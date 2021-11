La importancia del voto de las mujeres: «Actualmente hemos participado sólo en la elección de 10 presidentes de la República»

A 72 años de la aprobación del voto femenino en Chile, las mujeres hemos participado sólo en la elección de 10 presidentes de la República, considerando que el país ha elegido a más de 30. En 1934 se aprobó el voto femenino para las elecciones municipales, y recién en 1949 se concedió el derecho a voto a las mujeres para las elecciones presidenciales y parlamentarias.

Hay programas de candidatos presidenciales que pretenden restar los avances en materia de género y de derecho de las mujeres. Un gobierno sin perspectiva de género es retroceder.

La lucha por nuestro derecho al sufragio duró décadas y movilizó a miles mujeres en todo el país, convencidas de que nuestra voz debía ser escuchada sin ningún tipo de condición. Hoy representamos el 51,3% del padrón electoral en Chile, cifra que se reafirma con la participación femenina en el plebiscito de noviembre pasado que fue de 600 mil mujeres más que hombres.

Sin embargo, seguimos en deuda electoralmente, no sólo por el ausentismo en las urnas a nivel nacional, sino por nuestra baja representación en el Congreso Nacional, ya que como mujeres sólo tenemos una representación no superior al 20%. No basta con tener solamente más mujeres en la política, sino que más mujeres con perspectiva de género y con equipos que cuenten con las competencias y herramientas idóneas para su implementación. Con este enfoque deberíamos de visibilizar y corregir las desigualdades e inequidades de género, a través del compromiso explícito del Estado de revertir las desigualdades presentes en la sociedad.

Es importante que las mujeres votemos, porque los grupos que no participan están delegando en otros su participación. No podemos olvidar que las mujeres hemos sido excluidas durante siglos y no debemos de perder la oportunidad de participar en el futuro de las decisiones de nuestro país. Sobre todo cuando hay programas de candidatos presidenciales que pretenden restar los avances en materia de género y de derecho de las mujeres. Un gobierno sin perspectiva de género es retroceder.

Es fundamental que nuestro voto sea informado, y nos demos el tiempo de revisar los programas de gobierno y ponderemos todos los aspectos que son relevantes para nosotras y nuestros derechos como mujeres.

Finalmente, considero fundamental que los procesos electorales también incorporen perspectiva de género, si recordamos el 25 de octubre pasado, en donde se estableció que “cada ciudadano debería ir a votar solo para evitar aglomeraciones”. Esta medida sanitaria, excluyó a lo menos a 23% de personas que debía acudir a votar acompañada, o asistiendo a otras personas. En Chile, alrededor de un 90% de los cuidadoras son mujeres, quienes son las responsables de niñas y niños, enfermos y personas mayores. Por lo tanto, en estas elecciones presidenciales nos enfrentamos a otra cruzada, la corresponsabilidad del cuidado para que podamos ejercer nuestro derecho a sufragio que tanto nos costó conseguir.

El 21 de noviembre, debemos participar del proceso electoral, nuestra opinión debe quedar plasmada a través del voto. Somos responsables de elegir y construir el futuro de nuestro país con equidad e igualdad entre hombres y mujeres, y seguir honrando y trabajando por el derecho que hoy gozamos, sigamos haciendo historia, esta vez desde nuestra presencia en las urnas.