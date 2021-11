Ley de matrimonio igualitario no se discutirá hoy: comisión del Senado envía a mixta diversos artículos ingresados por diputadas/os

Esta mañana, la Comisión de Constitución del Senado mandó a Comisión Mixta diversos artículos de la Ley de Matrimonio Igualitario, con votos de todos sus integrantes. La sesión se llevará a cabo el lunes seis de diciembre a las 10 de la mañana.

En la sala, estuvieron presentes los senadores Pedro Araya (IND), Alfonso de Urresti (PS), Luz Ebensperger (UDI), Rodrigo Galilea (RN) y Francisco Huenchumilla (DC). Y por parte del gobierno, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.

La instancia empezó planteando problemáticas desde los primeros minutos, cuando se comenzó a cuestionar la presencia de la Ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, quien asistió a la instancia porque este proyecto se ha discutido interministerialmente.

La principal razón por la que los miembros de la comisión no enviaron el proyecto a sala, fue el ingreso de indicaciones desde la Cámara de diputados que “no tienen nada que ver con el Matrimonio Igualitario”, aseveró el Senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, y ejemplificó con la eliminación de algunas causales de divorcio, la eliminación del concepto de mujer en la filiación, la eliminación de que puedan los padres o madres ser “máximo dos personas”, entre otros.

“Hay temas que no son de fácil trámite, soy partidario del matrimonio igualitario, yo lamento que en la cámara se agregaran tantas cosas, porque me hubiera gustado que el matrimonio quedará resuelto así al tiro, pero se metieron en otras cosas que no tienen que ver con el proyecto”, dijo en su intervención el Senador Galilea.

En la misma línea, el Senador independiente, Pedro Araya, presidente de la comisión, ratificó su compromiso con este proyecto porque sería una convicción personal, “pero en la cámara de diputados se sumaron una serie de medidas que pueden provocar problemas de carácter interpretativo”, comentó.

Las normas a las que se refiere el Senador Araya es que se suprime el inciso que regula las técnicas de reproducción asistida, “ese fue un largo tema, no podemos abrir las puertas al vientre de alquiler sin una regulación que sea una ley aparte”. También el agregado a las normas del cuidado personal de los hijos, los plazos para el Registro Civil con la entrada en vigencia de la ley. “Respaldo el sentido de urgencia de sacar rápido, estoy disponible a que busquemos un punto de acuerdo a cómo avanzamos en este tema”.

Sin embargo, los dichos que encendieron las alarmas desde las organizaciones de la sociedad civil como lo son Fundación Iguales y Movilh, fueron los emitidos por la Senadora UDI, Luz Ebensperger, quien acusó que la tramitación del proyecto de ley tiene fines políticos relacionados a las próximas elecciones. ‘’No me parece que se legisle apresuradamente para sacar una ley, con fines electorales’’, declaró Ebensperger.

La Senadora realizó la petición a la Comisión de Constitución de la cámara alta de volver a revisar punto por punto las indicaciones del proyecto de ley. ‘‘Nuestra obligación es siempre legislar de forma seria más allá de un oportunismo político’’.

Para Fundación Iguales estos dichos pueden catalogados como una burla, ya que “el Senado ha tenido cuatro años este proyecto en concreto en sus manos y ahora les resulta que está pasando muy rápido”.

Además, agregaron que “la senadora Luz cataloga la urgencia del proyecto de Matrimonio Igualotario como un "oportunismo político". La urgencia la tienen las cientos de familias que esperan igualdad de derechos y ser reconocidas por el Estado”.

Misma opinión emitieron desde el Movilh, según Rolando Jiménez, “una vez más Senadores de Centroizquierda traicionan ante la minoría Conservadora del Congreso, la Dignidad y derechos Humanos de la Población de la Diversidad Sexual y posponen votación en sala, son una vergüenza y se dicen de Izquierda”.

Toda esta votación se da en uno de los momentos políticos más polarizados del último tiempo en el país, de cara a las próximas elecciones presidenciales. José Antonio Kast, el candidato del Partido Republicano de ultraderecha ha sido claro al manifestar que el matrimonio es “entre un hombre y una mujer”. En el punto 75 de su programa de gobierno el candidato explícita al hablar sobre el derecho de libertad de los padres para enseñar a sus hijos,‘lo anterior constituye, además, un derecho vinculante a la oposición de la aprobación del “matrimonio homosexual” y la opción de adopción’’.

Por su parte el candidato de la coalición Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, ha mostrado su apoyo al proyecto y en calidad de diputado votó a favor de este. Además, en su programa de gobierno fomenta los derechos de las personas LGBTIQ en diversos ámbitos.

¿Qué es lo que permite esta legislación?

La iniciativa que fue discutida durante esta mañana, busca introducir modificaciones al Código Civil, al Código del Trabajo y al proceso de adopción nacional. En el proyecto se indica que se busca dar a las parejas del mismo sexo acceso igualitario al matrimonio civil, entregar reconocimiento en materia filiativa (adopción o por reproducción asistida) a las familias homoparentales. También, el proyecto regula los regímenes patrimoniales y las relaciones económicas de las parejas del mismo sexo entre sí y para con terceros.

Según una encuesta elaborada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), con la aprobación de este proyecto un 91,8% de parejas que se encuentran comprometidas por unión civil, anularían esta figura para poder casarse. Mientras que un 86,5% estima que el principal efecto que tendrá la aprobación de esa ley será “la mejoría en la calidad de vida de las parejas del mismo sexo y de sus hijos”.