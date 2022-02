Informe «Where We Are on TV 2020» califica como «casi nula» la representación trans en el cine y la Tv

La última edición de los Globos de Oro, premiación que reconoce a los artistas más destacados del cine y la televisión americana, se volvió una jornada histórica. Esto, ya que este año por primera vez en los galardones, una mujer trans logró ser distinguida, MJ Rodríguez como Mejor actriz en una serie dramática.

‘‘¡El amor gana! ¡A mis queridos jóvenes LGTBQ, estamos aquí! La puerta está abierta a las estrellas’’, fue el mensaje de la artista a través de sus redes sociales luego de conocer el resultado de su nominación.

Este hecho viene a demostrar que la comunidad trans se está abriendo paso en distintas áreas -como el cine y la televisión- en las que antes no era tan común verlos. Esto, además, aporta a la correcta visibilización sin caer en estereotipos o discriminación.

Sin embargo, de acuerdo a lo que expone el informe Where We Are on TV 2020 de La Alianza de Gays y Lesbianas contra la difamación (GLAAD), aun cuando la representación de la comunidad ha tenido un aumento durante los últimos años, este aún no presenta un alza significativa.

Según cifras del estudio, entre los programas y películas de los servicios de streaming Amazon, Hulu y Netflix, solo existen 29 personajes transgéneros regulares y/o recurrentes. De este total, 26 son interpretados por personas de la misma comunidad.

Para analizar cómo ha cambiado la representación de la población trans en el cine y televisión y cuáles son las principales consecuencias positivas para las audiencias al poder acceder a contenido protagonizado por diversidades sexuales, El Mostrador Braga conversó con la directora, actriz y productora del Centro Arte Alameda, Kristel Rudloff; y con representantes y activistas trans de OTD Chile, Franco Fuica y Michel Riquelme.

Caricaturización de los personajes

Lo primero que destaca Kristel Rudloff, es que a pesar de que personajes interpretados por el colectivo trans poco a poco van tomando mayor visibilidad, sí existe una gran diferencia en cómo se abordaban sus personalidades hace 50 años en el cine y televisión.

‘'Era casi nula o muy caricaturizada, había muy pocos conocimientos en torno a los conceptos y estos temas, eran muy tabú. Por lo tanto, había un desconocimiento muy grande, por ejemplo, mezclando el travestismo con identidad de género u orientación sexual, haciendo muchas veces un personaje cómico'', explica la productora.

Un ejemplo se puede observar en la serie ‘‘Friends’’, donde uno de los personajes principales -Chandler Bing- tiene una mamá trans, pero se refieren a ella en masculino y la llaman por su antiguo nombre, más no existe mayor profundidad en ella, sus experiencias o sentimientos. O también en la cinta ‘‘Ace Aventure’’, donde el cuerpo del personaje transgénero se toma como un recurso cómico y que produce asco.

Por su parte, Franco Fuica señala que la mirada de los directores de cine -principalmente hombres-, es una de las grandes problemáticas en cuánto a cómo se aborda a la comunidad, ‘‘hicieron de las personas trans que fueran delincuentes y asesinos’’. Tal caso se da en películas como ‘‘El Silencio de Los Inocentes’’ o ‘‘Psicosis’’, donde los homicidas en serie debido a traumas de infancia y comportamientos sociópatas se travisten y obsesionan con cometer crímenes en contra de mujeres.

La importancia de una buena representación

Según detalla Fuica, los estereotipos anteriores repercuten en la percepción de las audiencias, sobre todo en las diversidades sexuales, ya que, ‘‘piensan que no hay nadie que los pueda representar, que sus sensaciones no existen’’.

Es por esto, que la correcta inclusión de la comunidad es algo sumamente importante. Más aún para las infancias, ‘‘es nefasto para cualquier niñe trans crecer con representaciones estereotipadas y poco diversas sobre quienes somos. Porque se les niega la posibilidad de tener mayores referentes’’, opina Michel Riquelme.

Además, según señala la productora del Centro Arte Alameda, un buen trabajo de incorporación, aporta para qué las vivencias que el colectivo transmite en el cine y televisión sean más cercanas a la realidad. ''Permite que los personajes sean mucho más profundos, tengan arcos dramáticos humanos y los/as hace mucho más visibles en esta sociedad'', apunta Rudloff.

Por ejemplo, la serie ‘‘Pose’’ que protagoniza MJ Rodriguez y la cual retrata la vida de la comunidad LGBTQ+ -en especial población trans- en New York durante los años 80 y 90, época en que existió un alza en los casos de VIH positivos. El foco de la serie tiene una mirada interseccional, ya que también aborda la discriminación por raza, clase socioeconómica, entre otras.

Otro punto en el cual distintas organizaciones LGBTQ+ internacionales han sido claras, es que la forma correcta de abordar la inclusión, también incluye en quién se hace cargo de dar vida a la historia. Esto, porque han sido múltiples cintas donde un personaje trans es interpretado por un actor/actriz cisgénero, situación que ha creado el debate sobre si esto es un modo de invisibilización o no.

Un ejemplo es ‘‘La Chica Danesa’’, obra que cuenta la historia de una mujer trans que comienza a definir su identidad de género luego de posar en pinturas para su esposa, desde ahí se relata su proceso de transición y principales problemáticas.

Esta película fue protagonizada por el actor Eddie Redmayne, quien en un artículo del periódico The Sunday Times señaló que, “hice esa película con las mejores intenciones, pero creo que fue un error”, esto ya que, opinó que una mujer transgénero debió ser la actriz a cargo.

A juicio de Michel Riquelme, este hecho claramente es una manera de invisibilización, ‘‘si tuvieramos las mismas oportunidades de acceso que la gente cis, no habría diferencia. Pero hasta que eso no ocurra, una persona cisgénero le está quitando la oportunidad a una transgénero de representar su propia experiencia de vida, y una oportunidad laboral además’’.

Ámbito nacional

En el escenario nacional, la incorporación de la comunidad se ha podido observar paulatinamente en los últimos años, por ejemplo, con Daniela Vega en ‘‘Una Mujer Fantástica’’ o con la historia de Martín en la teleserie nocturna de Mega, ‘‘100 días para enamorarse’’. Sin embargo, al igual que el clima internacional aún falta mucho para una verdadera inclusión.

Frente a esto, según señala Kristel Rudloff el problema no está en qué no existan referentes, sino que los espacios son reducidos. ‘‘Sí se está haciendo representación trans en el cine -nacional-. Pero sí creo que faltan ventanas de exhibición para que estos contenidos puedan llegar de formas más masivas a las personas’’

La productora explica que esto se debe a que Chile ‘‘no tiene una industria cinematográfica sustentable’’, por lo tanto, a menos que sean destacadas de forma internacional primero, como sucedió con ‘‘Una Mujer Fantástica’’ y su nominación a los Premios Óscars, no habrá apoyo ni atención del público nacional.

Debido a esto, la directora sostiene que es importante crear tales espacios de visibilización para la comunidad trans, o cualquier grupo que ha sido invisibilizado históricamente. Y de este modo contribuir a erradicar los estereotipos y posicionar más referentes diversos y diversas en el cine, televisión o cualquier medio masivo.