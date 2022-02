Mansplaining: la conducta machista de la cual fue víctima una destacada corresponsal de guerra

Durante esta semana el conflicto entre Rusia y Ucrania pasó a ser uno de los temas más importantes y contingentes para el mundo. Por esto y para informar desde primera fuente, diversos medios de comunicación no han tardado en enviar a los periodistas más calificados para cubrir el evento.

En ese contexto, un particular momento se vivió en el noticiero LN+, donde la reconocida corresponsal de guerra, Elisabetta Piqué, que se encontraba realizando un despacho desde Kiev, fue víctima de mansplaining por parte del conductor, Diego Laje.

Laje, durante la transmisión intentó explicarle a Elisabetta cómo protegerse y encontrar refugio. Sin embargo, esto fue ampliamente criticado en redes sociales, debido a que la comunicadora posee gran trayectoria y conocimientos sobre tales situaciones y cómo abordarlas.

De hecho, la corresponsal también mostró su molestia durante el despacho y decidió cerrar la transmisión ante los consejos del conductor.

"Este pelotud..." La reacción de Elisabetta Piqué, histórica corresponsal del diario La Nación, cuando le quisieron explicar en vivo cómo protegerse en una cobertura de guerra. pic.twitter.com/yNDvYD4FlX — Corta (@somoscorta) February 24, 2022

Elisabetta Piqué es autora del libro "Diarios de Guerra, apuntes de una corresponsal". Desde La Nación le quieren explicar como tiene que comportarse en una guerra. Merecido el final. pic.twitter.com/0RvfnAYqWg — Mariano (@marianodelrey_) February 24, 2022

Elisabetta Piqué escribió un libro que se llama DIARIO DE GUERRA. APUNTES DE UNA CORRESPONSAL EN EL FRENTE, sobre su trabajo como corresponsal en las guerras de Afganistán e Irak. Mansplaining nivel guerra. https://t.co/xMfocZeevp — Vale L. Carbone (@Val_Carbone) February 24, 2022

Elisabetta Piqué ha cubierto grandes sucesos, como la elección del Papa Francisco en el Vaticano, la guerra armada de Afganistán e Irak, entre otros. Esto la ha llevado a ser distinguida con el Premio Santa Clara de Asís de periodismo y el premio Mariano Moreno de la Universidad Argentina de la Empresa por mejor cobertura periodística sobre la renuncia de Benedicto XVI.

Qué es el mansplaining

El mansplaining (man: hombre, explaining: explica) es un término utilizado para definir cuando un hombre explica a una mujer, de una manera considerada como condescendiente o paternalista.

De acuerdo a Know Your Meme, el concepto apareció por primera vez en un comentario de un blog publicado el 21 de mayo del 2008. En el 2009 llegó al Urban Dictionary y en el 2010 fue seleccionado para la lista de palabras del año de The New York Times.

Diversas organizaciones feministas y expertas/os, han recalcado que esto se trata de una conducta machista -muchas veces normalizada- que busca minimizar e invalidar los conocimientos u opiniones de mujeres que son expertas en sus correspondientes áreas.

Este hábito se puede observar mayoritariamente en el ámbito laboral o en la esfera pública, esto tiene que ver con el hecho que son esos espacios los que históricamente le han ‘‘correspondido” al hombre.

Según comentó la académica y máster en Género y Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, Juana Gallego para el diario El País, esta acción refleja la “estupefacción que sienten los hombres ante el cambio en el rol de las mujeres. Tradicionalmente, el papel del hombre se asociaba a la autoridad y a la iniciativa. Era el sujeto más importante. En cambio, la mujer tenía un papel secundario, subordinado y que había que proteger".

Finalmente, esta práctica tiene como resultado acrecentar las desigualdades de género y minimizar las oportunidades para que las mujeres se desarrollen en ámbitos laborales y profesionales. Por lo tanto, identificar y erradicar estos hábitos es algo crucial.