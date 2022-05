Rossana Cortés: la mujer que salva a niñas y niños de Atacama de la contaminación por relave minero

Rossana Cortés, oriunda de Tierra Amarilla, en la región de Atacama, siempre tuvo una fuerte inquietud por mejorar la calidad de vida en su localidad, y es que la contaminación producida por el relave minero los y las afecta de primera mano, ya que se halla a tan solo cinco metros de las viviendas del sector.

El relave es un conjunto de desechos de estos procesos mineros que concentran distintos minerales, roca molida, agua contaminada, entre otros. Los niños (as) de la comunidad donde habita Rossana, crecen y juegan en medio de las dunas, sin tomar en cuenta los problemas para la salud que podrían desarrollar por jugar allí.

Este fue el punto de partida de su proyecto de construcción: “Eco Ladrillos con relave minero”, como dice el nombre, se transforman los relaves en eco adoquines. Estos ladrillos ecológicos pueden utilizarse para construir plazas, caminos y parques, justo en aquellos sitios que hoy están ocupados por residuos contaminantes, espacios que permitirían mejorar la calidad de vida de todas las familias que viven allí.

Por esto, en un nuevo Mujeres Inolvidables, el especial semanal en donde destacamos las importantes hazañas de mujeres chilenas de la historia y el presente, visibilizamos el impacto de Rossana Cortés, quien con su proyecto, incluso generó empleos para cientos de mujeres de su comunidad, y la llevó a ser la ganadora del Premio Mujer Impacta en 2019.

Una oportunidad de trabajo

Rossana fue testigo en primera fila de cómo las madres de Tierra Amarilla perdían las escasas oportunidades de trabajo que se les iban presentando, hasta llegar incluso a la imposibilidad de criar personalmente a sus propios hijos (as).

La emprendedora relató a Mujer Impacta, que ya fuera por tener antecedentes penales o por no haber terminado la educación media, muchos hombres y mujeres (jóvenes o viejos, padres de familia o no) se encontraban, al buscar trabajo, con que las puertas estaban cerradas de antemano.

“Cuando me separé, me quedé sola con mis cinco hijos. No tenía trabajo, ni posibilidades de conseguirlo. No tenía cómo darles de comer. Así que tuve que entregárselos a su papá y a mi suegra para que se hicieran cargo de ellos. Fue espantoso”, relata.

Tras años de sacrificio y esfuerzo, junto a Gonzalo Cisternas, su pareja, Rossana empezó a investigar cómo aprovechar el relave que tanto daño le causa a la comunidad. Postuló a varios fondos y los ganó. Con ese dinero logró emprender y comenzar a fabricar sus eco-adoquines, y lo mejor, es que tras convertirlos en ladrillos, ¡no son contaminantes! Y tienen una vida útil de más de una década.

“Nuestros eco-adoquines de relave han causado una tremenda expectativa en las comunas mineras del país. Mal que mal, son ellos —igual que nosotros antes – los que conviven con estos desechos. Ahora quieren replicar nuestro producto en todas partes, no únicamente porque se pueden crean distintos tipos de espacios públicos donde antes solo ha habido residuos, sino porque sirven para hacer lo que quieras con ellos en el suelo: plazas, parques, rutas camineras”, narra.

Toda esta vida comunitaria se está levantando continuamente en aquellos lugares donde previamente solo había residuos contaminantes, lo cual representa una inmensa esperanza para una mejor calidad de vida en este planeta.