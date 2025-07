A medio camino en la Década del Océano

Que no se me malinterprete. No estoy abogando por eliminar la conservación y esperar que sea el sector privado el que vele por la salud del océano. Se podría decir que tal como la cadena trófica, que es la base de la vida marina, cada eslabón de la gobernanza oceánica es necesario y cumple un rol.

Desde la perspectiva de un centro de oceanografía costera y aplicada pienso que el conocimiento científico es necesario para poder conectar con la economía azul y generar soluciones y políticas públicas que permitan llegar a las metas establecidas para la Década del Océano.

Fue muy refrescante ver propuestas concretas, sobre todo de empresas jóvenes orientadas a la sustentabilidad: reducción de la huella de carbono en el transporte marítimo, soluciones para la energización de embarcaciones y boyas, cosmética basada en fitoplancton, tecnología verde en defensa, inteligencia artificial aplicada y optimización de la gestión marítima.

¿Podría esta energía y sinergia ayudar a pasar las barreras que tenemos para la segunda mitad de la Década del Océano?

Creo que sí. Debemos lograr avances concretos para los siete desafíos de la Década del Océano (un océano limpio, seguro, resiliente, productivo, predecible, accesible e inspirador). Y, contra todo pronóstico, la respuesta puede estar en construir puentes reales entre Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), que sean fuente de sinergia para la comunidad científica. Ante la lentitud política en temas como la necesidad de tener un sistema integrado de observación oceánica o la transición energética y sus oportunidades en el océano pacífico, las iniciativas que impulsa la innovación desde la conexión ciencia- tecnología, pueden hacer del Océano un espacio nuevamente inspirador.

Gracias a ejemplos como el Ocean Business Forum y su visión práctica y visionaria podemos mirar los próximos cinco años con optimismo. Y eso es justamente lo que necesitamos. Después de todo, Chile y Corea del Sur coorganizarán la próxima UNOC4 en el país asiático en 2028. Es ahí donde empezaremos a definir el legado que dejará esta Década del Océano.