José Maza: “Me produce cierta violencia el lenguaje inclusivo”

“Me produce cierta violencia el lenguaje inclusivo (…) La inclusión no está en la boca, sino que en la cancha”. El astrónomo y académico, José Maza, fue entrevistado por Karen Doggenweiler en un nuevo episodio del programa “45 minutos con” (Mega) este lunes 26 de junio, donde contó detalles sobre su vida ligada a la ciencia, opinó sobre el lenguaje inclusivo y otros temas.

Durante la entrevista, el académico reflexionó sobre el concepto de inclusión en el lenguaje: “Me produce cierta violencia el lenguaje inclusivo, hablar de lo, la y les. La inclusión no está en la boca, sino que en la cancha”, aseguró. Al mismo tiempo, mencionó que las palabras “dan para todo”, pero “debemos actuar más” y ejemplificó con un caso puntual, como tener un menú adaptado a braille en un restaurante.

Asimismo, el astrónomo destacó la importancia de aceptar y brindar oportunidades a todas las personas. “Centrémonos en aceptar a todos, a los niños down, a los niños TEA, a las personas que tienen dificultades para caminar: La verdadera inclusión está en brindar oportunidad a todos, y no en el lenguaje. De hecho, hay una expresión en inglés que dice: Put your money where your mouth is”, enfatizó.

Además, el académico compartió su experiencia en los medios de comunicación, y detalló la forma en la que su edad ha sido tratada.

“Cuando tenía 30 años, los medios no mencionaban mi edad, pero ahora que tengo 75 años, la marcan reiteradamente. Existe un sello, pero no de calidad, sino una impresión de aminorar mis opiniones a medida que me hago más viejo”, finalizó.