Deportista olímpica chilena Macarena Pérez es elegida para ser una princesa Disney

Con el objetivo de dar a conocer su historia para inspirar a niñas/os de todo el mundo a cumplir sus sueños y metas, la destacada exponente del BMX nacional, Macarena Pérez, fue elegida para formar parte del proyecto Disney Princesa.

“Veía Disney cuando niña, me gustaba mucho, veía las series y me encantaban las princesas. Es increíble ser ahora parte de todo ello, quizás todavía no me lo puedo creer. Se siente muy lindo”, señaló la deportista a Bío Bío.

El objetivo principal del proyecto Disney Princesa, es a través de videos poder mostrar ejemplos de distintas mujeres de todo el continente, para que así logren traspasar sus pasiones, experiencias y ejemplos de constancia a las nuevas generaciones.

‘‘Mi mayor rival siempre ha sido el miedo, a caerme, a lesionarme, a no hacer un truco. Para superar el miedo me convenzo a mi misma de que soy buena y que lo voy a hacer’’, contó Macarena en el video.

En el proyecto audiovisual, las referentes también deben contar con cuál princesa de Disney se sienten representadas. La rider nacional señaló su cercanía con Pocahontas. ‘‘Ella es muy valiente y apasionada como yo. Cuando dicen que Pocahontas es un alma libre que se la llevó el viento, así me siento yo, creo que eso me pasó con el BMX’’, dijo Pérez.

Sobre su vida

Macarena Pérez cuenta con una destacada trayectoria deportiva, el año 2019 logró el segundo lugar en los Juegos Panamericanos y se convirtió en la primera mujer chilena en ganar una medalla mundial en BMX.

Posteriormente, llegó a ser finalista en los Juegos Olímpicos 2020. Según sostuvo, ese logro es muy importante, considerando que hace algunos años la disciplina contaba con muy poca participación femenina.







‘‘Antes no había oportunidades, hace un par de años no había campeonatos, auspiciadores. Pero eso ha cambiado, ahora hay más competencias. Creo que se puede inspirar porque no somos muchas en Latinoamérica compitiendo mundialmente’’, detalló.

Actualmente, la rider continúa entrenando y se prepara para poder participar en los próximos Juegos Panamericanos de Santiago y en los Juegos Olímpicos.