto libre: libre de pensarse, de desearse, de luchar por su legalización y despenalización. De discutirse muchas veces, según cómo el presente y el futuro exijan, con memoria feminista, en compromiso con los derechos, los deseos y los cuerpos de las mujeres y las personas gestantes”, promete la publicación que fue presentada el pasado jueves 10 de octubre en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.