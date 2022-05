Comienzan inscripciones del club de lectura que explora el vínculo entre la música punk y los feminismos

Bajo la premisa “un club de lectura es un placer privado convertido en acción social”, este 25 de mayo el “Club de Lecturas para subir el volumen: Del punk al riot grrrl”, busca entregar un espacio comunitario para profundizar la histórica relación entre la música, feminismos y patriarcado, poniendo el acento en una experiencia lectora colectiva y vinculante.

En la ocasión, los análisis se centrarán en el libro “La venganza de las punks” (The Revenge of the punk), de la periodista y música británica Vivien Goldman, que narra la historia del punk en clave femenina y feminista, que se interna en temas como la identidad, el capitalismo y el cambio social a través de las improntas de cantantes y compositoras como Poly Styrene, Viv Albertine y Alice Bag, logrando reconstruir un nuevo y desconocido relato sobre la explosión del punk. Asimismo, además de revisar el trabajo de Goldman, el club contará con un listado de títulos complementarios en torno a los tres grandes ejes temáticos.

Según la coordinadora, escritora y creadora del club, Rossana Montalbán, la génesis de la iniciativa nace de la necesidad de reivindicar el poder de la lectura en comunidad y en la historia del feminismo como herramienta para disputar roles y espacios de las mujeres en la sociedad. “Durante las primeras décadas del siglo XX en Chile, las mujeres que participaban en la sociedad se agrupaban en torno a labores de beneficencia en organizaciones como la Cruz Roja o la Fundación Gotas de Leche. Con la creación del Círculo de Lectura fundado por Amanda Labarca, se buscó fomentar la educación a través de lecturas y de debates sobre el contexto cultural, estimulando el desarrollo intelectual y del pensamiento crítico en las mujeres de la época, desde el diálogo y la vinculación con otres”, sostuvo.

Asimismo, Montalbán afirma que los movimientos musicales más remecedores y contraculturales del siglo XX surgidos en plena tercera ola feminista, son importantes de analizar, ya que “ayudan a comprender también nuestro presente”, señaló la periodista.

El espacio surgido en 2021, de manera virtual, hoy regresa en formato presencial en la sede Esqueleto Libros, espacio de encuentro y cultura alternativa, ubicado en pleno Barrio Bellas Artes, en el Taller 55 de la Casona Puyó. El taller se impartirá todos los miércoles durante tres meses y su inscripción con un valor de $25.000 incluye un cupón con 15 % de descuento en Esqueleto Libros válido para los libros incluidos en el ciclo.

