Marcha del orgullo 2022 ¡ya tiene fecha!: colectivos LGBTIQA+ anuncian urgentes demandas 

Vivir una vida libre de violencia, discriminación y miedo por ser quién se es y amar a quién se desee amar, son algunos de los pilares fundamentales de la comunidad LGBTIQA+ al rededor del planeta, quienes desde hace décadas decidieron enfrentarse a los peligros de la mente cerrada de muchos para vivir libremente, y cambiar el mundo.

En este sentido, la visibilización ha sido desde el comienzo uno de los puntapiés más fuertes, por tal razón, organizaciones que velan por los derechos de las disidencias, anuncian esta jornada que “el próximo sábado 25 de junio a las 14:00 horas en la Plaza de la Dignidad se realizará la XXII Marcha del Orgullo”. A propósito de la instancia, Fundación Iguales junto al el Movimiento de integración y liberación Homosexual (Movilh) comunicaron en conversación con El Mostrador Braga, cuáles son las demandas con carácter de urgencia en la actualidad.

En primer lugar, se halla la derogación del artículo 365 del Código Penal por considerarla homofóbica, ya que fija edades de consentimiento sexual distintas en función del género y la orientación sexual. Mientras, para heterosexuales y lesbianas la edad de consentimiento sexual es de 14 años; para las personas gay es de 18 años, aspecto que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ha considerado abiertamente discriminatorio, puesto que, el delito debería ser sancionado de forma igualitaria.

Otro punto es la reforma a la Ley Antidiscriminación, para que efectivamente prevenga y repare a las víctimas a través de una entidad antidiscriminatoria y. por último, el cese de toda violencia en razón de la orientación sexual, identidad y/o expresión de género.

Así lo señala la vocera del Movilh, Javiera Zúñiga, quien considera que "Chile tienen una grave y deleznable deuda con los derechos humanos LGBTIQA+ el mantener vigente el artículo 365 del Código Penal, una norma explícitamente homofóbica que considera delincuentes a adolescentes y jóvenes homosexuales al establecer una edad de consentimiento sexual distinta a la de heterosexuales solo por su orientación sexual. Llamamos a adolescentes y jóvenes, y a sus familias, a marchar el 25 de junio por la derogación del artículo 365 del Código Penal, con lo cual erradicaremos de una vez la homofobia de nuestra legislación".

Por otra parte, también se hace hincapié en las necesidades de las infancias:

“La principal demanda es contar con un proyecto de educación sexual integral porque es la clave para terminar con la violencia hacia y entre niños, niñas y adolescentes en la escuela. Además, nos faltan garantías para niñeces trans”, afirma la directora ejecutiva de Fundación Iguales, Isabel Amor.

En cuanto a las urgencias para el bienestar de la comunidad trans, Zuñiga comparte que estiman como demanda central que Fonasa -de una vez por todas-, “otorgue un catálogo por las prestaciones que ofrece para el cambio corporal. Es una irregularidad que cubra estos procesos, pero que no estén formalizados”.

Además, agrega que “es imperioso que se motive la generación de especialistas en la materia, pues son contados con los dedos de una mano, y las personas trans llegan a esperar años para ser atendidas. Creemos que la visibilización de parte de las autoridades es alta, pero el quehacer es bajo”, indica.







Asimismo, precisaron que, a pesar de avanzar en materia de derechos para las diversidades sexuales, aún falta una materialización que lo demuestre.

“El principal avance cultural es que la mayoría de los habitantes de este país rechaza la discriminación a las personas LGBTIQA+. Sin embargo, rechazar, no siempre implica no discriminar. El ejemplo más claro es que aquellos que dicen aceptar a las parejas del mismo sexo, pero solo mientras no adopten a un niñe. Esa incoherencia debe superarse”, enfatiza la vocera del Movilh.

Las organizaciones llamaron a las personas de la comunidad, a sus familiares, amigos/as, conocidos/as y a la ciudadanía en general a llenar de colores y diversidad la Alameda el próximo 25 de junio, de manera pacífica, el cual ha sido el sello distintivo de todas las marchas del Orgullo efectuadas en Chile.