Abofem denuncia la omisión de casos de violencia política sexual en la comisión de DD.HH del Senado

En el marco del estallido social que vive el país, un alto número de denuncias por graves violaciones a los derechos humanos fueron dadas a conocer por Abofem. La Red de Abogadas Defensoras de Mujeres se encargó de presentar ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, los antecedentes que han recabado y que constatan la existencia de violencia política y sexual ejercida por parte de Carabineros de Chile, además las abogadas feministas denunciaron la invisibilización de los hechos por parte de los medios de comunicación tradicionales.

Según el informe, se registran 60 denuncias de violencia política y sexual cometidas por las fuerzas de orden y seguridad pública, de cuyo total un 95% corresponden desnudamientos forzosos, revisión de genitales, golpes, burlas, humillaciones y amenazas de violación en contra de las víctimas y/o contra sus familias, hechos ocurridos al interior de Comisarías.

De estos casos, 40 se han traducido en querellas criminales para esclarecer la posible existencia de delitos y a los eventuales responsables. Además, incluyen otras instancias en donde denunciados se refieren a la violencia física en contra de las afectadas, como la reclusión de estas en celdas de hombres con el fin de amedrentarlas.

Danitza Pérez, abogada y directora del área legislativa de Abofem, afirmó que “una observación recurrente es que los uniformados que detienen y/o agreden a las denunciantes no portan su identificación de forma visible en el uniforme, cuestión que es a todas luces ilegal” denunció la abogada. “Sobre el 90% de las denuncias que hemos recibido incluyen testimonios de vejaciones de carácter sexual realizadas por carabineros y militares. Esto da para pensar que aquí no hablamos de casos aislados, sino que las prácticas ilegales son sistemáticas y transversales a las instituciones”. Además, explicó que los tratos inhumanos ejecutados por agentes del Estado no solo atentan con los derechos consagrados en los tratados internacionales, sino también contra los propios reglamentos de Carabineros, donde se prohíbe estrictamente los desnudamientos, y establece que los registros deben ser superficiales.

En tanto Daniela Watson, directora de Comunicaciones de la organización, criticó la cobertura mediática respecto a las violaciones de derechos humanos y señaló que “tanto los tratados internacionales como nuestra actual Constitución ratifican el derecho a la información, tanto en sus dimensiones individuales como colectivas, y lo consideran un derecho habilitante para el ejercicio ciudadano”, agregando que “en tiempos de crisis, el rol de los medios de comunicación es fundamental para informar, educar y empoderar a la ciudadanía”.

Por su parte, el presidente de la instancia, el senador Alejandro Navarro, indicó que “la gravedad de las denuncias realizadas por Abofem que dan cuenta que en el 95% de las denuncias recepcionadas existe el patrón común del desnudamiento forzoso de las detenidas, revela que hay una conducta sistemática en el actuar de agentes del Estado en cada uno de estos casos”.

El senador además emplazó al ministro Blumel, señalando que en estos casos invisibilizados por Carabineros y por su director general Mario Rosas, ya que es él quien “debe responder, porque se están violando los protocolos, y detrás de cada uno de estos casos hay mujeres, personas que tendrán un trauma inimaginable. No queremos más justificaciones, Chile pide más rectitud y transparencia por parte de Carabineros”.