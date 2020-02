“Sexualización e insultos innecesarios”: Millie Bobby Brown responde a las críticas de las que ha sido víctima por su imagen

Millie Bobby Brown, esta semana durante su cumpleaños número 16 compartió una reflexión personal a través de un video con sus seguidores en redes sociales, donde se refirió a "los comentarios inapropiados, la sexualización y los innecesarios insultos" que ha sufrido desde que se dio conocer en la ficción de Netflix.

"Los últimos años no han sido fáciles para mí, para nada”

En el video aparecen titulares de prensa negativos sobre su persona, además de videos caseros y fotos con sus seguidores. El video es un repaso por lo bueno y lo malo que ha vivido desde que a los 12 años comenzó a protagonizar la exitosa serie "Stranger Things".

“Siento que el cambio necesita suceder no solo para esta generación sino para la próxima. Nuestro mundo necesita amabilidad y apoyo para que los niños crezcamos y tengamos éxito. Los últimos años no han sido fáciles, lo admito. Hay momentos en que me siento frustrada por la inexactitud, los comentarios inapropiados, la sexualización y los insultos innecesarios que finalmente me han causado dolor e inseguridad. Pero nunca seré derrotada. Continuaré haciendo lo que amo y difundiendo un mensaje para hacer el cambio” connotó en la publicación que ya tiene más de cinco millones y medio de reproducciones.

"Centrémonos en lo que hay que cambiar. Espero que esto les dé una idea de lo que ocurre detrás de los titulares y los flashes. No te preocupes, siempre encontraré una forma de sonreír;) Vamos 16 ♡”, finalizó.