“Papelón” de la coordinación de “La Roja” femenina: no contarán con arquera para final panamericana

Una “negligencia” y “un papelón”. Esas son algunas de las palabras que definen lo que ocurre actualmente con la selección de fútbol femenina de Chile que disputará la medalla de oro en los Panamericanos Santiago 2023. Esto, porque no podrá contar ni con la arquera titular, Christiane Endler, ni con la suplente, Antonia Canales, lo que obligará a la Roja a jugar con una jugadora de cancha en el pórtico.

Si bien las dirigidas por Luis Mena aún pueden optar por el oro ante México, la situación está cuesta arriba. “Es un papelón, es una situación sumamente grave por parte de la coordinación de la selección chilena femenina, de que sabiendo que estos Panamericanos no estaban enmarcados en una fecha FIFA, hayan convocado a dos porteras que militan en el extranjero y eso implica que tienen un periodo limitado para estar con la selección”, dijo en conversación con El Mostrador Braga la periodista de ESPN, Andrea Hernández.

“Una negligencia total de la coordinación de La Roja”, explicó por otro lado, la periodista deportiva, Grace Lazcano. “No fueron capaces de leerse las bases para darse cuenta que no había sustituciones o que no se permitía inscribir a nuevas jugadoras”, agregó.

El problema que no captaron los responsables fue que los Panamericanos Santiago 2023 no están dentro del calendario internacional, por lo que debieron apelar a la buena voluntad de los clubes. Por ejemplo, Endler pudo jugar los primeros partidos porque coincidieron con la fecha FIFA que acabó este martes. Sin embargo, ahora deberá volver a Francia para jugar por su club, Olympique de Lyon.

“Eso estaba conversado desde antes. Generosamente mi club me dejó venirme antes, perderme un partido allá, pero el partido que viene es muy importante, nos jugamos el primer puesto en la liga y lamentablemente no me puedo quedar”, afirmó Endler a Emol.

Antonia Canales, la portera suplente también debe regresar al Valencia de España por el mismo motivo. En primera instancia se habló de un acuerdo de palabra que le permitiría estar presente para la final, pero debido a la lesión de la titular española, el club la necesita de vuelta con urgencia.

De acuerdo al reglamento panamericano, la nómina conformada por 18 jugadoras es inamovible. Es decir, Endler y Canales no podrán ser reemplazadas.

“Tristemente la lectura que uno hace es que al parecer no había mucha fe que la selección chilena pudiera avanzar a semifinal o a un evento final porque esa situación tú la prevés de antes, pudiendo convocar a una arquera local por ejemplo, y lo que era más complejo, más difícil, porque esta nómina solamente te permitía nominar a 18 jugadoras y en esa línea llamar a tres porteras a mí personalmente me parece mucho”, añadió Hernández.

Por eso, Hernández discrepa a las críticas que apuntan a Endler de abandonar el barco en esta situación, cuando anunció su retiro de la selección tras la semifinal contra Estados Unidos: “Yo creo que en Chile no hay medio de comunicación ni periodista que no esté al tanto de quién es Tiane Endler. O sea, insisto, es la futbolista más grande en la historia del fútbol femenino chileno. Por escándalo. Reconocida a nivel mundial, con una carrera extraordinaria, con títulos increíbles a nivel personal y a nivel de clubes. Para mí, Endler, con todo lo que ha hecho en su carrera, tiene la espalda más que suficiente para retirarse en el momento que sea. Lo hizo ahora, pero yo no sé si a la larga lo que termina detonando la decisión fue la falta de seriedad con la que funcionó la logística de la selección, el no tener arquera para la final, cuando era una situación que ya sabían, que Tiene sabía y lo dijo“.

“Aquí hay responsabilidades mayores, hay un trabajo de coordinación, un trabajo de logística, en la que tiene que ver Pablo Milad, en la que tiene que ver el cuerpo técnico de la selección chilena, de no prever esta situación, cuando se sabía desde un inicio, cómo era el reglamento”, criticó.

Lezcano coincidió: “Aquí el error fue haber nominado a una portera del medio local considerando que el campeonato nacional está detenido por los panamericanos”, declaró la periodista a ESPN. “Pero a mi lo que realmente me molesta es que mediáticamente se utilice el nombre de Tiane para encontrar a una responsable por esta situación”, agregó.

La ganadora del premio The Best de la FIFA ha sido ampliamente criticada en redes sociales por renunciar a La Roja justo antes de la final, aún cuando de cualquier forma no podría participar. “Es lo más fácil apuntarla a ella. Por desconocimiento queda la sensación de que Tiane abandonó el barbo”, mencionó también Lazcano.

También salió en su defensa la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, quién a través de su cuenta de “X” manifestó: “Me deja un sabor amargo luego de un irregular homenaje a sus 100 partidos y un chaqueteo increíble luego de un mal partido. Jugadores ‘históricos’ -a quienes tuve que googlear para encontrar sus logros- diciendo que no es la mejor del mundo. LO ES y el mundo lo sabe. Es una pena que Chile no”.

En el ámbito futbolístico, el cuerpo técnico de la selección maneja una opción: que el arco lo ocupe la delantera de Universidad de Chile, Franchesca Caniguán, quien tiene pasado como arquera.