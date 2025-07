“Ellos no fueron siempre una fotografía”: llega autobiografía de defensora de DDHH Ana González

La editorial Ediciones B presenta “Compañera Ana González”, la autobiografía de Ana González de Recabarren (1925-2018), una de las fundadoras de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

Nacida en una oficina salitrera cerca de Tocopilla, en la Región de Antofagasta, migró a Santiago de niña y comenzó a militar en el Partido Comunista a los 17 años. Abandonó la agrupación en 2002.

Se espera que el libro sea lanzado en Santiago, en un lugar por definir, el próximo sábado 26 de julio, cuando se cumplen 100 años del nacimiento de la autora.

“Es una autobiografía escrita por ella y tomó un tiempo de 10 años. Lo terminó meses antes de fallecer, incluso foto y título”, señaló Ricardo Recabarren, hijo de Ana, a El Mostrador.

En 1976, agentes de la DINA secuestraron y desaparecieron al esposo de Ana, Manuel Recabarren, a sus hijos Luis y Manuel, así como a su nuera Nalvia Mena, esposa de Luis.

De esta última pareja sólo sobrevivió su nieto Luis Emilio “Puntito” Recabarren Mena, hoy residente en Suecia y quien el año pasado publicó “El día en que mis padres desaparecieron”.

“Me encanta escribir sobre Manuel y mi familia. El encanto radica en sacarlos de las pancartas y darles vida. Ellos no fueron siempre una fotografía como usted los identifica. En este testimonio de vida quiero que usted los conozca tal como eran: seres sencillos y simples, solo seres humanos, nada más”, señala Ana González en su autobiografía.

También te puede interesar:

“En esta época de olvidos y negaciones y negociaciones, me parece de una importancia fundamental la publicación”, señala la crítica literaria Soledad Bianchi.

En sus palabras, la autora “es una mujer que nunca dejó de recordar, que nunca dejó de rescatar, de intentar rescatar a los que se habían ido”.

“Ya al final sabía, por supuesto, que ellos no estaban, que ellos habían sido asesinados por la dictadura, pero la consecuencia de Anita, la lucha que llevó, la seguridad con que seguía luchando, que seguía bregando para encontrar a los desaparecidos, nunca se doblegó”.

Entre otros, Ana González viajó en 1977 a Nueva York para denunciar los crímenes de la dictadura ante las Naciones Unidas, por lo cual le fue prohibido el regreso al país y sólo pudo entrar el año siguiente.

“Ella es como un ejemplo, porque no trabajó solo para ella. Ella creó la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos. Es un ejemplo para tantos valores que en este momento se han dejado un poco de lado, en esta época de neoliberalismo tan brutal. Esa consecuencia que es el ejemplo para muchos que han olvidado su pasado, por ejemplo. Era una mujer que luchó siempre por la justicia y que nunca bajó los brazos”, señala Bianchi.

Asimismo, en junio de 2000 interpuso una querella por la desaparición de sus cuatro familiares en contra del ex dictador Augusto Pinochet.

Nominada al Premio Nacional de los Derechos Humanos de Chile en 2011, su historia es relatada en la serie de televisión “Una historia necesaria”, de Hernán Caffiero, que ganó un premio Emmy en 2019, específicamente en el capítulo 16.

Condena a los responsables

En 2023, la Corte Suprema condenó a 14 agentes de la DINA por la desaparición de 17 militantes comunistas, incluidos sus familiares.

Por los crímenes fueron condenados los ex uniformados Pedro Octavio Espinoza Bravo y Jorge Claudio Andrade Gómez; Rolf Arnold Wenderoth Pozo; Juan Hernán Morales Salgado y Gladys de las Mercedes Calderón Carreño; Sergio Orlando Escalona Acuña, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Jorge Iván Díaz Radulovich y Gustavo Enrique Guerrero Aguilera, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Claudio Enrique Pacheco Fernández, Orlando del Tránsito Altamirano Sanhueza, Carlos Eugenio López Inostroza y Hermon Helec Alfaro Mundaca.

Durante el proceso además fallecieron Carlos José Leonardo López Tapia, Ricardo Víctor Lawrence Mires, Ciro Ernesto Torré Sáez, Orlando José Manzo Durán y Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo.

Testimonio de vida

“Me acuerdo que Pedro Lemebel era gran amigo de ella, ambos se querían mucho, y yo tuve la suerte de verla en el último cumpleaños de Pedro. Era una mujer alegre, además, a pesar del drama que vivía, pero ella supo encauzar todo con la confianza que la dictadura iba a terminar y que íbamos a ir por tiempos mejores como parece ser ahora”, rescata Bianchi.

En su libro, la autora deja un “testimonio de vida”, y quiere que se conozca a sus familiares “tal como eran: seres sencillos y simples, solo seres humanos, nada más”.

“Pensaban que la vida podía mejorar, elevar la condición humana por sobre la miseria y hacerla más solidaria, generosa. Cuando se entrega la vida por alcanzar sueños de humanidad, el olvido y el silencio implican volver a matarlos. Y no solo a ellos, es también matar nuestros propios sueños, que son un himno a nuestro país y a la humanidad toda. Esa es la esencia de estas memorias”, señala el libro.

“Pensando en ellos soporté —como tantas madres, hermanas, esposas e hijas de detenidos desaparecidos— humillaciones, insultos y amenazas”, recuerda también.

Y añade que “no lo he hecho sola, me ha sustentado el cariño de mi pueblo, de tanta y tanta gente sencilla y buena que se acerca a mí con una palabra de aliento y un brillo especial en los ojos que acaricia mi alma y me ha permitido resistir”.