Coordinadora 8M: “Es nuestro derecho salir a las calles, no le vamos a pedir permiso a un intendente que es agresor de mujeres”

A propósito del recurso de protección interpuesto por la Coordinadora Feminista 8M, contra la Intendencia Metropolitana, la vocera de la agrupación, Javiera Manzi, aclaró en una entrevista a CNN que este fue un “gesto político” para avisar que la marcha va, sin embargo, que no pedirán permiso para realizar la manifestación como si se hizo durante el 2019.

“Nosotras estamos viviendo un terrorismo de estado, no podemos negociar con los responsables políticos de la represión, el intendente ha sido responsable de estrategias como el copamiento, lo cual nos llevó a ser víctimas de mutilaciones, violencia policial, y por su puesto también violencia política sexual”, dijo la vocera.

En este sentido, Manzi, recordó la denuncia interpuesta por la esposa del Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara en 2006 -de la que luego se retractó- y además descartó que la Intendencia pueda proveerles de seguridad para manifestarse después de lo que han presenciado en más de cuatro meses de movilización.

“El intendente Guevara es un agresor de mujeres, y como feministas no estamos en condiciones ni dispuesta a negociar con él. Él tiene acusaciones como agresor de mujeres, acusaciones que se han hecho públicas por la Red Chilena Contra la Violencia, es por eso por lo que se determinó que no le vamos a pedir permiso ni autorización para manifestamos contra la violencia a la figura del intendente”, puntualizó Manzi.

En este sentido, en conversación con Cooperativa, Felipe Guevara en la época de la denuncia fue enfático en señalar que "los hechos (relatados) nunca existieron". "Es verdad que pasamos por un periodo duro, una crisis familiar y matrimonial, estuvimos a punto de separarnos, pero nunca hubo hechos de agresión o de violencia, como los erróneamente señalados", explicó.

“La seguridad la proveemos nosotras”

Las organizaciones feministas hicieron un llamado a los diferentes observadores de derechos humanos del mundo a estar presentes durante el 8 y 9 de marzo. “Vamos a estar adelante en la marcha del 8 de marzo y vamos a asegurar y cuidar que exista un espacio donde podamos desplazarnos con tranquilidad, un espacio separatista, pero también los llamamos abiertamente a todas, a todes, a sumarse en esta movilización porque nos parece que es central que sea una vez más el 8 de marzo, y esta vez 8 y 9, las jornadas que inauguren un ciclo de movilizaciones que es de los pueblos y que sabemos que el feminismo, con su potencia de transversalización, tiene que estar por delante”, agregó.

Finalmente, la vocera enfatizó en que manifestarse es un derecho social que no ha sido respetado por el gobierno, además de decir que ellos “ya están avisados” de lo que se viene gracias a su “gesto político” para que no desconozcan la marcha por el hecho de no pedir la autorización. “Lo que nosotras queremos mostrar es lo evidente, que tenemos derecho a la manifestación, derecho a la protesta. Es nuestro derecho poder salir a las calles y desplegarnos abiertamente en ellas y eso es lo que no se cumple hoy día”.