Estrés causado por desigualdad de género cambia la estructura del cerebro de las mujeres

Un nuevo estudio, asoció países con desigualdad de género a diferencias en cerebros de hombres y mujeres.

Los cerebros de hombres y mujeres muestran diferencias en el grosor de su corteza en aquellos países donde hay mayores índices de desigualdad de género, según un estudio que publica la revista científica estadounidense PNAS.

La desigualdad de género se asocia con una peor salud mental y un peor rendimiento académico en las mujeres, recuerdan los investigadores, que examinaron la relación entre la desigualdad de género y la estructura cerebral a partir de 7.876 resonancias magnéticas de hombres y mujeres sanos de 29 países.

El análisis reveló que, en los países con índices relativamente altos de desigualdad de género, el grosor cortical del hemisferio derecho del cerebro era más fino en las mujeres que en los hombres.

Ese diverso grosor cortical se localizaba especialmente en regiones límbicas como el cíngulo anterior caudal derecho y el orbitofrontal medial derecho, así como el occipital lateral izquierdo, indica el estudio.

Discover how gender differences in the brain are accentuated in unequal societies. Our latest paper in @PNASNews, led by @NicolasCrossley with critical contributions from @VicenteMedel, sheds light on this important topic. Check it out https://t.co/5tTliBz91t pic.twitter.com/nMwu7rHh9i

— Agustin Ibañez (@AgustinMIbanez) May 9, 2023