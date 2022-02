Histórica: Jane Campion es la primera mujer en ser nominada dos veces a mejor dirección en los Óscar

Durante esta semana, se dieron a conocer las nominaciones para la próxima edición de los Premios Óscar. En ese contexto, la directora Jane Campion hizo historia al ser la primera mujer en ser nominada dos veces en la categoría de Mejor Director/a.

Campion competirá por su película "The Power of the Dog" estrenada recientemente vía streaming. Sin embargo, la primera vez que la directora fue nominada al galardón, fue en el año 1993, con su película ‘‘The Piano’’, en esa ocasión ella fue la segunda mujer en competir en tal categoría en toda la historia de la Academia, luego de Lina Wertmüller en 1976.

Cabe destacar que este último tiempo, la presencia de mujeres en esta premiación ha ido al alza. Por ejemplo, el año pasado fue la primera vez que dos cineastas fueron nominadas a Mejor Director/a. Emerald Fennell por "Promising Young Woman" y Chloé Zhao por "Nomadland". Esta última fue quien logró quedarse con el premio.

El galardón de Zhao, también fue un momento histórico, ya que fue la primera mujer asiática en ganar un Óscar por mejor dirección y también fue la segunda mujer en la historia de los premios en recibir la estatuilla de oro en esa categoría, después de Kathryn Bigelow, quien fue la primera por su película "The Hurt Locker".

Sin embargo, aun cuando la nominación de Jane Campion es un hito histórico para las mujeres que participan en la industria audiovisual, la presencia femenina en esta área sigue siendo menor.

De acuerdo a un estudio publicado por el diario especializado The Wrap, de las 276 cintas estrenadas en 2021 que la Academia de Hollywood admitió como aspirantes en los Óscar, solo el 27% tiene a una mujer en la dirección.

La 94ª entrega de los Premios Óscar se realizará el 27 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood.