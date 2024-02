“Cuando empezamos una relación es cuando hay que hablar de tareas del hogar”

Por supuesto, hay hogares donde la gente elige especializarse y es feliz de esa manera. Pero lo importante es ser consciente de estas elecciones y evitar que esta especialización se produzca simplemente porque parece lo más “natural”.

“Planificar” es establecer objetivos sobre cómo quieren que se comparta el trabajo. Muchas parejas empiezan diciendo 50/50, pero… ¿50/50 en relación con qué? ¿Tiempo? ¿Esfuerzo requerido para la tarea? ¿O ambos? Esto hay que decidirlo. No importa cuál sea la respuesta, la pareja debe decidir qué buscan. Generalmente, no es una medida absoluta, es más subjetiva, es un sentimiento.

Y ” aplaudir” o elogiar, es reconocer el esfuerzo del otro. Los elogios son una motivación poderosa para cambiar el comportamiento y son muy importantes en este caso, donde hay una tendencia a culpar y criticar a los demás por no hacer lo suficiente o no hacerlo bien.

Pero no es fácil, porque la gente se enoja cuando se trata de este tema.

Pero lo que me hizo apreciar más esta técnica fue hablar con mi pareja sobre ella y comprender el concepto de “asumir que la otra persona tiene buenas intenciones”.

Después de hablar con cientos de parejas, entiendo que, por supuesto, hay situaciones malas y personas que no tienen buenas intenciones. Pero la mayoría de las veces, en las relaciones sanas y amorosas, una de las partes no quiere llenar a la otra con tareas domésticas, no quiere perjudicar al otro.

Así que, en realidad, no va de tratar al otro como a un niño, sino de hacerle consciente de algo malo que está haciendo sin querer. Probablemente en casa no tenía ejemplos de cómo hacerlo mejor.

Mi consejo no pasa por tener una paciencia infinita, sino pensar en la mejor manera de cambiar el comportamiento de tu pareja y ponerte en la piel de la persona que está intentando cambiar.

Pero la persona que hace menos también tiene que ponerse en el lugar del otro.

Las peores discusiones que tengo con mi pareja son cuando le pido que haga más y me dice algo como “ya hago más que la mayoría”. Esto es muy malo, porque nuestro punto de referencia es muy bajo si nos comparamos con lo que hicieron las generaciones anteriores.

¿Por dónde deberían empezar las parejas para igualar el trabajo doméstico?

Primero, con más comunicación. Suena a cliché, pero ayuda, porque hacemos muchas suposiciones sobre lo que la otra persona está haciendo o sintiendo.

Otra es hablar de esto lo antes posible. Empecé a ir a un curso para novios y vi una sala llena de parejas enamoradas que planean una vida juntos, con conversaciones llenas de intenciones. Pero nadie habla de las tareas del hogar.

Y es precisamente ahí cuando deben hacerlo, porque es cuando más dispuestos estamos a probar cosas diferentes, a entendernos, a cambiar lo que sea necesario.

Si la pareja no puede compartir tareas como hacer la cama y no encuentra la manera de hacerla funcionar, ¿cómo será a la hora de comprar regalos para los cumpleaños de los niños?

Estas diferencias se vuelven más difíciles de resolver con el tiempo, especialmente cuando tienes hijos, cuando el número de tareas aumenta tanto que la desigualdad se vuelve mucho más evidente y problemática.

También tiendo a animar a las personas a implementar, al menos inicialmente, algunas herramientas, como si fuera en el lugar de trabajo.

Algunos lo sienten vergonzoso, otros temen que ponga fin al romance, pero el uso de aplicaciones, hojas de cálculo, listas compartidas, calendarios y una cuenta de correo electrónico conjunta puede ayudar.

Después de todo, estás intentando mantener una miniorganización compleja con dos personas.

No digo que una aplicación resuelva todos los problemas. Solo digo que en otros ámbitos de la vida utilizamos soluciones tecnológicas para ayudarnos, pero nos negamos a hacerlo en casa. Y no tiene nada de malo.

Finalmente, la paciencia es esencial. La gente suele acudir a nosotros cuando está desesperada. Quieren una transformación total y rápida, quieren dejarle las tareas a su pareja porque no puede más. Y eso no es realista.

Es complicado esperar que una pareja que ni siquiera sabe exactamente lo que hay que hacer, de repente haga todo, se responsabilice de todo y lo haga de la misma manera que tú. Cambiar hábitos lleva tiempo y la gente comete errores.

¿Y qué se debe evitar en este proceso?

Es normal que las personas abrumadas se sientan frustradas, pero cuando sea posible, evite culpar al otro o hacer que se sienta mal.

Puede ser bueno dar a la otra persona un cierto “shock de realidad”, pero más allá de eso, no. Esto puede llevar a que una de las partes, o las dos, lleven un “contador de deudas”, de quién hace qué. Y eso tampoco es un hábito saludable.