Primer pasaporte no binario: Valentino Victoria cuenta las dificultades para registrar su identidad

Valentino es la primera persona en recibir un pasaporte no binario en Chile. En una conversación para El Mostrador Braga compartió su experiencia y las dificultades por las que atravesó en su camino hacia el reconocimiento de su identidad de género. “Indiqué que anteriormente había cambiado mi nombre por la Ley de Identidad de Género el año 2020 donde no se me permitió llevar mi segundo nombre “Victoria” por no ser masculino, porque se supone que el nombre tenía que ser de acuerdo al sexo registral al cual se cambiaría, en este caso de femenino a masculino (que era lo que más se acercaba a mi expresión de género entendiéndola de forma binaria). Ese fue una de las tantas formas donde institucionalmente no se reconocía mi identidad, negándome mi propio nombre y que también causó en mí una profunda pena”, comentó.

A Valentino se le pidió que tuviera dos testigos que validaran su experiencia de vida como persona no binaria, contó con el apoyo de su madre y una amiga, quienes hablaron sobre cómo le reconocían como no binarie desde hace muchos años y describieron las dificultades que enfrentó debido a la invisibilización de su identidad.

El documento final fue entregado al 18 Juzgado Civil de Santiago donde se acogió la solicitud de cambio de nombre y sexo registral el 8 de noviembre de 2022. El dictamen lo recibió el 31 de diciembre del mismo año y el 3 de enero del 2023 lo ingresó en el Registro Civil de Providencia. La rectificación se vio en el certificado de nacimiento como sexo “no binarie” en marzo.

Con expectación, agendó una cita para el 3 de mayo. Durante dos meses, Valentino se mantuvo a la espera de poder ver la “X” en sus documentos.

Pero, cuando fue a retirar su pasaporte y carnet se encontró con que, desde el Registro Civil se habían equivocado con algo en particular.

“En el momento en que iba a retirarlos, consulté qué había en mi sexo registral, cuando el funcionario me indica que sale ‘I’, fue como ‘¿En serio? ¿Esto es una broma?’”. Ante la discrepancia, Valentino mencionó el dictamen que especificaba claramente que debía figurar la “X”, comenta.

Finalmente le dijeron que tenía que tomarse la foto para su carnet otra vez, ya que el nuevo había sido invalidado. Le retuvieron ambos documentos, dejándole sin carnet válido durante una semana.

Durante ese período, Valentino tuvo que esperar a que los documentos fueran impresos de nuevo.

Finalmente, el día 16 de mayo, recibió una llamada para que fuera a buscar el nuevo carnet y pasaporte.

“Feliz, tranquile, entusiasmade, eufórique, melancólique, todos esos estados de ánimo y emociones pasaron por mí. También, en ese momento empezaron a surgir las dudas ¿cómo será mostrar en otro país este pasaporte? ¿tendré que evitar pasar por lugares abiertamente odiantes a la comunidad trans? ¿será reconocido en sus registros de ingreso mi registro “X” o dejarán a mi elección elegir un binario “F” o “M”? ¿O aquellos lugares serán elles quienes elijan qué poner?” concluye.