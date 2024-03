Presentan proyecto que solicita revisión de garantía y atención GES por cáncer de mama

Se presentó en el Congreso un proyecto de resolución que solicita al Presidente Boric instruir al Ministerio de Salud que revise la cronología que mantiene hoy en día la patología GES de Reconstrucción Mamaria inmediata o diferida, producto de un cáncer de mama.

Este proyecto, además, busca que el Ejecutivo amplíe la cobertura de reconstrucción del segundo seno y el tratamiento por cáncer de mamas en general para personas menores de 15 años que no están consideradas en la garantía actual.

Ante el Congreso se presentaron la presidenta de la Comisión de Salud, diputada Ana María Gazmuri, junto a parlamentarias e integrantes de la Corporación Yo Mujer, quienes asistieron vestidas de rosado y con una pancarta con el slogan “Hazte la Mamografía porque salva vidas”.

La diputada Gazmuri, autora de la iniciativa, habló sobre la importancia del proyecto y mencionó que “muchísimas mujeres esperan hasta más de 5 años para poder avanzar en la reconstrucción mamaria, y esto debe llevarnos a otro punto un poco más allá, que tiene que ver con la reconstrucción de la segunda mama, que muchas veces tampoco está contemplada (en el GES)”.

En esa línea, la actual presidenta de la Comisión de Salud agregó que “en este proyecto, además, solicitamos que se incorpore a las mujeres menores de 15 años a la garantía GES de cáncer de mama, porque hemos conocido casos muy delicados, como la niña con el cáncer de mama más pequeña del mundo, que la hemos tenido aquí en nuestro país, en esta región, y que por no estar garantizado se demoró muchísimo su diagnóstico y, por lo tanto, se afectó también su tratamiento. No queremos que eso vuelva a pasar nunca más”.

Por su parte, la presidenta de la Corporación Yo Mujer, Scarleth Cárdenas, detalló que “una de cada 10 mujeres va a desarrollar un cáncer de mama durante su vida, todas tienen que saber que si lo detectan y lo tratan a tiempo, el 95% de ellas va a recuperar su salud. Ese es nuestro trabajo, educar y decirles que podemos cambiar la historia por la salud y la vida de todas las mujeres”.

Asimismo, la diputada Karol Cariola sostuvo que “hemos ido avanzando en nuestro país en relación con las coberturas GES, pero no es suficiente” y añadió que “además del proyecto de resolución, queremos solicitar al Ejecutivo poner urgencia a este llamado, hacerse la mamografía también requiere de los permisos laborales necesarios”.

Finalmente, la diputada Claudia Mix, autora de un proyecto de ley relacionado, que permite ampliar los plazos para que trabajadoras puedan realizarse el examen, agregó que “levantamos una iniciativa para aumentar el día, para aumentar de una media jornada (que hoy día existe en el Código del Trabajo) a dos días en el año, para permitir que las trabajadoras de nuestro país tengan tiempo para hacerse estos exámenes, porque no sacamos nada con aparecer con propaganda de hazte el examen, pero las trabajadoras del retail, por ejemplo, no tienen tiempo o no les dan permiso para ir a tomarse el examen”.