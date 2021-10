Nueva versión de Encuentros de Cine y Feminismos expondrá documental sobre violencia policial, represión y abuso en contexto de movilizaciones sociales

Los Encuentros de Cine y Feminismos, con el apoyo del Goethe Institut Chile, presentan su octava versión llamada “Violencia policial, represión y abuso en contexto de movilización social”, la cual contará con la presencia de invitadas pertenecientes a la Convención Constitucional, directoras de cine y líderes mujeres de organizaciones sociales creadas en la revuelta social. El evento se llevará a cabo el día 21 de octubre a las 19:00 horas, de manera presencial, en el Centro Cultural La Planta.

Estos encuentros nacen al calor del estallido social de 2019, con el fin de acercar el cine y el feminismo a la ciudadanía, y como un estímulo para generar conversaciones sobre estas temáticas y los cambios de paradigmas que se viven actualmente. Son parte del Centro Cultural La Planta y organizados por la actriz Paulina Moreno, Elisa Domínguez (gestora cultural y directora del Centro Cultural La Planta), Elisa Torres (productora audiovisual y encargada de comunicaciones del Centro Cultural La Planta) y Valentina Roblero (productora de cine e integrante de FEMCINE), quienes buscan construir reflexiones sobre un mundo presente y futuro con enfoque de género, abriendo espacios y oportunidades para las mujeres y diversidades de género.

En la octava versión de los Encuentros de Cine y Feminismos se exhibirá el documental “Espero tua (re)volta” dirigido por Eliza Capai (2019), el cual muestra las movilizaciones estudiantiles en Brasil de la última década desde la voz de los estudiantes, así como las complejidades, conflictos, represión y abuso que hubo por parte del Estado brasileño durante el movimiento social. También se expondrá, de forma inédita y exclusiva, el teaser de “Nunca seré policía”, la nueva película de la directora Carolina Moscoso, que muestra un retrato íntimo de su relación familiar con la policía, con una fuerte perspectiva política.

Además, se realizará un conversatorio junto a Manuela Royo, constituyente por el distrito 23 y abogada; Carolina Moscoso, directora de “Nunca seré policía”; e Irma Senn Godoy, parte de la Coordinadora 18 de Octubre, la cual lucha por las y los presos de la revuelta.

"Exhibimos esta película porque creemos que la realidad que vivimos acá, esta violencia estatal e impune, no sólo se vive en Chile, sino que en muchos lugares de Latinoamérica y del mundo. Este documental contiene imágenes comparativas de protestas estudiantiles de Chile, y que, al igual que en Brasil, fueron muy grandes, y por lo tanto muy reprimidas por las policías, por el Estado, y de maneras muy violentas. Hay relatos en esta película de violencia sexual, política, física y emocional, y que, también al igual que en Chile, quedaron sin reparación, sin justicia y sin perdón", comenta Paulina Moreno.

Elisa Domínguez, por su parte, comenta que "como centro cultural nos pensamos como un lugar de encuentro con miradas jóvenes e innovadoras que están reflexionando sobre temáticas urgentes y visiones de futuro nuevas. La pregunta que nos hacemos a partir del film de Eliza Capai es ¿qué otros recursos tienen los oprimidos que violentar las estructuras como medio de lucha contra la represión, cuando como sociedad nos enfrentamos a líderes que no sólo no escuchan, sino que no toman acción? Les invitamos a continuar la discusión sobre orden público, represión y violencia policial en el encuentro de este 21 de octubre".

La actividad se realizará al aire libre cumpliendo las medidas sanitarias y el aforo. Las inscripciones para reservar cupos se realizan a través de este formulario.