Taylor Swift es elegida Persona del Año por la revista Time

La revista Time nombró este miércoles (06.12.2023) personalidad del año a la estrella pop estadounidense Taylor Swift por su capacidad de “transcender fronteras y ser una fuente de luz” para millones de personas en el mundo, como ha demostrado con su exitosa gira mundial “The Eras Tour”.

Taylor se posicionó por encima de los otros candidatos, como el presidente chino Xi Jinping, la muñeca Barbie o el gurú de la Inteligencia Artificial Sam Altman.

