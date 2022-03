Futura ministra Orellana y presidente electo Boric reafirman la promesa de un gobierno feminista: ‘‘Es un compromiso que no es de papel’’

Durante esta mañana autoridades del próximo gobierno, se reunieron para el Encuentro Interministerial para las Políticas de Género, en la Universidad de Santiago. En la instancia encabezada por la futura ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, esta dio a conocer las proyecciones de la cartera durante los próximos cuatro años.

En la actividad, Orellana comentó que se encuentra trabajando junto a su equipo en una agenda consecuente con los focos del gobierno. También fue enfática en reafirmar el compromiso del próximo ministerio con las mujeres y entregarles soluciones a sus principales problemáticas.

‘‘Esperamos transmitir, no solo el 8 de marzo, sino en toda nuestra gestión, el compromiso que tenemos con la mejora de la vida de las mujeres. Es un compromiso que no es de papel, no se va a quedar en enumerar metas y derechos, sino tratar de avanzar en las cosas que nos complica día a día’’, sostuvo la futura ministra.

Sobre la incorporación del Ministerio de la Mujer y EG al Comité Político, el cual fue el tema central del encuentro de esta jornada, Orellana comentó, ‘‘la demanda del movimiento de mujeres, siempre ha sido que las mujeres estemos presentes en todas las instancias de decisión’’ por lo cual el ingreso de la cartera al comité es una muy buena señal.

En ese mismo contexto, detalló que, ‘‘la transversalización -de la política de género- no se va a quedar en la palabra, sino que va a estar presente en cada decisión’’.

Por otro lado, al ser consultada sobre las prioridades que tendrá la cartera durante los primeros meses de gobierno, Antonia Orellana comentó que las mujeres trabajadoras han sido una de las más afectadas por la crisis sanitaria, por lo tanto, esperan trabajar en medidas para ellas.

‘‘Hemos empezado a tener reuniones de trabajo previo para analizar las futuras medidas con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio de Trabajo. Para nosotras, es evidente que no podemos partir con metas más ambiciosas si primero no recuperamos el empleo femenino previo a la pandemia’’, opinó.

La actividad contó también con la participación del presidente electo, Gabriel Boric, el cual profundizó sobre su promesa de un gobierno feminista. "Les pido particularmente a los hombres, por cierto también a las mujeres, que nos lo tomemos muy en serio. Que al final de nuestro Gobierno podamos haber colaborado con el cambio cultural que el movimiento feminista ha empujado".