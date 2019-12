Intolerancia: atacan sede del Movilh con múltiples ofensas homofóbicas y transfóbicas

Un nuevo ataque sufrió el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), durante la jornada del viernes, cuya sede fue rayada por cuarta vez con ofensas homofóbicas y transfóbicas mientras sus activistas se encontraban en el Registro Civil, acompañando a las primeras personas en ejercer su derecho con la entrada en vigencia de la Ley de Identidad de Género.

“Condenamos este nuevo acto homo-transfóbico que ocurrió en un momento que festejábamos en el Registro Civil la entrada en vigencia de la ley de Identidad de Género. Este es un acto cobarde, insano y violento. Sus consignas, por sí solas, demuestran odiosidad y peligrosidad. Lamentamos, que una vez más, las fuerzas policiales brillen por ausencia cuando ocurren actos vandálicos”, sostuvo el vocero del Movilh, Oscar Rementería.

Ataques constantes

Durante marzo de este año, la sede fue asaltada durante la noche y fueron sustraídos aproximadamente 10 millones de pesos en especias, computadores, dos generadores, dos proyectores e impresoras son parte de las especies robadas. Luego, en mayo, en menos de dos semanas sufrieron nuevamente el robo de sus equipos.

Sin embargo, el más preocupante fue el segundo atraco de mayo, en donde a primera vista, no robaron equipos, solo documentos. Por lo que la institución teme que tras este asalto existan otras razones, no descartándose un móvil de odio. “Se llevaron nuestro histórico libro de socios, donde aparecían datos de personas, así como relatos sobre su participación en los últimos 14 años en el Movilh. Esto es lo más preocupante ahora. También sustrajeron carpetas con documentos administrativos y de orgánica interna anual”, agregó el presidente de Movilh, Rolando Jiménez. Hasta la fecha, la policía aún no halla a los responsables.

Respecto del ataque homofóbico del pasado viernes, la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, condenó la situación vivida y escribió a través de su cuenta de Twitter, “condenamos con fuerza el ataque que sufrió la sede del Movilh con rayados homofóbicos. Queremos un país que respeta la diversidad. Hoy dimos un gran paso con la vigencia de la Ley de Identidad de Género. No + odio. No + división. Sigamos construyendo un Chile inclusivo”, dijo la ministra.

“Nuestro mensaje para quienes nos atacan es que jamás lograrán su cometido. Estos abusos fortalecen nuestra lucha, nos dan más fuerza para luchar contra las diversas formas de discriminación que afectan a lesbianas, gays, bi, trans e intersexuales en nuestro país”, expresó el vocero del movimiento, Oscar Rementería.